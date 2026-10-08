औषध कंपन्या आता डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू आणि परदेश दौरे देऊ शकणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
औषध कंपन्यांच्या अनैतिक विपणन पद्धतींना आळा घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलाय.
By Sumit Saxena
Published : October 8, 2026 at 3:46 PM IST
नवी दिल्ली: औषध कंपन्यांकडून महागड्या भेटवस्तू, परदेश दौरे आणि इतर मोफत सुविधांच्या माध्यमातून डॉक्टरांना आपली औषधे लिहून देण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या पद्धतीला आता पूर्णपणे आळा बसणार आहे. औषध कंपन्यांनी अशा अयोग्य किंवा अनैतिक मार्गांनी आपल्या औषधांचा प्रचार करू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी आता एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही समिती स्थापन करण्याचे कठोर निर्देश दिलेत.
अनैतिक प्रथांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश आणि निरीक्षणे लक्षात घेऊन सरकारला ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत. ही समिती सूचनांचा विचार करेल आणि या अनैतिक प्रथांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करेल. आदेशाचा मुख्य भाग वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, "आम्ही भारत सरकारला एक समिती स्थापन करण्याचे आणि आमच्या पूर्वीच्या निर्देशांवर आणि निरीक्षणांवर आधारित शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रकरण 29 जानेवारी 2027 रोजी पुन्हा न्यायालयासमोर ठेवले जाणार आहे."
अयोग्य किंवा अनैतिक प्रथा अस्तित्वात असल्याचा आरोप : खरं तर हे प्रकरण 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन्स ऑफ इंडिया' (FMRAI) ने दाखल केलेल्या याचिकेतून उद्भवले आहे. औषध कंपन्यांच्या विपणन (मार्केटिंग) पद्धतींचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीररीत्या बंधनकारक नियम तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच यात डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या अयोग्य किंवा अनैतिक प्रथा अस्तित्वात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
तीन सदस्यांची समिती स्थापन करणार : याचिकेत अशी विनंती करण्यात आली होती की, प्रभावी कायदा संमत होईपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच औषध कंपन्यांच्या या अनैतिक प्रथांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत. सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते की, ते तीन सदस्यांची समिती स्थापन करत आहेत. ही समिती औषध कंपन्यांनी अनैतिक प्रथांचा अवलंब करू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर आराखडा प्रस्तावित करेल. विशिष्ट औषधे लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांवर प्रभाव टाकण्याकरिता महागड्या भेटवस्तू, परदेश दौरे, इतर मोफत सुविधा आणि आक्रमक विपणन पद्धतींचा वापर केला जात असल्यावर याचिकेत भर देण्यात आला होता.