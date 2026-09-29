स्मिता ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचे गयाजी येथं केलं पिंडदान; राजकारणात येण्याचे दिले संकेत
स्मिता ठाकरे यांनी गयाजी येथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासाठी पिंडदान विधी केल्यानंतर भावना व्यक्त केल्या आहेत. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : September 29, 2026 at 7:53 PM IST
गयाजी (पाटणा) - बिहारमधील गयाजी धाममध्ये शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचं पिंडदान त्यांच्या पूर्वीच्या सून स्मिता ठाकरे यांनी केलं. स्मिता ठाकरे यांनी फल्गू, अक्षयवट आणि विष्णुपद मंदिरात पितरांचे धार्मिक कार्य केले. पितरांचे पिंडदान झाल्यानंतर स्मिता ठाकरे या भावुक झाल्याचं दिसून आलं.
स्मिता ठाकरे यांनी म्हटलं की, गयाजीमध्ये पिंडदान केल्यानंतर माझं मन भावुक झालं आहे. आजच्या पूजेत सर्व पितरांना पिंडदान केलं आहे. गयाजीमध्ये येण्याचं कमी लोकांना भाग्य मिळते. याचे श्रेय पूज्य गुरुजी तुलसीजी महाराज आणि संतोष आनंद यांना आहे. महिला पिंडदान करू शकत नाही, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र, सीतामातेची कथा ऐकल्यानंतर पिंडदान करण्याची इच्छा निर्माण झाली. मी सासरे बाळासाहेब ठाकरे, सासू मीनाताई ठाकरे आणि वडील मधुकर चित्रे यांच्याशिवाय अन्य पूर्वजांना पिंडदान केलं आहे. गयाजी हे अद्भुत तीर्थस्थळ आहे. येथे पिंडदान केल्यानंतर पितरांना मोक्ष प्राप्ती होते.
सनातन धर्माचा प्रचार करत असल्याचं स्मिता ठाकरे यांनी सांगितलं. गया येथील पवित्र भूमीवर येणं ही भाग्याची गोष्ट आहे. आम्ही राजकारणात असो अथवा नसो, समाज सेवा करत राहणार आहोत. बाळासाहेबदेखील सांगत राहायचे आपले काम करत राहा. समाजसेवेबरोबर हिंदुत्वाचा प्रचार करणार आहे. हिंदू असल्याचा गर्व आहे-स्मिता ठाकरे
- राजकारणात येणार का? बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राजकारणात येणार का, असे विचारल्यावर त्यांनी वेळच हा निर्णय ठरवेल, असे सांगितलं. मात्र, समाजसेवा करण्यासाठी पदाची आवश्यकता असते. गरज भासल्यास राजकारणात येईन, असे स्मिता ठाकरे यांनी सांगत राजकारणात पुन्हा येण्याचे संकेत दिलेत.
बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेत दुफळी- बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची 1966 मध्ये स्थापना केली. त्यांचा 17 नोव्हेंबर 2012 मध्ये मुंबईत मृत्यू झाला. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेचे दोन गट निर्माण झाले. निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचं पक्षचिन्ह आणि नाव दिले आहे. तर बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र यांची शिवसेना यूबीटी नावानं ओळखली जात आहे. शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव याच्या मालकीवरून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे.