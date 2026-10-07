'जनतेचा विश्वास हीच माझी खरी ताकद; अन् 'वी विल डू इट' हाच आमचा संकल्प'! - पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सार्वजनिक प्रशासनातील 25 वर्षे पूर्ण केली आहेत. हा प्रवास गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान अशा टप्प्यांतून झाला आहे.
Published : October 7, 2026 at 1:21 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बुधवारी (7 ऑक्टोबर) सार्वजनिक प्रशासनातील 25 वर्षे पूर्ण केली. या निमित्तानं दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, जिथं पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील भाजपा कार्यकर्त्यांना व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित केलं. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं की, 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी जेव्हा त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती, तेव्हा सार्वजनिक जीवनातील हा टप्पा आपण कधी गाठू, अशी कल्पनाही त्यांनी केली नव्हती.
सरकारचे प्रमुख म्हणून देशाची सेवा करत असताना आज 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. या यशाचं श्रेय त्यांनी जनतेच्या अखंड आशीर्वादाला दिले आणि भाजप, एनडीए (NDA) तसेच लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले.
'जनतेचा विश्वास हीच माझी सर्वात मोठी ताकद आहे' :
पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, त्यांनी भारतातील 140 कोटी जनतेसाठी प्रार्थना केली आहे. देशासाठी अधिक ऊर्जेनं काम करण्याची आणि आपल्या देशबांधवांसह सर्वांची अहोरात्र सेवा करण्याची शक्ती परमेश्वरानं आपल्याला द्यावी, अशी प्रार्थना त्यांनी केली. आज मी जो काही आहे, त्या जडणघडणीत जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची राहिली आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, त्यांच्यासाठी जनता हेच ईश्वराचं रूप आहे. लाखो लोकांचा विश्वास हीच आपली शक्ती असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. देशाला आपल्यासाठी खूप काही दिलं आहे, त्यामुळे देश हेच त्यांच्यासाठी सर्वस्व आहे. देशातील नागरिकांचाच आपल्यावर सर्वात मोठा अधिकार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मी आजही स्वतःला विद्यार्थीच मानतो- पंतप्रधान :
पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, 25 वर्षांचा जनविश्वास आणि 25 वर्षांचा अनुभव ही एक मौल्यवान संपत्ती आहे. ही संपत्ती राष्ट्राची असून भारतमातेच्या प्रत्येक अपत्याचा त्यावर अधिकार आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. शालेय दिवसांची आठवण सांगताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, शिकण्याची ओढ हा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आणि आजही ते स्वतःला विद्यार्थीच मानतात. शिकण्याची आपली इच्छा कधीही कमी होऊ नये, अशी प्रार्थना आपण नेहमीच ईश्वराकडे केली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
पंतप्रधानांनी पुढे असं नमूद केलं की, मागे वळून पाहताना त्यांना कृतज्ञतेची भावना जाणवते. प्रत्येक घटनेनं त्यांना काहीतरी शिकवले. ज्यांनी त्यांना पाडलं त्यांनी पुन्हा कसं उभे राहायचं हे शिकवलं, तर ज्यांनी त्यांना विरोध केला त्यांनी लोकशाहीची ताकद समजून घेण्यास मदत केली. प्रत्येक संकटानं त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेतली, तर प्रत्येक यशानं त्यांना अधिक मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार दिला.
'चांद्रयान ते कोरोना- प्रत्येक अनुभवाने एक धडा दिला' :
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, चांद्रयानानं त्यांना अपयशानंतर पुन्हा कसं उभं राहायचं, हे शिकवलं. कोरोना महामारीने सामूहिक जाणीवेचा धडा दिला. कटू आणि गोड अशा दोन्ही प्रकारच्या अनुभवांतून प्रेरणा घेत पुढे जाण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं. त्यांनी नमूद केलं की, प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक गरीब व्यक्तीने त्यांना हे शिकवलं की, साधनसामग्री मर्यादित असली तरीही स्वप्नं मोठी असावीत आणि मनोबल सदैव उच्च असावं.
