भारतानं केवळ युजर न राहता निर्माता बनावं, जगातील तीन प्रमुख एआय सुपरपॉवरमध्ये सामील व्हावं: पंतप्रधान मोदी

राजधानी दिल्ली इथं एआय समिट सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी एक मुलाखत दिली आहे. यामध्ये त्यांनी सर्वसमावेशक एआय व्हिजनवर प्रकाश टाकला.

PM Modi AI Vision in Interview
पंतप्रधान मोदी (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 7:57 AM IST

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी नवी दिल्ली इथं 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026' मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. ग्लोबल साउथमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर इतक्या व्यापक स्वरूपात आयोजित होणारा हा पहिलाच जागतिक कार्यक्रम मानला जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी न्यूज एजन्सी 'एएनआय'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या समिटच्या 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' या मार्गदर्शक तत्वावर विशेष भर दिला.

'एआय मानवजातीसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात' : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवजातीसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. एआयमुळे मानवी क्षमतांमध्ये अभूतपूर्व वाढ होऊ शकते. मात्र, योग्य दिशा आणि मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोन नसेल तर सामाजिक रचनेवर त्याचे दुष्परिणामही होऊ शकतात. त्यामुळेच या समिटची संकल्पना केवळ तांत्रिक नवोन्मेषाभोवती मर्यादित न ठेवता, सर्वसमावेशक आणि अर्थपूर्ण परिणामांवर आधारित ठेवण्यात आली आहे. 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'ही भावना भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेतून आलेली असून तंत्रज्ञानाचा अंतिम उद्देश मानवतेची सेवा करणं हाच असला पाहिजे, असंही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं.

'एआय विकासातील मोठ्या आव्हानांवर मात करेल' : ग्लोबल साउथमधील पहिल्या ग्लोबल एआय समिटच्या माध्यमातून भारतानं अल्पप्रतिनिधित्व असलेल्या देशांना आणि त्यांच्या विकासाच्या प्राधान्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं आहे. एआय गव्हर्नन्स, समावेशक डेटासेट, हवामान बदल उपाययोजना, कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, सार्वजनिक आरोग्य आणि विविध भाषांमध्ये तंत्रज्ञानाची उपलब्धता हे विषय भारतासाठी केवळ चर्चेचे मुद्दे नसून विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत, असं पतप्रधान मोदी यांनी नमूद केलं. भारताचं स्पष्ट ध्येय 'एआय'ला पूर्णपणे मानवकेंद्री ठेवत जागतिक विकासाला गती देण्याचं आहे.

'विकसित भारत 2047' या दृष्टिकोनात एआय हा परिवर्तनाचा प्रमुख घटक ठरणार असल्याचं सांगताना पंतप्रधानांनी नमूद केलं की, धोरणात्मक आणि विचारपूर्वक वापर केल्यास एआय विकासातील मोठ्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत करेल. शहर आणि गावांमधील दरी कमी करणं, सर्वांना संधी मिळवून देणे आणि नव्या आर्थिक शक्यता निर्माण करणं, यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील 'एआय'च्या वापरावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितलं की भारतीय भाषांमधील एआय आधारित वैयक्तिक शिक्षण प्लॅटफॉर्ममुळे ग्रामीण आणि सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना सानुकूलित शैक्षणिक मदत मिळत आहे. सोबतच, ते म्हणाले की, एका अनोख्या उपक्रमात, 'अमूल' ही संस्था हजारो गावांमधील 36 लाख महिला दुग्ध उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 'एआय'चा वापर करत आहे, पशुधनाच्या आरोग्य आणि उत्पादकतेबाबत गुजरातीमध्ये रिअल-टाइम मार्गदर्शन प्रदान करत आहे आणि तळागाळातील महिला उत्पादकांना सक्षम बनवत आहे.

'भारतानं फक्त युजर न राहता तंत्रज्ञानाचा निर्माता बनावं' : सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठीही 'एआय'चा उपयोग होत असून प्राचीन ग्रंथांचं डिजिटायझेशन आणि भाषांतर शक्य झालं आहे. जगभरात 'एआय'मुळे सामाजिक दरी वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत असताना भारत मात्र या तंत्रज्ञानाचा वापर दरी कमी करण्यासाठी करत असल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितलं. प्रत्येक गाव, प्रत्येक जिल्हा आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक संधी पोहोचवण्यासाठी एआय हे प्रभावी साधन ठरू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

भारताकडे एआय क्षेत्रात जागतिक शक्ती बनण्याची क्षमता असल्याचं सांगताना पंतप्रधानांनी देशातील तरुणाई, स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेवर विश्वास व्यक्त केला. 'आत्मनिर्भर भारत'च्या संकल्पनेनुसार भारतानं केवळ तंत्रज्ञानाचा युजर न राहता निर्माता बनलं पाहिजे, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

'भारतानं एआय सुपर पॉवर बनावं' : एआय क्षेत्रातील भारताचा दृष्टीकोन सार्वभौमत्व, समावेशकता आणि नवोन्मेष या तीन स्तंभांवर आधारित असून भारत जगातील अग्रगण्य एआय शक्तींमध्ये स्थान मिळवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 'इंडिया एआय मिशन'च्या माध्यमातून भारत डिजिटल युगासाठी स्वतःचा कोड तयार करत असून तो भारतीय मूल्यांचं प्रतिबिंब दर्शवेल आणि मानवतेच्या सेवेसाठी कार्य करेल, असंही पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केलं.

