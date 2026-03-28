'देशात लॉकडाऊन लादलं जाणार नाही': मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान मोदी यांचा स्पष्ट संदेश; मध्य-पूर्वेतील संकटावर केली चर्चा

मध्यपूर्वेत सुरू असलेला संघर्ष आणि तेल पुरवठ्याबाबतचं संभाव्य संकट या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली.

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेताना पंतप्रधान मोदी (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 7:33 AM IST

Updated : March 28, 2026 at 7:39 AM IST

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (28 मार्च) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वाची व्हर्च्युअल बैठक घेतली. मिडल ईस्टमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद होण्याच्या संभाव्य धोक्यामुळे ही बैठक बोलावण्यात आली होती. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना 'टीम इंडिया' प्रमाणे एकत्रितपणे काम करण्याचं आवाहन केलं.

'देशात लॉकडाउन लागू केला जाणार नाही' : सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे देशात कोणताही लॉकडाउन लागू केला जाणार नाही. पीआयबीच्या माहितीनुसार, सरकारची प्राथमिकता आर्थिक आणि व्यापारी स्थिरता राखणं, ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणं आणि नागरिकांच्या हितांचं संरक्षण करणं ही आहे. तसेच, सप्लाय चेन मजबूत करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

यासाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि नफेखोरीविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच चुकीच्या माहितीचा आणि अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी सावध राहण्याचं आवाहन करत, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला.

मुख्यमंत्र्यांनीही केंद्राचं कौतुक केलं : या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांचं कौतुक केलं आणि आपल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या आणि इराणशी संबंधित संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत इंधन पुरवठा, वाढती महागाई आणि लॉजिस्टिक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यावर सखोल चर्चा केली. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यांतील परिस्थिती आणि तयारीबाबत माहिती देत, या जागतिक संकटाचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी उपाययोजना सांगितल्या.

अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी : या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मोहन यादव, उत्तराखंडचे पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगडचे विष्णू देव साई, तसेच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगनाचे एन. चंद्राबाबू नायडू आणि रेवंत रेड्डी उपस्थित होते. याशिवाय पंजाबचे भगवंत मान, जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला, झारखंडाचे हेमंत सोरेन, गुजरातचे भूपेंद्र पटेल आणि महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या राज्यांची माहिती सादर केली.

'टीम इंडिया'प्रमाणे काम करा- पंतप्रधान : सामान्य नागरिकांवर परिणाम होऊ नये यावर भर देताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, मिडल ईस्टमधील हा तणाव भारतासाठी दीर्घकालीन आव्हानं निर्माण करू शकतो. केंद्र सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत असलं तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घेण्याचं त्यांनी आवाहन केलं.

पंतप्रधानांनी या परिस्थितीची तुलना COVID-19 महामारीशी करत सांगितलं की, जसं त्या काळात केंद्र आणि राज्यांनी 'टीम इंडिया' म्हणून एकत्र काम केलं, त्या पद्धतीनं पुन्हा एकदा एकजूट दाखवण्याची गरज आहे. खरं तर, मार्च 2020 मध्ये महामारीच्या सुरुवातीला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत सतत बैठकांचा धडाका लावला होता. 20 मार्च 2020 रोजी पहिली बैठक झाल्यानंतर चार दिवसांत देशभरात तीन आठवड्यांचा लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. त्या कठीण काळात टेस्टिंग, ट्रॅकिंग आणि उपचार व्यवस्थेत कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी पंतप्रधानांनी अनेकदा संवाद साधला होता.