'आपण सेवक आहोत आणि सेवा हेच आपले कर्तव्य आहे' :
पंतप्रधानांनी सांगितलं की, वेदांपासून ते विवेकानंदांपर्यंत ज्या राष्ट्रानं महान आदर्शांची जोपासना केली आहे, ज्या राष्ट्राकडे हजारो वर्षांचा अनुभव आहे आणि ज्याने मानवतेवर विश्वास दृढ केला आहे, अशा या भूमीत आपल्याला कधीही एकटेपणा जाणवला नाही. आपण सेवक आहोत आणि सेवा हेच आपलं कर्तव्य आहे. तसेच, दीन-दुबळ्यांची व पीडितांची सेवा करणं हे आपलं पवित्र दायित्व आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितलं.
पंतप्रधानांनी "आम्ही हे करून दाखवू" असे म्हटलं आता आपल्या संकल्पांमध्ये नवी ऊर्जा भरण्याची वेळ आली आहे. आपल्या प्रशासकीय प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ज्यांनी आपल्याला साथ दिली, त्या प्रत्येक स्वयंसेवकासमोर आणि पक्ष कार्यकर्त्यासमोर आपण आदरपूर्वक नतमस्तक होतो, असंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं. आजचा दिवस केवळ जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचा नाही, तर आपल्या संकल्पांना नवचैतन्य देण्याचा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
"आम्ही हे करून दाखवू," या प्रतिज्ञेचा आणि निश्चयाचा पुनरुच्चार करण्याचा हा दिवस आहे, असेही ते म्हणाले. "आम्ही हे करून दाखवू. आम्ही हे करून दाखवू," असे पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले. लाल किल्ल्यावरून 'सबका प्रयास' याबद्दल केलेल्या भाषणाची त्यांनी आठवण करून दिली आणि नमूद केलं की, देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आवश्यक असलेली भावना एकच संदेश देते, आम्ही हे करून दाखवू.
पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरताना पंतप्रधान मोदींनी कार्यकर्त्यांसोबत काही घोषणाही दिल्या.
"2047 पर्यंत विकसित भारत- आपण हे करून दाखवू.
तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था - आपण हे करून दाखवू.
आत्मनिर्भर भारत - आपण हे करून दाखवू
ऑलिम्पिकचे यजमानपद - आपण हे करून दाखवू
अंतराळात झेप - आपण हे करून दाखवू."
ते म्हणाले, "ही ऊर्जा आणि हा आत्मविश्वास उल्लेखनीय आहे. ज्यांच्या नसानसात ही जिद्द भिनलेली आहे, त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही." पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं की, लोक या 25 वर्षांच्या प्रवासाकडे एक 'यश' म्हणून पाहत आहेत.
'मी महत्त्वाकांक्षेसाठी नाही, तर एका ध्येयासाठी जगणारा माणूस आहे' :
आपल्या राजकीय प्रवासावर भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले, "माझी भूमिका एका संघटनात्मक कार्यकर्त्याची होती. मी निवडणूक प्रचार सांभाळले, पण स्वतः कधीच निवडणूक लढवली नाही. जर मला निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रसिद्धीची किंवा झगमगाटाची इच्छा असती, तर मी खूप आधीच या रिंगणात उतरलो असतो. पण तो माझा स्वभावच नव्हता. मी माझ्या स्वतःच्या भविष्याचाही कधी विचार केला नाही. लहानपणापासून माझ्यावर बिंबवलेल्या मूल्यांशी प्रामाणिक राहून, मी नेहमीच महत्त्वाकांक्षेसाठी नाही, तर एका ध्येयासाठी जगणारा माणूस राहिलो आहे."
