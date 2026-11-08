पंतप्रधान मोदींची जवानांसोबत छत्तीसगडमध्ये दिवाळी; 'दिमागी नक्षलवाद्यां'बाबत दिला मोठा इशारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये जवानांसोबत दिवाळी साजरी करताना जंगलातील शस्त्राधारी नक्षलवाद संपल्याचे जाहीर केले.
Published : November 8, 2026 at 7:26 PM IST
बस्तर (छत्तीसगड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरवर्षीप्रमाणे याही वेळी आपली दीपावली सुरक्षा दलांच्या जवानांसोबत साजरी करण्यासाठी छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये पोहोचले. जवानांच्या शौर्यामुळे यंदा नक्षलमुक्त झालेल्या बस्तरमध्ये पंतप्रधानांनी 'अमर जवान स्मारका'ला भेट देऊन जवानांच्या धैर्याला वंदन केले. या निमित्ताने जवानांना संबोधित करताना त्यांनी मागील सरकारांवर कडाडून टीका केली, तसेच देशासमोरील 'दिमागी नक्षलवादाच्या' नव्या धोक्याचा उल्लेख केला.
Diwali is sweeter with those who protect us! #Bastar #NaxalFreeIndia https://t.co/7Ywie7uTt4— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
'पूर्वी नक्षलवादाला असाध्य मानले गेले होते'
2010 मधील नक्षली हल्ल्याची आठवण करून देत पीएम मोदी म्हणाले, "2010 मध्ये आमचे सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले होते, तेव्हा तत्कालीन 'नामदारांच्या' डोळ्यातून अश्रू आले नव्हते. पूर्वीच्या सरकारांनी नक्षलवादाला एक असाध्य आजार म्हणून सोडून दिले होते आणि हा प्रकार असाच चालत राहील ही गोष्ट स्वीकारली होती. मात्र, 2014 नंतर देशात राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता संपली. आपले जवान विपरीत परिस्थितीतही खंबीरपणे पाय रोवून उभे राहिले आणि त्यांच्याच कर्तव्यपरायणतेमुळे आज बस्तरला हा विजय मिळाला आहे."
A very special Diwali with our brave security forces in Bastar, Chhattisgarh. https://t.co/7I5aOQdMSk— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
47 वर्षांत पहिल्यांदाच ऐतिहासिक कामगिरी
पंतप्रधानांनी जवानांच्या कामगिरीचे कौतुक करताना एका मोठ्या आकडेवारीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "आपण नेहमी नक्षलवाद्यांपेक्षा जास्त संख्येने आपले जवान मारले गेल्याचीच चर्चा ऐकत आलो आहोत. परंतु, गेल्या 47 वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले आहे, जेव्हा एका संपूर्ण वर्षात सीआरपीएफच्या एकाही जवानाला कर्तव्यादरम्यान आपला जीव गमवावा लागलेला नाही."
आर्थिक नाकेबंदीमुळे नक्षलवाद्यांची कंबर तुटली
यशासाठी योग्य हेतू आणि योग्य धोरणे आवश्यक असल्याचे सांगत पीएम मोदी म्हणाले, "राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आमच्या सरकारने एकामागून एक कडक निर्णय घेतले. आम्ही घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे नक्षलवाद्यांच्या फंडिंगवर आणि बनावट नोटांच्या नेटवर्कवर मोठा प्रहार झाला. यामुळे त्यांची केवळ आर्थिक कंबरच तुटली नाही, तर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठाही पूर्णपणे बंद झाला. तसेच त्यांच्या नवीन भरती प्रक्रियेवर आम्ही लगाम लावला."
Diwali spirit on full display in Bastar! https://t.co/KGAWwb12CB— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
जवानांना पूर्ण स्वातंत्र्य
मागील सरकारांच्या धोरणांवर निशाणा साधत पंतप्रधान म्हणाले की, पूर्वी देशात नक्षली हल्ले व्हायचे परंतु आमच्या जवानांचे हात बांधलेले ठेवले जायचे. मात्र, आमच्या सरकारने सुरक्षा दलांना प्रत्येक निर्णायक निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. कोणत्याही मातेची कूस उजळलेलीच राहो आणि कोणत्याही मुलाने हिंसेचा मार्ग धरू नये, याच संवेदनशीलतेने आम्ही प्रसिद्धी आणि दिखाव्याशिवाय काम करत आहोत.
नक्षलवादासोबतच दारिद्र्यावरही मात; बस्तरमध्ये आता विकासाची रांगोळी
पंतप्रधानांनी वर्ल्ड बँकेच्या अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, भारताने गेल्या 10 वर्षांत 50 कोटी लोकांना भीषण दारिद्र्यातून बाहेर काढले आहे. जे काम अनेक दशके 'गरीबी हटाओ'च्या घोषणांनी झाले नाही, ते देशाने केवळ 12 वर्षांत करून दाखवले. नक्षलवाद्यांनी नेहमीच बस्तरचा विकास रोखला होता, शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि मोबाईल टॉवर उभारणीला विरोध केला होता. मात्र, आम्ही या भागात 15 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते, 9500 मोबाईल टॉवर, बँका, एटीएम आणि 'प्रधानमंत्री जन मन योजना' सुरू करून विकासाची एक नवी रांगोळी रेखाटली आहे, ज्यामुळे तरुणांच्या हाताला रोजगार आणि घराघराला कमाई मिळत आहे.
Diwali in Bastar…all thanks to our security forces! Naxalism is history. Development is the way ahead. Today was special and memorable. https://t.co/cHok2iVtd8— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
जंगलातील नक्षलवादी संपले, पण 'दिमागी नक्षलवाद्यां'चे संकट कायम
भाषणाच्या शेवटी एका मोठ्या धोक्याचा इशारा देत पंतप्रधान म्हणाले, "बस्तरमध्ये आज मुले बंदूक सोडून खेळात आपले नशीब आजमावत आहेत. हे जरी खरे असले तरी धोका अजून टळलेला नाही. जंगलातून शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर लढणारे नक्षलवादी तर मिटले आहेत, पण 'दिमागी नक्षलवाद्यांनी' अनेक महत्वपूर्ण संघटनांवर कब्जा केला आहे. हे लोक आज देखील देशाच्या संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात लोकांना भडकवत आहेत आणि अनेक राजकीय पक्षांमध्ये त्यांनी घुसखोरी केली आहे. आपल्याला या वैचारिक नक्षलवाद्यांना ओळखायचे आहे, त्यांचा शोध घ्यायचा आहे आणि देशाला सुरक्षित करायचे आहे."
जवानांसोबत केला डान्स
दीपावलीच्या या सोहळ्यात पंतप्रधानांनी स्वतः जवानांना मिठाई भरवली. यावेळी उपस्थित महिला जवानांसह सुरक्षा दलाच्या जवानांनी 'आमचो बस्तर' या स्थानिक गाण्यावर पारंपारिक डान्स केला. गोल रिंगणाच्या मध्यभागी उभे राहून पीएम मोदींनीही टाळ्या वाजवत जवानांचा उत्साह वाढवला.