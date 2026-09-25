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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; SIR प्रकरणावरून SIT चौकशीची मागणी

मतदार याद्यांच्या एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याच्या माध्यमांतील वृत्तामुळं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

Plea In SC Seeking Action Against CEC Gyanesh Kumar, SIT Probe Into Deletion Of Voters During SIR
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (File Photo - ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 25, 2026 at 4:42 PM IST

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नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेशी संबंधित बाबींमध्ये आपल्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी वकील चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. दरम्यान, मतदार याद्यांच्या एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याच्या माध्यमांतील वृत्तामुळं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

निर्णय घटनाबाह्य व अवैध घोषित करण्याची मागणी : या याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांनी कथितरित्या दोन्ही निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय, जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि केलेले सॉफ्टवेअर बदल घटनाबाह्य व अवैध घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुढं याचिकेत म्हटलं आहे की, 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या कागदोपत्री नोंदींनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगातील अभूतपूर्व घटनात्मक त्रुटी आणि बेकायदेशीरपणा उघड झाला आहे. याचबरोबर, या अधिकृत फायलींमधून हे उघड होतं की, 10 महिन्यांच्या कालावधीत (नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026) उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या नावानं घेतलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या एकतर्फी, अनधिकृत आणि बेकायदेशीर निर्णयांविरुद्ध किमान 14 वेगवेगळ्या प्रसंगी (एकाच दिवसात चार वेळा) अधिकृत लेखी मतभेद आणि आक्षेप नोंदवले, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची विनंती : एसआयआरशी संबंधित असे सर्व निर्णय अवैध घोषित करावेत आणि मूळ फॉर्म 6 पुन्हा लागू करावा. याव्यतिरिक्त, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून अंदाजे 13 कोटी मतदार वगळल्याच्या कथित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच, याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, गोव्यातील 97 सत्यापित नागरिकांना मतदानाचा हक्क हेतुपुरस्सर नाकारणे, पश्चिम बंगालमध्ये 16.10 लाख बनावट अपीलांची बनावट निर्मिती आणि त्यांना अधिकृत मान्यता देणे, आणि फॉर्म 6 मध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करणे, ही कलम 32 अंतर्गत शासकीय कर्तव्याचे थेट, दखलपात्र उल्लंघन आहे.

अधिकाऱ्यांवर तत्काळ खटला चालवण्याचीही मागणी : संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ खटला चालवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रमुख सीमा खन्ना यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. तसंच याचिकेत असा आरोप आहे की, या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केलं आहे. दरम्यान, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी एसआयआर (SIR) शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप घेतला होता, असं दोन दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली. या वृत्ताचा हवाला देत याचिकेत म्हटलं आहे की, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगानं एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर वारंवार मतभेद दर्शवले होते.

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GYANESH KUMAR
SIR
सर्वोच्च न्यायालय
निवडणूक आयोग
SUPREME COURT

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