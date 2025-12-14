ETV Bharat / bharat

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नितीन नबीन यांची निवड; पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा

बिहार भाजपाचे नेते तथा मंत्री नितीन नबीन यांना भाजपाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे.

नितीन नबीन (ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 9:50 PM IST

नवी दिल्ली : बिहारचे भाजपा नेते तथा मंत्री नितीन नबीन यांची भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे. "भाजपा पक्ष संसदीय मंडळानं आज नितीन नबीन यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्तीची घोषणा केली. त्यांची ऊर्जा आणि समर्पण आगामी काळात पक्षाला अधिक मजबूत करेल," अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नितीन नबीन यांना सोशल माध्यमांवर शुभेच्छा दिल्या आहेत.

नितीन नबीन मेहनती कार्यकर्ता : "नितीन नबीन यांनी एक मेहनती कार्यकर्ता म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं आहे. ते एक तरुण आणि मेहनती नेते आहेत. त्यांना संघटनात्मक कामाचा दांडगा अनुभव आहे. बिहारमध्ये आमदार तसेच मंत्री म्हणून त्यांचा अनेक वर्षाचा प्रभावी कार्यकाळ राहिला आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल माध्यमांवरील पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. नितीन नबीन यांनी लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम केलं आहे, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी नमूद केलं.

विनम्र स्वभाव आणि समर्पण भाव : "नितीन नबीन हे त्यांच्या विनम्र स्वभाव आणि जमिनीशी जोडलेल्या कार्यशैलीसाठी ओळखले जातात. मला खात्री आहे की त्यांची ऊर्जा आणि समर्पण आगामी काळात आपल्या पक्षाला अधिक मजबूत करेल. भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केलं आहे. नितीन नबीन हे बिहारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत. ते पाटण्यातील बांकीपूर मतदार संघाचं आमदार म्हणून प्रतिनिधीत्व करत आहेत. नितीन नबीन यांच्या नियुक्तीवर प्रतिक्रिया देताना भाजपा खासदार मनोज तिवारी म्हणाले, "आम्हाला खूप आनंद झाला. बिहारनं इतका मोठा निकाल दिला आहे. बिहारमधील एक तरुण नेता, बिहारमधील एक युवक भाजपाचा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनला आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला आणि आम्ही त्यांचं अभिनंदन केलं"

