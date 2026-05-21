पंतप्रधान मोदी आज घेणार मंत्रीमंडळाची बैठक, पश्चिम आशियातील संकट आणि ऊर्जा सुरक्षेवर चर्चा
Published : May 21, 2026 at 1:01 PM IST
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी संध्याकाळी म्हणजे आज 'सेवातीर्थ' येथे मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE), नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर ही बैठक पार पडेल.
ऊर्जा संकट आणि इंधन दरवाढीवर लक्ष केंद्रित: गुरुवारी संध्याकाळी 5:00 वाजता नवी दिल्ली येथे नियोजित असलेल्या या बैठकीला सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीकडं सरकारच्या कामगिरीचा 'मध्य-मुदतीचा आढावा' (mid-term review) म्हणून पाहिलं जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये प्रशासकीय बाबी, पश्चिम आशियातील संकट, इंधनाचे दर आणि सध्याच्या राजकीय घडामोडींचा समावेश असेल.
सध्याची जागतिक परिस्थिती चिंतेचा विषय बनली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) जो एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. येथील व्यत्ययांमुळं ऊर्जा सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या शत्रुत्वामुळं जागतिक कच्च्या तेलाचे दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. या परिस्थितीचा भारतासारख्या, आयात केलेल्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांवर थेट परिणाम होत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही नागरिकांना आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यांनी जनतेला सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे, 'कारपूलिंग' (एकाच गाडीतून प्रवास) करण्याचे, मालवाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर करण्याचे आणि जिथे शक्य असेल तिथे इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय निवडण्याचं आवाहन केलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर, देशभरात इंधनाच्या दरात वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या दरात 87 पैशांची वाढ झाली असून, त्याचा दर 98.64 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे. डिझेलच्या दरात 91पैशांची वाढ झाली असून, आता त्याचा दर 91.58 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि इतर प्रमुख शहरांमध्येही अशाच प्रकारची दरवाढ दिसून आली आहे. 15 मे रोजी लागू करण्यात आलेल्या तीन रुपयांच्या दरवाढीनंतरची ही दुसरी दरवाढ आहे.
पंतप्रधान मोदी बुधवारी रोमवरून परतले. या दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी इटलीमध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. दोन्ही राष्ट्रांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना 'विशेष धोरणात्मक भागीदारी'चा दर्जा प्रदान करून त्यांचे महत्त्व उंचावले. 2025-29 साठीच्या 'संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखड्या'च्या अंमलबजावणीवर, तसेच व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, 'ब्लू इकॉनॉमी' (सागरी अर्थव्यवस्था), संपर्क व्यवस्था, शिक्षण आणि 'जन-ते-जन' (people-to-people) संबंधांमधील सहकार्य बळकट करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
"इटलीचा अत्यंत फलदायी दौरा नुकताच संपन्न झाला आहे. पंतप्रधान मेलोनी यांच्याशी विविध क्षेत्रांविषयी चर्चा झाली. भारत-इटली संबंधांना 'विशेष धोरणात्मक भागीदारी'चा दर्जा देण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे," असं पंतप्रधान मोदी यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत नमूद केलं. पाच देशांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारताचे आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करणे हा होता. यामध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान, नावीन्य (इनोव्हेशन), हरित ऊर्जा आणि संपर्क व्यवस्था या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं.
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने दीर्घकालीन धोरणे आखण्यावर सरकार पुन्हा एकदा नव्याने भर देत असल्याचे संकेत या बैठकांमधून मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेच्या या काळात, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची लवचिकता (resilience) टिकवून ठेवण्यासाठी स्वदेशी उत्पादन, हरित ऊर्जा आणि इंधन संवर्धन या बाबींवर अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत गरज आहे.
