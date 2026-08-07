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व्हिडीओद्वारे भारतीय विणकरांचे कौशल्य जगासमोर मांडा; राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आवाहन

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी लोकांना त्यांच्या आवडत्या हातमाग उत्पादनांचे व्हिडीओ शेअर करून भारतीय विणकरांची कलाकुसर जगासमोर आणण्याचे आवाहन केले.

Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 4:43 PM IST

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नवी दिल्ली- 7 ऑगस्ट रोजी साजरा होणाऱ्या 'राष्ट्रीय हातमाग दिना'च्या (National Handloom Day) पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना भारतीय हातमाग उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केलंय. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी लोकांना त्यांच्या आवडत्या हातमाग उत्पादनांचे व्हिडीओ विशेषतः 'GRWM' (Get Ready With Me माझ्यासोबत तयार व्हा) प्रकारचे व्हिडीओ शेअर करून भारतीय विणकरांची कलाकुसर जगासमोर आणण्याचे आवाहन केले.

7 ऑगस्ट - स्वदेशी चळवळीची सुरुवात : आपल्या व्हिडीओ संदेशात पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, 7 ऑगस्ट 1905 ही भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण तारीख आहे. याच दिवशी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी 'स्वदेशी चळवळ' सुरू करण्यात आली होती, जिने 'आत्मनिर्भर भारता'चा पाया रचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ब्रिटिशांविरुद्धच्या या चळवळीत संपूर्ण देश कसा एकवटला होता, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

हातमाग दिनानिमित्त विणकर कुटुंबांचा सन्मान करण्याचे आवाहन : पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, ज्याप्रमाणे देशभरात 'फ्रेंडशिप डे' उत्साहाने साजरा केला जातो, त्याचप्रमाणे 'राष्ट्रीय हातमाग दिन' देखील मोठ्या उत्साहाने आणि भावनेने साजरा केला पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, हातमाग दिन साजरा करणे म्हणजे त्या विणकर कुटुंबांचा सन्मान करणे होय, जी कुटुंबे आपल्या घरी हातमागावर कठोर परिश्रम करून कापड विणतात आणि त्याद्वारे भारतीय परंपरा जिवंत ठेवतात.

हातमाग उत्पादने खरेदी करण्याचे आणि व्हिडीओ शेअर करण्याचे आवाहन : पंतप्रधानांनी लोकांना हातमाग उत्पादने खरेदी करण्याचे, त्यांचे व्हिडिओ तयार करण्याचे आणि ते सोशल मीडियावर शेअर करण्याचे आवाहन केले. यामुळे भारतीय हातमागाच्या विविधतेला जागतिक स्तरावर ओळख मिळेल, विणकरांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि 'आत्मनिर्भर भारता'च्या संकल्पाला नवी गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय विणकरांच्या कौशल्याला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्यावर भर : पंतप्रधान मोदींनी विशेषतः 'GRWM' व्हिडीओंच्या माध्यमातून भारतीय हातमाग उत्पादने आणि विणकरांची कलाकुसर जगासमोर मांडण्याचे आवाहन केले. भारतीय हातमागाची समृद्ध परंपरा आणि विविधता यांना जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

किरेन रिजिजू यांचेही हातमाग उत्पादने स्वीकारण्याचे आवाहन : केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त जनतेला भारतीय हातमाग उत्पादने स्वीकारण्याचे आणि विणकरांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. भारताचा हातमाग वारसा हा देशातील समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, कुशल कारागिरी आणि कालातीत परंपरांचे प्रतीक आहे, असे त्यांनी 'एक्स' (X) वर नमूद केले.

स्थानिक कारागिरीबद्दल अभिमानाचा संदेश : राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त, भारतीय विणकरांनी तयार केलेल्या उत्पादनांचा स्वीकार करून स्थानिक कारागिरीचा अभिमान बाळगावा, असे आवाहन रिजिजू यांनी केले. त्यांनी लोकांना भारतीय हातमाग उद्योगाला पाठिंबा देण्याचे आणि विणकर समुदायाच्या योगदानाचा सन्मान करण्याचे आवाहन केले.

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TAGGED:

PM NARENDRA MODI
INDIA HANDLOOM PRODUCTS
INDIAN WEAVERS
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
NATIONAL HANDLOOM DAY

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