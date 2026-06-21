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'पंतप्रधान मोदी देशाला, तर ट्रम्प जगाला उद्ध्वस्त करत आहेत': मल्लिकार्जुन खर्गे यांची घणाघाती टीका

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर देश व जगाचा विनाश करत असल्याचा आरोप केला.

AICC President Mallikarjun Kharge
एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (PTI)
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By PTI

Published : June 21, 2026 at 8:09 PM IST

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नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. स्वतःला एकमेकांचे चांगले मित्र म्हणवून घेणारे हे दोन्ही नेते आपल्या-आपल्या क्षेत्रात मोठं नुकसान करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

खर्गे म्हणाले की, या दोघांपैकी एक देशाला उद्ध्वस्त करत आहे, तर दुसरा संपूर्ण जगाला अडचणीत आणत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना त्यांनी विविध राष्ट्रीय मुद्द्यांवरही भाष्य केलं.

यावेळी त्यांनी अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांचा उल्लेख केला. तसेच नीट (NEET) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरूनही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका : बंगळुरूमध्ये बी. के. हरिप्रसाद यांनी कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कार्यकर्त्यांना संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली.

खर्गे म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी देशाचं नुकसान करत आहेत, तर ट्रम्प संपूर्ण जगाला अडचणीत आणत आहेत. हे दोघे स्वतःला चांगले मित्र म्हणवून घेतात. मात्र त्यांच्या धोरणांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होत असून सामान्य जनतेला त्याची किंमत मोजावी लागत आहे."

इंधनाच्या वाढत्या किमतींसाठी ट्रम्प यांच्या धोरणांना जबाबदार धरत त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही भाष्य केलं. "पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून भारतानं अलिप्ततावाद (Non-Aligned) धोरण स्वीकारलं होतं. त्यामुळे भारताचे सर्व देशांशी संतुलित आणि चांगले संबंध होते. मात्र, प्रत्येकाला मिठी मारून मित्र म्हणण्याच्या धोरणामुळे देश आज या परिस्थितीत पोहोचला आहे," असा आरोप खर्गे यांनी केला.

राम मंदिर निधीप्रकरणी खरगेंचे गंभीर आरोप : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून भाजपावर निशाणा साधला. त्यांनी दावा केला की, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतर मंदिर उभारणीसाठी जमा करण्यात आलेल्या देणग्या आणि बांधकाम साहित्याचा योग्य हिशोब अद्याप जनतेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही.

खर्गे म्हणाले, "माध्यमांमधून सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या बातम्या समोर येत आहेत. राम मंदिराच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. या आरोपांची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे."

यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एसआयटी चौकशीसंदर्भातील वक्तव्यावरही टीका केली. "जेव्हा सरकार, प्रशासन आणि सर्व यंत्रणा तुमच्याच नियंत्रणात आहेत, तेव्हा चौकशीसाठी १५ दिवसांची मुदत का आवश्यक आहे? आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास दोषींवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी," असं खर्गे म्हणाले. दरम्यान, राम मंदिर ट्रस्ट किंवा संबंधित यंत्रणांकडून या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसून, या प्रकरणी सत्य परिस्थिती चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

NEET वादावरून शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी : नीट (NEET) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मागणीची पुनरावृत्ती करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

खर्गे म्हणाले, "भाजपा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थी व पालकांचा विश्वासघात केला आहे. सरकारला परीक्षा पारदर्शक आणि सुरळीत पद्धतीनं घेण्यातही अपयश आलं आहे." विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी कर्नाटकच्या सीईटी (CET) मॉडेलचा विचार करावा आणि नीट गुणांसोबत बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व द्यावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर शिक्षण व्यवस्था आणि अभ्यासक्रमात बदल करून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. तसेच महत्त्वाच्या पदांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना नियुक्त केलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

घोषणाबाजी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर खर्गे संतापले : दरम्यान, कार्यक्रमादरम्यान काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी "डीके-डीके" अशा घोषणा दिल्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नाराजी व्यक्त केली. "ही एखाद्या व्यक्तीची सभा नसून पक्षाचा कार्यक्रम आहे. इथं व्यक्तिपूजा केली जात नाही," असं सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना फटकारलं.

खर्गे म्हणाले, "घोषणाबाजी करून संपूर्ण देशावर प्रभाव पडत नाही. मला 58 वर्षांचा राजकीय अनुभव आहे. पक्षानं अनेक नेत्यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे पक्षाच्या शिस्तीचं पालन केलं पाहिजे." घोषणाबाजी करणाऱ्यांचे व्हिडिओ फुटेज तपासून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

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