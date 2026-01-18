'ज्या शहरात जन्म झाला, त्या शहरात काँग्रेस चौथ्या-पाचव्या क्रमांकावर'-पंतप्रधान मोदी
महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपानं मोठा विजय मिळाला. या निकालाचा संदर्भ घेत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
नागाव(गुवाहाटी)- "विकासासाठी अजेंडा देण्यात काँग्रेस अपयशी ठरलं आहे. काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाला देशानं सातत्यानं नाकारलं आहे", अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. ते नागावमधील सभेत बोलत होते. काँग्रेसनं लोकांचा विश्वास गमावल्याचंही पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलं.
पंतप्रधान हे विविध विकासकामांचे उद्घाटन करण्यासाठी आसामच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी जाहीर सभेत बोलताना महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या निकालाचे संदर्भ घेत काँग्रेससवर निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले," या निवडणुकीचा आणखी एक संदेश आहे. काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाला देशानं सातत्यानं नाकारलं आहे. ज्या शहरात, मुंबईत काँग्रेसचा जन्म झाला, त्या शहरात काँग्रेस चौथ्या अथवा पाचव्या क्रमांकावर आहे. अनेक वर्ष सत्ता राहिलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेस खुंटली आहे. विकासाचा अजेंडा नसल्यानं लोकांचा काँग्रेसवरील विश्वास उडाला आहे".
देशामध्ये भाजपाला लोकांची सर्वप्रथम पसंती राहिली आहे. बिहार आणि कर्नाटकमध्येही (भाजपाला होणारे) मतदान वाढत आहे. केरळच्या लोकांचा भाजपाला प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. केरळमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचा महापौर झाला आहे. भाजपा आता केरळची राजधानी असलेल्या तिरुवनंतपुरममध्ये सेवा करत आहे-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान मोदींनी भाषणात बिहार आणि महाराष्ट्रामधील निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या बहुमताचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "नुकतेच बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. २० वर्षानंतरही लोकांनी भाजपाला विक्रमी मतदान करून जास्त जागा देऊन विक्रम केला. दोन दिवसांपूर्वी नगरसेवक आणि महापौर पदाच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. लोकांनी प्रथमच भाजपाला विक्रमी मतदान केलं आहे".
आसामच्या सांस्कृतिक वैविध्याचं आणि शनिवारी गुवाहाटी येथे झालेल्या बागुरुम्बा ड्व्होऊ नृत्य कार्यक्रमाचं कौतुक केलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले,"कालच मी गुवाहाटीमध्ये बागुरुम्बा नृत्य कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. तिथे आमच्या बोडो समाजाच्या मुलींनी बागुरुम्बा सादर करून नवीन विक्रम रचला. १०,००० हून अधिक कलाकारांनी स्फूर्तीनं, ढोलांच्या तालानं, सिफुंगच्या सुरांनी सादर केलेला बागुरुम्बाचा अद्भुत कार्यक्रम सर्वांना मंत्रमुग्ध करणारा होता. " यावेळी त्यांनी आसामची संस्कृती जगभरात पोहोचवणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचं अभिनंदन केलं.
दोन वंदे भारतला दाखविला हिरवा झेंडा- पंतप्रधान मोदींनी नागाव जिल्ह्यातील कालियाबोर येथे ६,९५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विकासकामांची पायाभरणी केली. यामध्ये काझीरंगा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाचा (एनएच-७१५ च्या कालियाबोर-नुमालीगड विभागाचे ४-पदरीकरण) समावेश आहे. पंतप्रधानांनी गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस आणि दिब्रुगड-लखनौ (गोमती नगर) या नवीन अमृत भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखविला. ही रेल्वे नागाव, कार्बी आंगलाँग आणि गोलाघाट जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे अप्पर आसाम, विशेषतः दिब्रुगड आणि तिनसुकिया येथील दळणवळणाला चालना मिळणार आहे.
