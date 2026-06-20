PM Kisan Samman Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आज खात्यात जमा होणार दोन हजार रुपये
PM Kisan Samman Nidhi 23rd Installment : देशभरातील करोडो शेतकऱयांच्या खात्यात आज प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित केले जाणार आहेत.
Published : June 20, 2026 at 6:54 AM IST
नवी दिल्ली PM Kisan Samman Nidhi 23rd Installment - देशभरातील करोडो शेतकऱयांच्या खात्यात आज प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित केले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज (20 जून) पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथून 'पीएम किसान सन्मान निधी'चा 23 वा हप्ता जारी करतील. यानिमित्तानं देशभरात 'पीएम किसान उत्सव दिवस' साजरा केला जाईल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपानं सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेचच हा कार्यक्रम होत असल्यानं त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
खरीप पेरणीच्या हंगामाच्या तोंडावर ही रक्कम वितरित केली जात आहे. यामुळं अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व इतर कृषी निविष्ठांसाठी लाभ होईल, असा केंद्राला विश्वास आहे.
सशक्त किसान— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) June 19, 2026
समृद्ध भारत की मजबूत नींव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की
23वीं किस्त में
1 दिन शेष!
🗓️ 20 जून 2026, शनिवार
📍 तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल#PMkisan #PMKisanSammanNidhi pic.twitter.com/jrLuj8YWGV
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान आज दुपारी 3:45 वाजता डीबीटी (DBT) द्वारे सुमारे 9.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18,800 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करतील. या योजनेच्या मागील 22 व्या हप्त्यांतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना सुमारे 4.28 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
चौहान यांनी सांगितलं की, बंगालमधील 44.42 लाख शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुमारे 885 कोटी रुपये मिळतील. ते म्हणाले की, यापूर्वी राज्यातील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकला नाही, कारण लाभार्थींची आवश्यक माहिती आणि पडताळणी प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण झाली नव्हती. आता त्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे, ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत थेट आणि पारदर्शकपणे पोहोचेल याची केंद्र सरकार खात्री करेल.