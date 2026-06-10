'काँग्रेसच्या कारस्थानांच्या जाळ्यातून मुक्त करणं ही एनडीएच्या 12 वर्षांच्या सत्तेतील मोठी कामगिरी'-पंतप्रधान
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, एनडीएच्या 12 वर्षांतील एक मोठे यश म्हणजे देशाला काँग्रेसच्या कारस्थानांच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यात आले आहे.
Published : June 10, 2026 at 10:19 PM IST
नवी दिल्ली: एनडीए सरकारची 12 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतातील सर्वाधिक काळ पदभार सांभाळणारे निवडून आलेले पंतप्रधान ठरल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी बुधवारी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी एनडीएच्या नेत्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "तुम्ही सर्वांनी माझ्यासाठी हा दिवस खरोखरच अविस्मरणीय केला आहे."
एनडीएच्या नेत्यांच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, इतक्या दीर्घकाळापर्यंत भारत मातेची सेवा करण्याचं भाग्य लाभणं हे केवळ ईश्वराच्या विशेष कृपेनंच शक्य झाले आहे. जनता हेच ईश्वराचे रूप आहे. म्हणूनच त्यांनी या सेवेकडे नेहमीच एक आध्यात्मिक साधना म्हणून पाहिले आहे. ही साधना कधीही एकट्याने केलेली कृती नव्हती, तर तो एक सामूहिक 'यज्ञ' (उदात्त कार्य) होता. यामध्ये तुम्ही सर्वजण आणि इतर अनेक सहकाऱ्यांनी कर्तव्यभावनेनं आपले योगदान दिलं आहे.
Addressing the NDA Conclave in Delhi.— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
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एनडीए (NDA) नेत्यांचे आभार मानताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारावून गेल्याचं सांगत अत्यंत कृतज्ञ असल्याचं नमूद केले. 'चरैवेति-चरैवेति' (सतत पुढे चालत राहणे) या मंत्राचा आधार घेत अनेक चढ-उतार अनुभव आले. या राजकीय प्रवासात, आपण या टप्प्यापर्यंत पोहोचू, अशी कधीच कल्पना केली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. सर्वाधिक कालावधीसाठी निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून अखंडपणे सेवा करण्याची संधी मिळणं, हे मोठं भाग्य असल्याचं सांगत त्यांनी आभार मानले.
पंतप्रधान मोदींनी पुढे नमूद केले की, 2014 मध्ये जेव्हा एनडीएचा विजय झाला, तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की देशातील सामान्य जनतेमध्ये एका नवीन आशेचा उदय झाला आहे. ही आशा जोपासणं आणि ती कायम टिकविणं ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी होती. काँग्रेसच्या विश्वासघातानंतर देशातील जनतेनं एनडीएवर विश्वास टाकला होता. एनडीए परिवार म्हणून त्यांनी देशाचा हा विश्वास सातत्यानं दृढ केल्याचा अभिमान वाटत आहे.
आपल्या भाषणात विरोधकांवर टीका करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विकासाला चालना देण्याऐवजी काँग्रेसनं देशाला हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांमध्ये ढकलले. 2014 मध्ये एनडीए (NDA) सरकार स्थापन झाल्यानं देशाचे नशीब बदलले. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, हेतू, धोरण आणि निर्णयक्षमता हे एकत्रित असल्यानं देशाला विकासाचा खरा वेग पाहायला मिळतो.
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, एनडीएच्या 12 वर्षांच्या सत्तेतील एक मोठी कामगिरी म्हणजे देशाला काँग्रेसच्या कारस्थानांच्या जाळ्यातून मुक्त करणं होय. काँग्रेसनं देशाला असहायता, दारिद्र्य आणि न्यूनगंडाच्या गर्तेत लोटले होते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताच्या विकासाच्या संथ गतीला 'हिंदू ग्रोथ रेट' (Hindu Growth Rate) असे धूर्तपणे नाव देण्यात आले. याचा अर्थ असा की, काम करण्याची पद्धत, जबाबदारी आणि अपयश हे सर्व काँग्रेसचे असूनही, त्याचे कलंक देशातील विशाल हिंदू लोकसंख्येला देण्यात आले. वास्तविक पाहता, या नकारात्मक गोष्टीला 'काँग्रेस ग्रोथ रेट' (Congress Growth Rate) असे नाव द्यायला हवे होते.
पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं की, काँग्रेसच्या काळातील विकासाच्या वाटचालीत सुशासन, योग्य धोरण, प्रामाणिक हेतू आणि निर्णायकतेचा अभाव होता. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए (NDA) सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच विकासाला कशी गती मिळते, याची झलक पाहायला मिळाली. दुर्दैवाने, २००४ मध्ये देश पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात आणि काँग्रेस पक्षाच्या विळख्यात सापडला.
एनडीए नेत्यांची बैठक- सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'भारत मंडपम' येथे आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत पंतप्रधान मोदी, भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. एनडीएची सत्ता असलेल्या २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, तसेच आघाडीतील सर्व भागीदार पक्षांचे नेतेही या बैठकीला उपस्थित होते.
कार्यकाळाचा विचार करता मोदी हे भारतातील सर्वाधिक काळ पदभार सांभाळणारे निवडून आलेले पंतप्रधान ठरले. त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा 4,398 दिवसांचा विक्रम मोडला आहे. नेहरूंचा हा कार्यकाळ 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सुरू झाला होता. 1952 पर्यंत सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या नसल्यामुळे 1947 ते 1952 या काळात नेहरूंनी हंगामी सरकारचे नेतृत्व केले. इंदिरा गांधींनी 14 वर्षांहून अधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवले. हा कालावधी मोदींच्या कार्यकाळापेक्षा मोठा आहे. परंतु त्यांचा कार्यकाळ सलग नव्हता. 26 मे 2014 रोजी दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना विजय मिळविला. त्या वर्षी 30 मे रोजी त्यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाला. त्यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ 9जून 2024 रोजी सुरू झाला.
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