'देशासाठी कार्य करणे ही एक प्रकारची आध्यात्मिक साधना' :
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, जीवनात केवळ एकच ध्येय आहे. देशाची निस्वार्थ सेवा. "माझ्यासाठी काम हेच सर्वस्व आहे; काम हाच माझा 'धर्म' (कर्तव्य) आहे. गीतेने आपल्याला 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (विहित कर्तव्य करण्याचा अधिकार तुला आहे, पण त्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा करण्याचा नाही) ही शिकवण दिली आहे; मी माझ्या कामालाच माझा धर्म मानतो. मी प्रत्येक कार्य माझ्या पूर्ण क्षमतेनिशी करण्याचा प्रयत्न करतो." ते पुढे म्हणाले, "गीता आपल्याला सतत आणि अनासक्त भावनेनं काम करण्याची शिकवणही देते. काम थांबता कामा नये आणि प्रयत्नही खंडित होता कामा नयेत. म्हणूनच, माझ्यासाठी काम ही केवळ एक जबाबदारी नाही, तर ती देशाप्रती केलेली एक आध्यात्मिक साधना आहे. मला फळाची चिंता नाही. परिस्थिती अशी जुळून आली आहे की मला माझ्या देशबांधवांची सेवा करण्याची अखंड संधी मिळाली आहे."
'गेल्या २५ वर्षांत मी कुठे पोहोचलो, यापेक्षा देश कुठे पोहोचला, हेच अधिक महत्त्वाचे' :
पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं की, या देशात जन्म होणं हीच एक 'अमृत'तुल्य गोष्ट आहे. सत्तेची सुख-वैभवं याच्या तुलनेत नगण्य आहेत. पद आणि प्रतिष्ठा कदाचित कुठेही मिळू शकेल, पण भारतासारखी पवित्र भूमी मात्र अन्यत्र मिळणार नाही. अंधाराच्या काळातही मानवतेला ज्ञान आणि मूल्यांचा प्रकाश देणाऱ्या भारताची सेवा करण्याची संधी मिळणं, ही अत्यंत अमूल्य बाब आहे. या 25 वर्षांचे मूल्यमापन 'मी' कुठे पोहोचलो यावरून नाही, तर 'माझा देश' कुठे पोहोचला आहे यावरून केले जाईल.
"2014 मध्ये देशात निराशाजनक वातावरण होतं" :
"2014 मध्ये देशात निराशाजनक वातावरण होतं," असं पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान मोदींनी पुढे सांगितलं की, जेव्हा ते गुजरातमध्ये आले, तेव्हा त्यांना प्रशासकीय व्यवस्थेचं सखोल ज्ञान नव्हते. त्यांचा एकमेव आधार जनतेची ताकद हाच होता. त्यांनी याच विश्वासाचं रूपांतर आपल्या सामर्थ्यात केलं. "आपण हे करून दाखवू" या मंत्राचा आधार घेत, जनतेला सोबत घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले, धोरणं आखली आणि त्यांची अंमलबजावणी केली. जेव्हा जनता तुमच्या पाठीशी उभी असते, तेव्हा यश निश्चित असते. गुजरातनं हेच सिद्ध करून दाखवले. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, आज जग प्रगतीचे उदाहरण म्हणून गुजरातकडे पाहते. गुजरातच्या कार्यकाळात त्यांना खूप काही शिकायला मिळाले आणि तिथे मिळालेला अनुभव आजही अत्यंत मोलाचा ठरत आहे. 2014 मध्ये त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आणि त्यांच्या कार्याची व्याप्तीही विस्तारली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्या काळात अत्यंत कठीण आव्हानं उभी होती. देशातील प्रत्येक नागरिक एका नव्या मार्गाच्या शोधात होता. जगाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे 'आता काहीच होऊ शकत नाही' अशा भावनेनं पाहायला सुरुवात केली होती. आशेचा कोणताही किरण दिसत नव्हता. नैराश्याच्या छायेत असलेल्या देशाला आशेची गरज होती. मी तेच केले जे मला सर्वोत्तम जमते. मी लोकांसोबत राहून काम केले आणि त्यांच्यासोबत ठामपणे म्हटले, "आपण हे करून दाखवू." आता परिस्थिती बदलली आहे.
