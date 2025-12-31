नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉर : 17 तास वाचणार, 201 किमी अंतर होणार कमी; सोलापूर, धाराशिवसह 'या' जिल्ह्यांना मिळणार लाभ
मोदी सरकारनं 20,668 कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये राज्यातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरचा समावेश आहे. हा 374 किमी लांबीचा महामार्ग असेल.
Published : December 31, 2025 at 8:47 PM IST
नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत बुधवार (31 डिसेंबर) हा देशासाठी खूपच महत्त्वाचा दिवस ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीनं (CCEA) दोन प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र-ओडिशाला मिळणार लाभ : या प्रकल्पांवर एकूण 20,668 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनावर, प्रवासाच्या वेळेवर आणि मालवाहतुकीवर होईल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच, रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रासाठी 19,000 कोटी रुपयांचा मेगा प्लॅन : या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. सरकारनं 19,142 कोटी रुपयांच्या मोठ्या बजेटसह नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. हा महामार्ग 374 किमी लांबीचा असेल. हा फक्त एक रस्ता नसून सहा पदरी, अॅक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर असेल. हा एक पूर्णपणे नवीन मार्ग असणार आहे, जो जलद आणि सुरक्षित प्रवासासाठी डिझाइन केलेला असेल.
सुधारित कनेक्टिव्हिटी : हा कॉरिडॉर नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर सारख्या प्रमुख प्रादेशिक शहरांना जोडेल आणि पुढे कुर्नूलपर्यंत विस्तारेल. प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेनं हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो आहे.
प्रस्तावित कॉरिडॉर वाढवन पोर्ट इंटरचेंजजवळील दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नाशिकमधील एनएच-60 (अडेगाव) च्या जंक्शनवरील आग्रा-मुंबई कॉरिडॉर आणि पांगरीजवळील समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाईल. यामुळे पश्चिम किनाऱ्यापासून पूर्व किनाऱ्यापर्यंत थेट रस्ते संपर्क उपलब्ध होईल. चेन्नई बंदरापासून कुर्नूल मार्गे महाराष्ट्र सीमेपर्यंत बांधकामाधीन असलेल्या चार पदरी कॉरिडॉरसह, हा मार्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्कला आणखी मजबूत करेल.
प्रवासाचा वेळ कमी होईल : या कॉरिडॉरमुळे नाशिक ते अक्कलकोट प्रवास खूप सोपा आणि जलद होईल. अंतर अंदाजे 201 किलोमीटरनं कमी होईल आणि एकूण प्रवासाचा वेळ अंदाजे 17 तासांनी कमी होईल. याचा थेट फायदा प्रवाशांना आणि मालवाहतुकीला होईल, वेळ आणि इंधन दोन्हीची बचत होईल.
सोलापूर, धाराशिवच्या आर्थिक विकासात हातभार लागणार : सरकारच्या मते, या हाय-स्पीड कॉरिडॉरमुळे प्रवासात लक्षणीय सुधारणा होईल. प्रस्तावित अॅक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड सहा पदरी कॉरिडॉर प्रकल्पाचा प्राथमिक उद्देश प्रवास कार्यक्षमता सुधारणं आहे. हा नाशिक-तळेगाव दिघे विभाग महाराष्ट्र सरकारनं प्रस्तावित केलेल्या पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेला देखील पूरक ठरेल.
महत्त्वाचं म्हणजे, या प्रकल्पामुळे या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल, ज्यामुळे नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या एकूण आर्थिक विकासात हातभार लागेल.
हेही वाचा
- पंतप्रधान मोदी फेब्रुवारी 2026 मध्ये एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन करणार; बिल गेट्स, डेमिस हॅसाबिस यांची उपस्थिती निश्चित
- भारत न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात : न्यूझीलंडची २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेशाची ग्वाही
- "महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी ठामपणे उभा"; पंतप्रधान मोदींनी जनतेचं अभिनंदन करत कार्यकर्त्यांचं केलं कौतुक