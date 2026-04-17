"पंतप्रधान मोदी आणि माझ्या आयुष्यात पत्नीची तशी काही समस्या नाही", राहुल गांधींची लोकसभेत मिश्किल टिप्पणी
या अधिवेशनाचा उद्देश महिला आरक्षण नसून मतदारसंघ पुनर्रचना आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
Published : April 17, 2026 at 4:55 PM IST
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या मुद्द्यावरून शुक्रवारी (17 एप्रिल) मोदी सरकारवर निशाणा साधला. यावेळी राहुल गांधी यांच्या भाषणावेळी लोकसभा सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. राहुल गांधींनी भाषणाच्या सुरुवातीला महिलांचं महत्त्व अधोरेखित केलं. तसंच या अधिवेशनाचा उद्देश महिला आरक्षण नसून मतदारसंघ पुनर्रचना आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
पंतप्रधान व माझ्या आयुष्यात पत्नीची तशी काही समस्या नाही : "महिला या आपल्या राष्ट्रीय कल्पनाशक्तीची प्रेरक शक्ती आहेत आणि आपल्या सर्वांवर आयुष्यात महिलांचा प्रभाव पडला आहे, आपण त्यांच्याकडून खूप काही शिकलो आहोत. आई, बहिणी, पत्नी..." असं म्हणून राहुल गांधी काही क्षण थांबले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या शैलीत मिश्किल टिप्पणी केली की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व माझ्या स्वत:च्या आयुष्यात पत्नीची तशी काही समस्या नाही. त्यामुळं आम्हाला त्यासंदर्भात माहिती नाही." दरम्यान, यावेळी राहुल गांधी यांच्या मिश्किल टिप्पणीमुळं लोकसभेच्या सभागृहात एकच हशा पिकला.
#WATCH | " prime minister and myself don’t have that wife issue...," says lop, lok sabha, rahul gandhi on a light-hearted note during the special session of parliament on women's reservation and delimitation. pic.twitter.com/ZVdPvRalFz— ANI (@ANI) April 17, 2026
भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न : "सर्वात आधी, हे महिलांचे विधेयक नाही. याचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. जुने विधेयक परत आणा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. हा भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले. याचबरोबर, "भारतीय समाजानं दलित, ओबीसी आणि त्यांच्या महिलांना कशी वागणूक दिली आहे, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. इथं जात जनगणना टाळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. इथं ते माझ्या ओबीसी बंधू-भगिनींना सत्ता आणि प्रतिनिधित्व देण्याचं टाळून त्यांच्याकडून सत्ता हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं म्हणत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
जात जनगणनेचा वापर प्रतिनिधित्वासाठी केला जाईल की नाही : पुढं राहुल गांधी म्हणाले, "संविधानावर मनुवाद... अमित शाह म्हणतात की, जात जनगणना सुरू झाली आहे. उत्तर टाळण्याच्या प्रयत्नात, त्यांनी दोनदा पुनरुच्चार केला की, कुटुंबांना जात नसते. मुद्दा हा आहे की, जात जनगणनेचा वापर संसद आणि राज्य विधानमंडळांमधील प्रतिनिधित्वासाठी केला जाईल की नाही. आणि आता, तुम्ही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहात की, जात जनगणनेचा पुढील 15 वर्षांच्या प्रतिनिधित्वाशी काहीही संबंध नाही."
... हे देशद्रोही कृत्यापेक्षा कमी नाही : मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर बोलताना लोकसभा खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, "देशाच्या राजकारणातील गोंधळाला आणि तुमची सत्ता कमी होण्याच्या भीतीनं तुम्ही (भाजपा) भारताचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहात. तुम्ही हे आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केलं आणि आता तुम्हाला वाटतं की, तुम्ही हे संपूर्ण भारतात करू शकता. यासाठी तुम्हाला संविधानात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. तुम्ही दक्षिण भारत, ईशान्येकडील राज्ये आणि भारतातील लहान राज्यांना सांगत आहात की, सत्तेत राहण्यासाठी भाजपाला तुमचं प्रतिनिधित्व काढून घ्यावं लागेल. हे देशद्रोही कृत्यापेक्षा कमी नाही. आणि आम्ही तुम्हाला हे करू देणार नाही."
