'काँग्रेस देशासाठी ओझे बनली आहे'-एआय समिटमधील आंदोलनावरून पंतप्रधानांची जळजळीत टीका
पंतप्रधान मोदींनी शताब्दी नगर स्थानकावर मेरठ मेट्रो आणि नमो भारतला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी जाहीर सभेत काँग्रेसवर निशाणा साधला.
Published : February 22, 2026 at 4:46 PM IST
मेरठ (लखनौ) - उत्तर प्रदेशमधील मेरठमध्ये दौऱ्यावर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमो भारत रॅपिड रेल आणि मेट्रोच्या सेवांना हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी त्यांनी मेट्रोमधून प्रवासही केला. विकसित भारताच्या कनेक्टिव्हिटीची ही एक अद्भुत झलक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यांनी भाषण करताना काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नमो भारत आणि मेट्रो सेवा दोन्हीची पायाभरणी करण्याची संधी मला मिळाली. आज मला दोन्हींचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. काही वेळापूर्वी मी मेरठ मेट्रोने प्रवास केला. त्यावेळी विद्यार्थी आणि प्रवाशांशी संवाद साधला."
काँग्रेसनं सर्व मर्यादा तोडल्या - दिल्लीमधील एआय ग्लोबल समिटमध्ये काँग्रेस पक्षानं आंदोलन केल्यानं पंतप्रधानांनी पक्षावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. काँग्रेसवर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले," जगातील सर्वात मोठी एआय परिषद भारतात झाली. जगभरातून 80 प्रतिनिधी दिल्लीत आले होते. 20 देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि लाखो लोक उपस्थित होते. विकसनशील देशांमध्ये अशी परिषद कधीही आयोजित करण्यात आलेली नाही. काँग्रेसनं भारताच्या जागतिक कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याला राजकीय आखाडा बनविला. काँग्रेस नेते हे परदेशी पाहुण्यांसमोर नग्न अवस्थेत कार्यक्रमस्थळी पोहोचले. देशाला तुमच्याबद्दल माहिती आहे. मग, तुम्हाला कपडे घालण्याची गरज का भासली? एआय इंडिया समिट हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता. परंतु काँग्रेसनं सर्व मर्यादा तोडल्या होत्या.
काँग्रेस देशासाठी ओझे बनली- पुढे पंतप्रधान म्हणाले की," देशातील सर्वात जुना पक्ष हा वैचारिकदृष्ट्या किती दिवाळखोर झाला आहे, याची कोणीही कल्पना करू शकत नाही. जेव्हा गावात लग्न असते, तेव्हा संपूर्ण गाव ते यशस्वी करण्यात सहभागी होते. जेणेकरून पाहुण्यांनादेखील गावाबद्दल चांगलं वाटावं. मात्र, काँग्रेस आपल्याच देशाला बदनाम करण्यात मग्न आहे. हे लोक माझी कबर खोदू इच्छितात. त्यांचा भाजपाला आणि एनडीएला विरोध आहे. आम्ही हेही सहन करू. पण, एआय इंडिया समिट हा भाजपाचा कार्यक्रम नव्हता. तो देशाचा सन्मान करण्यासाठीचा कार्यक्रम होता. काँग्रेसनं सर्व मर्यादा तोडल्या. काँग्रेसचे अनियंत्रित नेते देशाला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेस देशासाठी ओझे बनली आहे. दिल्लीत घडलेल्या घटनांवर काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे, याबद्दल मला समाधान आहे. जर तुम्हाला पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळवायची असेल तर विकासाच्या मुद्द्यावर राजकारण करा".
