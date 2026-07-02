दिल्लीतील मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट उधळला; ISI हँडलरच्या सूचनेनुसार काम करणाऱ्या 4 आरोपींना अटक
पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे आरोपी दिल्लीत दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तयारीत होते आणि पाकिस्तानातील 'आयएसआय' हँडलर शहजाद भट्टी याच्या सूचनेनुसार काम करत होते.
Published : July 2, 2026 at 4:52 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था 'आयएसआय' (ISI) शी संबंधित असलेल्या आंतरराज्यीय दहशतवादी आणि बेकायदेशीर शस्त्र तस्करीच्या नेटवर्कचा पर्दाफाश केला असून, चार जणांना अटक केलीय. अटक करण्यात आलेल्यांपैकी तिघांना पंजाबमधून आणि एकाला दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे आरोपी दिल्लीत दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तयारीत होते आणि पाकिस्तानातील 'आयएसआय' हँडलर शहजाद भट्टी याच्या सूचनेनुसार काम करत होते.
परदेशी मोबाईल क्रमांकांद्वारे पाकिस्तानी हँडलर्सशी संपर्क : स्पेशल सेलचे डीसीपी प्रवीर कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, एसीपी विवेक कुमार त्यागी यांच्या देखरेखीखाली इन्स्पेक्टर सतीश राणा आणि अशोक यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. आरोपींविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) आणि 'आर्म्स ॲक्ट'च्या (शस्त्र कायदा) संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. दिल्ली-एनसीआर (NCR) भागात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट पाकिस्तानस्थित 'आयएसआय' हँडलर शहजाद भट्टी आणि त्याचे साथीदार रचत असल्याची गुप्त माहिती स्पेशल सेलला मिळाली होती. या कामासाठी पंजाबमधील तरुणांची भरती करण्यात आली होती. सुरक्षा यंत्रणांच्या निगराणीपासून वाचण्यासाठी आरोपी परदेशी मोबाईल क्रमांकांचा वापर करून पाकिस्तानी हँडलर्सच्या संपर्कात राहत होते.
ड्रोनद्वारे शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचा पुरवठा : मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे दिल्ली आणि पंजाबमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांच्या जाळ्याच्या मदतीने संशयितांची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात आली. पंजाबमधील अमृतसर येथील मजीठा रोडवरून शुभदीप सिंग ऊर्फ विशाल (वय 23) याला सर्वप्रथम अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून एक सेमी-ऑटोमॅटिक पिस्तूल, पाच जिवंत काडतुसे आणि दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आलेत. चौकशीदरम्यान शुभदीपने सांगितले की, तो पाकिस्तान सीमेजवळील तरनतारन भागात राहत होता आणि पाकिस्तानमधून ड्रोनद्वारे पाठवलेली शस्त्रे आणि अमली पदार्थांची खेप स्वीकारत असे. तो परदेशी क्रमांकांद्वारे 'आयएसआय' हँडलर्स आणि ड्रोन ऑपरेटर्सच्या संपर्कात होता.
साजन सिंग ऊर्फ हनी हा अमृतसरचा रहिवासी : शुभदीप हा पंजाबच्या तरनतारन जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो पाकिस्तान सीमेपासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर राहतो. यापूर्वी त्याला पंजाब पोलिसांनी 'एनडीपीएस ॲक्ट' (NDPS Act) अंतर्गत एका प्रकरणात अटक केली होती. शुभदीपने दिलेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी पंजाबमधून त्याच्या दोन साथीदारांना गुरजंत सिंग ऊर्फ ऋषी (वय 22) आणि साजन सिंग ऊर्फ हनी (वय 28) अटक केली. गुरजंत सिंग ऊर्फ ऋषी हा देखील तरन तारणचा रहिवासी आहे. साजन सिंग ऊर्फ हनी हा अमृतसरचा रहिवासी आहे. यापूर्वी त्याला पंजाब पोलिसांनी एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत एका प्रकरणात अटक केली होती. त्यांच्याकडून परदेशी बनावटीचे 'झिगाना' (Zigana) पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे आणि दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की, पाकिस्तानमधून ड्रोनद्वारे टाकण्यात आलेले शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचे साठे स्वीकारण्यात या दोन्ही आरोपींनी सक्रिय भूमिका बजावली होती.
दिल्लीत चौथ्या आरोपीला अटक : तपासादरम्यान पोलिसांनी 24 एप्रिल 2026 रोजी दिल्लीत गगनप्रीत (वय 24) याला अटक केली. त्याच्या मोबाईल फोनमधून महत्त्वपूर्ण डिजिटल पुरावे हस्तगत करण्यात आलेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानी हँडलर्सनी गगनप्रीतला दिल्लीतील धार्मिक स्थळे, पोलीस ठाणी आणि पोलीस चौक्यांची (पिकेट्स) रेकी (पाहणी) करण्याचे काम सोपवले होते. तसेच त्याला दिल्लीत गोळीबाराची घटना घडवून आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. गगनप्रीत हा फतेहगड साहिब जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाकिस्तानी हँडलर्सच्या संपर्कात आला होता. त्याला दिल्लीतील पोलीस ठाणी, चौक्या आणि धार्मिक स्थळांचे व्हिडीओ रेकॉर्ड करून पाठवण्याची, तसेच गोळीबाराची घटना घडवून आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
संभाव्य मॉड्यूल्सची ओळख पटवण्याचे काम : स्पेशल सेलचे डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात हे नेटवर्क पाकिस्तानमधून ड्रोनद्वारे होणारी शस्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी तसेच दिल्ली-एनसीआर (NCR) भागात दहशतवादी कारवाया करण्याच्या कटाशी संबंधित असल्याचे दिसून आले आहे. पोलीस आता आयएसआय (ISI) नेटवर्क, स्थानिक साथीदार आणि इतर संभाव्य मॉड्यूल्सची ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
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