इराण-इस्रायल संघर्ष: पंतप्रधान मोदींनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक, पश्चिम आशियातील भारतीयांच्या सुरक्षेसह इतर मुद्द्यांवर झाली चर्चा

बैठकीत पश्चिम आशियात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तसेच अडकलेल्यांच्या सुरक्षेबाबत आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास ती कशी हाताळायची? यावर चर्चा झाली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026 at 7:46 AM IST

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (1 मार्च) रात्री सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समिती (CCS) ची बैठक पार पडली. ही समिती देशातील सुरक्षाविषयक आणि धोरणात्मक निर्णय घेते. पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या नव्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

दिल्लीत झाली बैठक : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनई यांच्या हत्येनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर रात्री 9:30 च्या सुमारास दिल्लीला परतल्यानंतर लगेचच ही बैठक झाली.

या बैठकीस संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, शाक्तिकांत दास, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हेदेखील या बैठकीस हजेर होते.

भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत सविस्तर चर्चा : सूत्रांच्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील बिघडत्या परिस्थितीचा भारतावर होणारा परिणाम, तसेच त्या भागात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या पश्चिम आशियातील बहुतांश हवाई क्षेत्र बंद असल्यानं उड्डाण सेवा विस्कळीत झाली आहे. दुबई, दोहा आणि इतर प्रमुख विमानतळांवर शेकडो भारतीय अडकले असून त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे मदतीचं आवाहन केलं आहे.

इराणने होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद केल्याच्या पार्श्वभूमीवरही परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ही सामुद्रधुनी भारतीय तेलवाहू जहाजांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मार्गिका आहे. इराणमध्ये सुमारे 10 हजार भारतीय नागरिक राहतात. ते तिथं शिक्षण घेतात किंवा काम करतात, तर इस्रायलमध्ये 40 हजारहून अधिक भारतीय आहेत. आखाती देशांसह संपूर्ण पश्चिम आशियात सुमारे 90 लाख भारतीय वास्तव्यास आहेत.

अमेरिका-इराण तणाव वाढला : दरम्यान, इराणवर अमेरिकेनं आणि इस्रायलनं केलेल्या मोठ्या हल्ल्यात खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याचं इराणी वृत्तसंस्थांनी जाहीर केलं. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा हल्ला इराणी जनतेसाठी 'त्यांचा देश परत मिळवण्याची मोठी संधी' असल्याचं म्हटले आहे. हल्ले पुढील आठवडाभर सुरू राहतील, असा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे.

इराणनं प्रत्युत्तरादाखल इस्रायल आणि आखाती प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. तसेच दुबईसारख्या जागतिक व्यावसायिक केंद्रालाही लक्ष्य करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. रविवारी भारतातील विविध भागांत शिया समुदायातील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून खामेनेई यांच्या हत्येबद्दल संताप आणि शोक व्यक्त केला.

