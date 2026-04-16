दिल्ली विमानतळावर मोठा अपघात टळला; टॅक्सींग करताना दोन विमानांची टक्कर, सर्व प्रवासी सुरक्षित
दिल्ली विमानतळावर टॅक्सींग करत असताना स्पाईसजेटच्या बोईंग B737-700 विमानाची अकासा एअरच्या विमानाशी टक्कर झाली.
Published : April 16, 2026 at 8:43 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (आयजीआय) विमानतळावर गुरुवारी मोठा अपघात टळला. दिल्ली विमानतळावर टॅक्सींग करताना दोन विमानांची टक्कर झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर टॅक्सींग करत असताना स्पाईसजेटच्या बोईंग B737-700 विमानाची अकासा एअरच्या विमानाशी टक्कर झाली. या घटनेत स्पाईसजेट विमानाच्या उजव्या विंगलेटचं नुकसान झालं. तर आकाशा एअरच्या विमानाचं डावे हॉरिझॉन्टल स्टेबिलायझर खराब झाले. सुदैवानं, या अपघातात प्रवासी किंवा कर्मचारी जखमी झाले नाहीत.
दरम्यान, ही घटना टर्मिनल 1 जवळ घडली. ज्यावेळी अकासा एअरचं विमान पुशबॅकनंतर उभं होतं आणि लेहहून स्पाईसजेटचे विमानही तिथंच आलं होतं. स्पाईसजेटनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "16 एप्रिल रोजी दिल्ली विमानतळावर टॅक्सींग करत असताना स्पाईसजेटच्या B737-700 विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी टक्कर झाली. या धडकेमुळं स्पाईसजेटच्या विमानाचं नुकसान झालं. खबरदारीचा उपाय म्हणून, स्पाईसजेटचे विमान दिल्लीत थांबवण्यात आलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे."
On April 16, a SpiceJet B737-700 aircraft was involved in a ground occurrence while taxiing at Delhi airport, resulting in damage to its right winglet and the left-hand horizontal stabiliser of another aircraft belonging to a different airline. The SpiceJet aircraft has been… https://t.co/k0u3oueZMK pic.twitter.com/rZoe2LHqOe— ANI (@ANI) April 16, 2026
दुसरीकडे, अकासा एअरनंही एक निवेदन जारी केलं आहे. अकासा एअरच्या प्रवक्त्यानुसार, "अकासा एअरचं विमान (QP1406) दिल्लीहून हैदराबादला जाणार होतं. प्राथमिक माहितीनुसार, दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाला धडक बसली, तेव्हा अकासा एअरचं विमान पूर्णपणे स्थिर स्थितीत होतं. घटनेनंतर लगेचच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अकासा एअरचं विमान बे (पार्किंग एरिया) मध्ये परत नेण्यात आलं. तसंच विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. सुदैवानं, या घटनेत कोणीही जखमी झालं नाही." याचबरोबर, एअरलाइनच्या ग्राउंड स्टाफकडून प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर हैदराबादला पोहोचवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे, असंही अकासा एअरनं म्हटलं आहे.
दरम्यान, या घटनेच्या कारणांची सविस्तर चौकशी सुरू आहे. विमानतळ प्राधिकरण आणि संबंधित यंत्रणा ही टॅक्सींगमधील चूक कशी घडली? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, प्राथमिकदृष्ट्या हे ग्राउंड हँडलिंग किंवा समन्वयाच्या अभावामुळं घडलं असावं, असं म्हटलं जात आहे. या घटनेमुळं व्यस्त विमानतळांवरील विमान संचालनादरम्यान सतर्कता आणि समन्वयाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
हेही वाचा :