दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पीएम किसान योजनेचे 2000 रुपये 30 ऑक्टोबरला जमा होणार
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना मोदी सरकारनं 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू केली होती. तेव्हापासून, दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6000 रुपये जमा केले जातात.
Published : October 23, 2026 at 3:46 PM IST
नवी दिल्ली : शेतीचा वाढता खर्च, पावसानं दिलेली ओढ आणि दुष्काळाचे संकट अशा दुहेरी अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आता सरकारी आर्थिक मदतीकडे लक्ष लागलं आहे. तसंच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या 24 व्या हप्त्याची देखील देशातील शेतकऱ्यांकडून आतुरतेनं वाट पाहिली जात आहे. दरम्यान, दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 24 वा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेचा 24 वा हप्ता येत्या 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी शेतकऱ्यांना दिला जाणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. त्यानुसार, आता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना मोदी सरकारनं 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू केली होती. तेव्हापासून, दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6000 रुपये जमा केले जातात. या किसान सन्मान निधीचा 23 वा हप्ता जूनमध्ये वितरित करण्यात आला होता. यानंतर आता 24 वा हप्ता 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी वितरित केला जाणार आहे.केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. सरकार DBT द्वारे 2,000 रुपयांचा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळं, लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते केवायसी अद्ययावत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Direct Support, Stronger Farmers! Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support. #PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi https://t.co/rMOXj7R9NP— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026
महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष लाभ
या योजनेअंतर्गत, 2.15 कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी जमा केला जाईल. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात 'PM किसान' योजनेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, यावर सरकारनं विशेष भर दिला आहे. शेतीविषयक कामांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढला असून, त्यामुळं त्यांची आत्मनिर्भरताही उंचावली आहे.
6,000 रुपयांची वार्षिक मदत
'PM किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही योजना प्रामुख्यानं लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. आजवर, देशभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांनी या उपक्रमाचा थेट लाभ घेतला आहे. परिणामी, शेती उत्पादनात वाढ झाली असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाली आहे.
पात्रता निकष आणि अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी
या योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी, काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचं आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेलं असणे, ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी पूर्ण करणे आणि त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी सरकारी दस्तऐवजांमध्ये रीतसर नोंदवलेल्या असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास, योजनेचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. पडताळणी प्रक्रियेनंतर, सरकारनं यादीतून 10 दशलक्षाहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली आहेत.
मोबाईलवरून कसं तपासावं
- पीएम किसान सन्मान निधीचा 24 वा हप्ता 30 ऑक्टोबरला हस्तांतरित केला जाणार आहे. त्यामुळं शेतकरी आपल्या खात्याची स्थिती थेट आपल्या मोबाईल फोनवरून तपासू शकतात.
- सर्वप्रथम, pmkisan.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
- येथे, 'Know Your Status' (तुमची स्थिती जाणून घ्या) वर क्लिक करा.
- आता, तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) प्रविष्ट करा आणि कॅप्चा (Captcha) कोड भरा.
- त्यानंतर, तुमच्या मोबाईल फोनवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा; असं केल्यावर तुम्हाला तुमची स्थिती पाहता येईल.
पीएम किसान खातं कसं तपासावं
जर तुम्हाला तुमचा पीएम किसान नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आठवत नसेल, तरीही तुम्ही तुमचं आधार कार्ड आणि त्याशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून तुमच्या खात्याची स्थिती तपासू शकता.
- सर्वप्रथम, pmkisan.gov.in या अधिकृत PM किसान पोर्टलला भेट द्या.
- आता, "Know Your Status" (तुमची स्थिती जाणून घ्या) या पर्यायावर क्लिक करा.
- जर तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक माहित नसेल, तर "Know Your Registration No." (तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घ्या) या पर्यायावर क्लिक करा.
- आता तुम्ही मोबाईल क्रमांक किंवा आधार क्रमांक यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकता.
- तुमचा आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा आणि 'कॅप्चा कोड' (Captcha code) टाका.
- तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तुम्हाला एक OTP प्राप्त होईल; तुमचा नोंदणी क्रमांक मिळवण्यासाठी हा OTP प्रविष्ट करा.
- एकदा तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक मिळाला की, तुम्ही तुमच्या PM किसान योजनेच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पुढं जाऊ शकता.
pmkisan.gov.in वर स्थिती ऑनलाइन तपासा
'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM किसान) योजनेचा 22 वा हप्ता आज वितरित केला जात आहे. तुम्ही मोबाईल फोन किंवा संगणकाचा वापर करून तुमची स्थिती ऑनलाइन तपासू शकता. तुमची स्थिती ऑनलाइन तपासण्यासाठी, तुम्हाला pmkisan.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट देणे आवश्यक आहे. या पृष्ठावर, तुम्हाला "Know Your Status" (तुमची स्थिती जाणून घ्या) आणि "Beneficiary List" (लाभार्थी यादी) हे पर्याय दिसतील. तुमची स्थिती तपासण्यासाठी तुम्ही यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकता. तुमची स्थिती तपासण्याची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया पाहण्यासाठी, तुम्ही "PM Kisan Scheme" या पर्यायावर क्लिक करू शकता.
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