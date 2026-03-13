पंतप्रधान मोदी यांनी इराणच्या राष्ट्रपतींशी साधला संवाद; मध्यपूर्वेतील परिस्थितीबाबत व्यक्त केली चिंता
वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. इराण-इस्रायल संघर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील हा पहिलाच थेट संपर्क होता.
Published : March 13, 2026 at 7:54 AM IST
नवी दिल्ली : मिडल ईस्टमधील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेझेशकियन यांच्याशी चर्चा केली. या संभाषणादरम्यान, वाढता तणाव आणि नागरी पायाभूत सुविधांचं होत असलेलं नुकसान यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत, पंतप्रधान मोदींनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. कोणत्याही समस्येवर हिंसाचार हा उपाय नाही आणि शांतता व स्थिरता पुनर्सथापित करण्यासाठी भारत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांनी दिला.
खरं तर, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी (12 मार्च) इराणचे राष्ट्रपती पेजेशकियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. इराण-इस्रायल संघर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील हा पहिलाच थेट संपर्क होता.
पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर चर्चा केली : पंतप्रधानांनी झपाट्यानं बिघडत चाललेल्या परिस्थितीबद्दल, नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल आणि नागरी पायाभूत सुविधांचं होत असलेल्या नुकसानाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की, भारताची प्राथमिकता आपल्या नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणं तसेच वस्तू आणि ऊर्जेचा अखंड पुरवठा कायम ठेवणं ही आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, त्यांनी इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान यांच्याशी पश्चिम आशियातील गंभीर परिस्थितीबाबत चर्चा केली. तसेच प्रदेशात वाढत चाललेल्या तणावाबद्दल आणि नागरिकांच्या जीवितहानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, भारत शांतता आणि स्थैर्यासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व पक्षांनी संवाद आणि कूटनीतीच्या मार्गानं तोडगा काढावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
ऊर्जा पुरवठा आणि जहाजांच्या सुरक्षेवर चर्चा : या चर्चेमध्ये भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, समुद्री जहाजांची सुरक्षित हालचाल आणि ऊर्जा पुरवठा अखंड ठेवण्याच्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. अलीकडील काळात होमुर्झ सामुद्रधुनी परिसरात व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे.
Had a conversation with Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region.— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2026
Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.
The safety and security of…
दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्येही झाली चर्चा : यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी संवाद साधून जहाजांच्या सुरक्षेचा आणि ऊर्जा पुरवठ्याचा मुद्दा चर्चिला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेकदा संपर्क झाला आहे.
दरम्यान, अमेरिकन-इस्त्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी इराणी दूतावासालाही भेट दिली.
इराणमधील भारतीयांच्या सुरक्षेवर लक्ष : परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं की, सध्या इराणमध्ये सुमारे ९,००० भारतीय नागरिक आहेत. यामध्ये विद्यार्थी, समुद्री कर्मचारी, व्यावसायिक, व्यापारी आणि तीर्थयात्री यांचा समावेश आहे. भारत सरकार त्यांच्या सुरक्षेसाठी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक ती मदतही पुरवत आहे.
विशेष म्हणजे, मागील महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्हाह खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तेथील संघर्ष अधिक तीव्र झाला. त्यानंतर इराणनं इस्रायल आणि अमेरिकेच्या लष्करी ठिकाणांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले, ज्यामुळे संपूर्ण आखाती देशांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.