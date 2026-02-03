भारत-अमेरिका व्यापार करार, पंतप्रधान मोदी यांचा एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सत्कार
अमेरिकेनं भारतावर लादलेला 25 टक्के टॅरिफ 18 टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे आज संसद भवनातील एनडीए संसदीय दलाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार करण्यात आला.
Published : February 3, 2026 at 12:17 PM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करार झाल्यानंतर आज मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) संसद भवनातील एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार करून अभिनंदन करण्यात आलं. यावेळी भाजपा कार्यकर्त्यांकडून 'जय मोदी', 'वंदे मातरम्' आणि 'भारत माता की जय' अशा घोषणा देण्यात आल्या.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी जाहीर केलं की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला असून, त्यानुसार अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर लावण्यात येणारा टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे.
दरम्यान, या बैठकीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचंही औपचारिक स्वागत करण्यात आलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह तसेच, पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित होते.
मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भावरून वाद : आज मंगळवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर ‘आभार प्रस्ताव’वरील चर्चा लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये सुरू राहणार आहे. लोकसभेत हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मांडला असून खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी त्याला अनुमोदन दिलं. सोमवारी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणादरम्यान सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी इंडिया आघाडीच्या खासदारांमध्ये जोरदार वाद झाला. राहुल गांधी यांनी चीनसोबतच्या सीमावादाबाबत माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्राचा संदर्भ दिला होता. भाजपा सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि राहुल गांधी यांनी सभागृहाचे नियम मोडल्याचा आरोप केला.
राज्यसभेत भाजपा खासदार सदानंद मास्टर यांनी आभार प्रस्ताव मांडला. सोमवारी त्यांनी भावनिक भाषण करताना आपले कृत्रिम अवयव सभागृहातील बाकावर ठेवले, ज्यामुळे वातावरण गंभीर झालं होतं.
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi felicitated during NDA Parliamentary Party meeting.— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Izxqh6TYX1
राहुल गांधींना चीन सीमावादावर चर्चा करायची होती : दरम्यान, सोमवारी लोकसभेत बराच काळ गदारोळ झाला. 2020 मधील चीनसोबतच्या सीमावादावर चर्चा करण्याचा राहुल गांधी यांचा आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी मनोज नरवणे यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकाचा संदर्भ दिला. पण यावरून वाद निर्माण झाला. सभापती ओम बिर्ला यांनी अप्रकाशित पुस्तक किंवा लेखाचा उल्लेख करण्यास मनाई केली. दुपारी ३ वाजता सभागृहाचं कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही वाद कायम राहिल्यानं लोकसभा आधी ३ वाजता, नंतर ४ वाजता आणि अखेर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