'2015-25 या दशकात कृषी विकास दर सर्वाधिक राहिला' :
पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं की, 2015-25 या दशकात कृषी विकास दर सर्वाधिक राहिला आहे. देशात झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, आता 'मेड इन इंडिया' फोन सर्वत्र चर्चेत आहेत. एकेकाळी भारतात वीज कपातीची (ब्लॅकआउट्सची) चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत असे, मात्र आज सौरऊर्जेची सर्वत्र चर्चा आहे. कृषी क्षेत्राचं उदाहरणही यासाठी देता येईल. स्वातंत्र्यानंतरच्या इतर कोणत्याही दशकाच्या तुलनेत 205-25 या दशकात कृषी क्षेत्राचा विकास दर अधिक राहिला आहे. त्यांनी पुढे असंही नमूद केलं की, जेव्हा हेतू प्रामाणिक आणि धोरणे स्पष्ट असतात, तेव्हाच अशी प्रगती साधता येते. "सबका साथ, सबका विकास" हे माझ्यासाठी सुशासनाचे मूळ आधार राहिले आहे. आपल्या देशाचे विभाजन 'व्होट-बँक'च्या राजकारणावर आधारित केले गेले होते. परंतु, जेव्हा एखादी समस्या सर्वांवर परिणाम करते, तेव्हा त्यावरचा उपायही सर्वांसाठीच असायला हवा.
'अनेक संकटे ओढवली, तरीही भारतमातेच्या सुपुत्रांचा आत्मविश्वास आणि जिद्द तसूभरही डगमगली नाही' :
भारताचा इतिहास आणि वैभव यांचे स्मरण करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आपल्या प्रत्येक हृदयाच्या ठोक्यातून एकच संकल्प व्यक्त व्हायला नको का, की आपण प्राचीन भारताचे वैभव पुन्हा प्रस्थापित करू? एक काळ असा होता जेव्हा भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करत होता. काळाचे चक्र फिरले. पारतंत्र्याचा काळ आला आणि भारताची लूट व विध्वंस झाला. ज्या भारताने एकेकाळी जगाला दिशा दाखवली होती, त्याच देशातील ग्रंथालये जाळून टाकण्यात आली. लहान संकटांचे रूपांतर मोठ्या संकटांमध्ये जसे की दुष्काळ आणि विविध आपत्तींमध्ये झाले. तरीही भारतमातेच्या सुपुत्रांचा आत्मविश्वास आणि जिद्द तसूभरही डगमगली नाही."
भारतासारखी पवित्र भूमी दुसरी नाही- पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, भारतात जन्म होणे हीच मुळात 'अमृता'चा अनुभव घेण्यासारखी गोष्ट आहे. सत्तेतून मिळणारे सुख या आनंदापुढे नगण्य आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पद आणि प्रतिष्ठा कुठेही मिळवता येऊ शकते, परंतु भारतासारखी पवित्र भूमी अद्वितीय आणि अतुलनीय आहे. ज्या राष्ट्राने अंधकारमय काळातही ज्ञान आणि मूल्यांचा प्रकाश देऊन मानवतेला उजळवून टाकले, त्या भारताची सेवा करण्याची संधी मिळणे ही अत्यंत मौल्यवान बाब आहे, यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, २५ वर्षांच्या प्रवासाचे मूल्यमापन करताना एखादी व्यक्ती कोणत्या स्थानावर पोहोचली आहे यापेक्षा, देश कोणत्या टप्प्यावर आला आहे, याचा विचार केला पाहिजे.
कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी सिद्धी विनायक मंदिराला भेट दिली
कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीतील श्री सिद्धी विनायक मंदिरात जाऊन प्रार्थना केली. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या 'सेवा संकल्प अभियाना'चा एक भाग म्हणून आयोजित 'वाराणसी ते वडनगर सेवा यात्रा' देखील आज (7 ऑक्टोबर) त्यांच्या जन्मगावी, वडनगर येथे संपन्न होणार आहे. मुख्य कार्यक्रम सायंकाळी 4 वाजता होणार आहे.