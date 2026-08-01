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पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ व्हायरल; म्हणाली, माझ्या आयुष्यातील ही सर्वात मोठी चूक

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणा देण्यात आल्या होत्या. याबाबत एका मुलीने व्हिडिओ पोस्ट करून माफी मागितली आहे.

PM Modi
पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ व्हायरल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 1:47 PM IST

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नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं 23 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणा देण्यात आल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी एक व्हिडिओ जारी करत, "त्या विद्यार्थ्यांना मी माफ करतो," असं म्हटलं. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या व्हिडिओत आंदोलनादरम्यान स्वतःविषयी तसंच आपल्या दिवंगत आईविषयीही अपशब्द वापरण्यात आल्याचा उल्लेख केला. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी असल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचाही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत ती स्वतःचे वय 15 वर्षे असल्याचं सांगत हात जोडून माफी मागताना दिसत आहे.

मुलगी नेमकं काय म्हणतेय? : व्हिडिओमध्ये विद्यार्थिनी म्हणते की, ती मित्र-मैत्रिणींसोबत कनॉट प्लेस इथं फिरण्यासाठी आली होती. त्यानंतर इतरांसोबत आंदोलनात सहभागी झाली आणि तेथील वातावरण, इतरांच्या प्रभावामुळे भावनेच्या भरात तिनं आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. तिनं केलेलं वक्तव्य चुकीचं असून ते माफीच्या लायकीचंही नसल्याचं ती मान्य करते. तिनं देशाची माफी मागत, "ही माझ्या आयुष्यातील पहिली आणि शेवटची चूक आहे. मला माझ्या कृत्याचा खूप पश्चात्ताप होत आहे," असंही म्हटलं आहे. मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओच्या सत्यतेची 'ईटीव्ही भारत' (ETV Bharat) पुष्टी करत नाही.

विद्यार्थिनी पुढे सांगते की, आपल्या कृत्याबद्दल तिला मनापासून पश्चात्ताप होत आहे आणि या घटनेचं गांभीर्य तिला आता उमगलं आहे. तिच्या वक्तव्यामुळे ज्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या, त्या सर्वांची ती माफी मागते. तसंच केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील नागरिकांचीही ती हात जोडून क्षमा मागत असल्याचे व्हिडिओमध्ये म्हणते.

'आपल्या आयुष्यातील मोठी चूक' : या व्हिडिओतील आणखी एक बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. एफआयआरमध्ये संबंधित विद्यार्थिनीचे वय 25 वर्षे असल्याचा उल्लेख असल्याचं सांगितलं जात असताना, व्हायरल व्हिडिओमध्ये ती स्वतःचे वय 15 वर्षे असल्याचा दावा करत आहे. ही घटना आपल्या आयुष्यातील मोठी चूक असल्याचं सांगत, कोणताही वाद निर्माण करण्याचा आपला हेतू नव्हता, असंही ती म्हणते. आपल्या वर्तनाबद्दल लाज वाटत असून, आपण केलेलं कृत्य चुकीचं होतं आणि त्याचं समर्थन करता येणार नाही, असंही तिनं स्पष्ट केलं.

हा वाद बुधवारी संबंधित विद्यार्थिनीविरोधात पंतप्रधानांविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याबाबत नोएडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर सुरू झाला. नोएडा पोलिसांनी याप्रकरणी झिरो एफआयआर नोंदवून ती पुढील तपासासाठी नवी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केली. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थिनीच्या वक्तव्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असून, त्यामुळे सामाजिक वातावरण बिघडण्याची तसंच सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

'दिशाभूल झालेल्या तरुणांनी' आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या - पंतप्रधान मोदी : संबंधित विद्यार्थिनीचा माफीनामा असलेला व्हिडिओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओनंतर काही तासांतच समोर आला. या व्हिडिओत पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या आक्षेपार्ह घोषणांचा उल्लेख करत संयम बाळगण्याचं आणि संबंधित विद्यार्थ्यांना माफ करण्याचं आवाहन केलं.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान काही 'दिशाभूल झालेल्या तरुणांनी' कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला न शोभणारी भाषा वापरून आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या. या घोषणांमध्ये केवळ त्यांच्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या दिवंगत आईवरही अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाल्याची जाणीव असल्याचं सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, चुका होणं हा बालपणाचा एक भाग आहे आणि त्या चुका सुधारण्याची संधीही बालपणच देतं. लहान मुलींकडून अशा प्रकारची भाषा वापरली गेल्याने लोकांना धक्का बसणं स्वाभाविक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. संबंधित तरुणांची दिशाभूल झाली असल्याचं सांगत पंतप्रधानांनी त्यांना योग्य मार्ग दाखवणं ही समाजाची जबाबदारी असल्याचं स्पष्ट केलं. "त्यांना शिक्षा देणं, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवणे किंवा समाजातून त्यांचा छळ करणं हा उपाय नाही. त्याऐवजी त्यांना समजून घेऊन योग्य दिशा देणं गरजेचे आहे," असंही ते म्हणाले. शेवटी, "मी त्या विद्यार्थ्यांना माफ करतो. समाजानंही माझ्या या भूमिकेचा आदर करावा, अशी अपेक्षा आहे," असं सांगत त्यांच्या मनात क्षमेचीच भावना असल्याचं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

पंतप्रधान मोदी
PM MODI ABUSE CASE
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