महिला दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींची दिल्लीला 33,500 कोटी रुपयांची भेट; राष्ट्रपतींचा अपमान केल्याबद्दल ममता बॅनर्जींवर हल्लाबोल!
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी सांगितलं की, देशात तीन कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचं लक्ष्य पूर्ण झालं आहे.
Published : March 8, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 8:11 PM IST
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्ली येथील बुराडी इथं आयोजित 33,500 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनसभेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, दिल्लीच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी आज आपण सर्व एकत्र आलो आहोत. काही वेळापूर्वीच येथे 33,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचं उद्घाटन करण्यात आलं असून, एक वर्षापूर्वी दिल्लीकरांनी ज्या अपेक्षेनं आणि बदलाच्या आशेनं भाजपा सरकारची निवड केली होती, तो बदल आता या प्रकल्पांमधून दिसून येत आहे.
पंतप्रधानांकडून मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचं कौतुक : पंतप्रधानांनी पुढे सांगितलं की आजचा दिवस विशेष आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली नवे विकासाचे आयाम गाठत आहे. या प्रसंगी त्यांनी देशातील महिला शक्तीला आवाहन केलं की, देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी आपलं योगदान आणि सहकार्य देत राहावं.
ते म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारताकडे जेव्हा जग पाहतं, तेव्हा त्यांच्या मनात दिल्लीची प्रतिमा उभी राहते. देशाची राजधानी म्हणून दिल्ली जितकी आधुनिक आणि सोयीस्कर होईल, तितकाच भारताचा विकास अधिक मजबूतपणे दिसून येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या वेगानं होत असलेल्या विकासाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितलं की, आज दिल्ली सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत झपाट्याने पुढे जात आहे.पंतप्रधान म्हणाले की, एक काळ असा होता दिल्लीतील खराब व्यवस्थेबद्दल चर्चा होत असे.
शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचण्यासाठी तासन्तास लागत होते आणि महिलांना बससाठी बराच वेळ थांबावं लागत होतं. काही काळापूर्वी 'नमो भारत ट्रेनद्वारे दिल्लीहून मेरठपर्यंत कनेक्टिव्हिटी मिळाली. आता दिल्ली मेट्रोच्या नव्या कॉरिडॉरमुळे ईशान्य दिल्लीतील भागांनाही मेट्रोची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे यमुना विहार आणि बुराडी परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
आप सरकारवर टीका : या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी आम आदमी पार्टीवरही टीका केली. ते म्हणाले की, आधीची सरकार नसती तर दिल्ली मेट्रोच्या या प्रकल्पांचे काम खूप आधी पूर्ण झाले असते. दिल्लीकरांनी पूर्वीची सरकार हटवून आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार निवडले असून त्यामुळे विकासाला गती मिळाली आहे.
यमुना स्वच्छतेसाठी प्रकल्प : पंतप्रधानांनी सांगितलं की, यमुना नदी स्वच्छ करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच केंद्र सरकारनं आयुष्मान भारत योजना लागू करण्याबाबत अनेक वेळा आग्रह केला होता, परंतु आधीच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं, असा आरोपही त्यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन घरं : कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधानांनी सरोजिनी नगर इथं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या नव्या फ्लॅट्सला भेट दिली. आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेली ही घरं कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात आनंद आणि प्रगती आणतील, असं त्यांनी सांगितलं.
महिलांसाठी ‘लखपती दीदी’ उपक्रम : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी सांगितलं की, देशात तीन कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचं लक्ष्य पूर्ण झालं आहे. आज देशभरात तीन कोटी महिलांनी हा टप्पा गाठला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा अपमान : पंतप्रधान मोदींनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, हा केवळ राष्ट्रपतींचाच नाही तर भारतीय संविधान आणि लोकशाहीचाही अपमान आहे. देशातील संघर्षातून पुढे येऊन सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या आदिवासी समाजातील एका मुलीचा हा अपमान असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
मोदी पुढे म्हणाले की, सत्तेचा हा अहंकार तृणमूल काँग्रेसला फार काळ टिकणार नाही. पश्चिम बंगालमधील सुजाण जनता देशाच्या आदिवासी राष्ट्रपतींचा अपमान कधीही माफ करणार नाही, तसेच आदिवासी समाजही हा अपमान सहन करणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
ममता बॅनर्जी यांचा पलटवार : ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सन्मानाबाबत सुरू झालेल्या वादावर केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तीव्र पलटवार केला आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला विनाकारण दोष दिला जातो. “आम्हाला दोष देऊ नका. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा आम्हालाच जबाबदार ठरवले जाते,” असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्या पुढे म्हणाल्या की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनस्थळाबाबत त्यांनी आधीच पत्र लिहून आपली हरकत नोंदवली होती आणि ती फेसबुकवरही शेअर केली होती. मात्र त्यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता त्याच प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारलाच दोष दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रपती राज्यात आल्यावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी न गेल्याबद्दल टीका होत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की त्या सध्या लोकांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. त्या कोलकात्यात तृणमूल काँग्रेसच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहेत. हे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरू असून ते SIR या मुद्द्यावर केंद्रित आहे. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी एक छायाचित्र दाखवत थेट पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. त्या छायाचित्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उभ्या राहून ज्येष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना भारत रत्न प्रदान करताना दिसतात, तर पंतप्रधान मोदी बसलेले दिसतात.
हे छायाचित्र दाखवत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “हे खास पंतप्रधानांसाठी आहे. तुम्ही देशाच्या राष्ट्रपतींचा आणि आदिवासी नेत्याचा सन्मान करत नाही. येथे राष्ट्रपती उभ्या आहेत आणि पंतप्रधान बसलेले आहेत. आम्ही राष्ट्रपतींचा सन्मान करतो, पण ते सन्मान देत नाहीत.”