PM नरेंद्र मोदींनी पश्चिम बंगालला दिली 18,860 कोटींची भेट; कार्यक्रमाला ममतांची दांडी!
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या अधिकृत कार्यक्रमापासून लांब राहिल्या.
Published : March 14, 2026 at 7:21 PM IST
कोलकाता: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी कोलकाता येथील ब्रिगेड परेड ग्राउंड इथं एका सरकारी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी 420 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या अनेक राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च अंदाजे 18,860 कोटी रुपये आहे. याशिवाय, नरेंद्र मोदींनी इतर अनेक विकास प्रकल्पांचंही उद्घाटन केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मते 18,860 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि पायाभरणी पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतामधील संपर्क अधिक मजबूत करेल. त्यांनी बंगालमध्ये रेल्वेच्या विस्तारावरही भर दिला.
कार्यक्रमाला ममतांची दांडी : नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच बंगालमध्ये रेल्वेच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे." बंगालची जलमार्गांद्वारे कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करण्यासाठी हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स तसंच कोलकाता डॉकचं नूतनीकरण केलं जात आहे. यामुळं पूर्व भारतातील संपूर्ण लॉजिस्टिक्स सिस्टम (मालवाहतूक हाताळणी प्रणाली) सुधारेल, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या अधिकृत कार्यक्रमापासून लांब राहिल्या.
बंगालमध्ये सरकार बदलण्याचं आवाहन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिगेड परेड ग्राउंड इथं झालेल्या जाहीर सभेत उपस्थित असलेल्या जनतेला संबोधित करताना पश्चिम बंगालमध्ये सरकार बदलण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारला "एक निर्दयी सरकार" आणि "महा जंगलराज" असं संबोधलं. त्यांनी असा दावा केला की, तृणमूल काँग्रेस संपुष्टात येईल आणि कोणीही पक्षाला वाचवू शकणार नाही.
#WATCH | West Bengal | Prime Minister Narendra Modi participates in a public meeting in Kolkata— ANI (@ANI) March 14, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/qCpj1erxGl
सभेला येण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न : याचबरोबर, "तुम्ही जिथं जिथं पहाल तिथं सगळीकडे लोक आहेत," असा उल्लेख सभेतील प्रचंड गर्दी पाहून नरेंद्र मोदींनी केला. तसंच नरेंद्र मोदींनी आरोप केला की, "टीएमसीनं लोकांना सभेला येण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. रस्ते अडवले, पोस्टर्स फाडले, लोकांना धमकावलं. पण यामुळं लोक थांबले नाहीत. ही प्रचंड गर्दी म्हणजे या सरकारच्या जाण्याची उलटी गिनती सुरू झाल्याचा पुरावा आहे."
गुन्ह्यात टीएमसीचा कोणीतरी नेता सामील असतो : 2011 मध्ये झालेल्या बदलाची आठवण करून देताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "सीपीआय(एम) च्या अत्याचारांपासून वाचण्यासाठी लोकांनी टीएमसीला मतदान केलं होतं, परंतु टीएमसीनं सत्ता काबीज केली आहे. टीएमसी उघडपणे गुन्हेगारांच्या पाठीशी कशी उभी आहे, हे सर्वांनी पाहिलं आहे. प्रत्येक गुन्ह्यात टीएमसीचा कोणीतरी नेता सामील असतो." यानंतर, आपल्या खास शैलीत, पंतप्रधानांनी लोकांना विचारलं, "तुम्हाला यातून सुटका हवी आहे की नाही?"
... तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील: पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मी बंगालच्या माता आणि भगिनींना आश्वासन देतो की, जर भाजपानं बंगालमध्ये सरकार स्थापन केलं तर तुम्ही सुरक्षित असाल आणि गुन्हेगार तुरुंगात असतील, ही मोदींची गॅरंटी आहे." याचबरोबर, रोजगारापासून विकासापर्यंत, पंतप्रधानांनी राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकारवर अनेक मुद्द्यांवर टीका केली. राज्यात नोकरीच्या संधी नसल्याने अनेक सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या शोधात परदेशात जावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, "या सरकारनं नोकऱ्या निर्माण केल्या नाहीत, तर नोकऱ्या विकल्या आहेत. जर बंगालमध्ये भाजपा सत्तेत आलं तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील."
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " these projects will give a new momentum to west bengal and eastern india. they will boost trade and industry, making life easier for millions of people and opening up new opportunities for them. the completion of… https://t.co/Scsffnqgi3 pic.twitter.com/7jhAehA8Km— ANI (@ANI) March 14, 2026
राजकीय समीकरणं देखील बदलू शकतात : 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, या सभेला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. जाणकारांच्या मतं, ही केवळ एक सार्वजनिक सभा नाही; तर त्याचा परिणाम भविष्यातील राजकीय समीकरणं देखील बदलू शकतात. दरम्यान, जवळजवळ दोन महिन्यांनंतर, नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर आहेत. ते आसाममधील सिलचर येथून कोलकाता इथं आले. यापूर्वी, या वर्षी 17 जानेवारीला पंतप्रधानांनी मालदा टाउन स्टेशनवरून वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे उद्घाटन केलं होतं. तर दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी हुगळी जिल्ह्यातील सिंगूर इथं अंदाजे 830 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि पायाभरणी केली होती.
सभेपूर्वी टीएमसी -भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी : दरम्यान, शनिवारी मध्य कोलकात्यातील गिरीश पार्कजवळ तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी ) आणि भाजपा समर्थकांमध्ये झालेल्या संघर्षात एक पोलीस कर्मचारी आणि एक भाजपा नेता जखमी झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेपूर्वी ही हाणामारी झाली. पंतप्रधानांच्या समर्थनार्थ घोषणा देत ते सभेच्या ठिकाणी जात जात असताना, काही भागातून अचानक त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप भाजपा समर्थकांनी केला आहे. मात्र. स्थानिक टीएमसी कार्यकर्त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि दावा केला की, भाजपा समर्थकांनीच प्रथम त्यांना शिवीगाळ करण्यास आणि दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. तसंच स्थानिक टीएमसी नेत्यांच्या घरांवरही दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा :