इटालियन कंपनीच्या यंत्रसामग्रीचा वापर करणाऱ्या रत्नागिरी केमिकल प्लांटमध्ये PFAS धोका, काँग्रेसचे खासदारानं उपस्थित केला प्रश्न
कारखान्यात घातक रसायने तयार केली जात आहेत, जी जनतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात, असंही काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी म्हणालेत.
Published : February 2, 2026 at 1:12 PM IST
नवी दिल्ली- राज्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यात नुकत्याच उघडलेल्या एका रासायनिक कारखान्याने मोठा वाद निर्माण केला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांच्यापाठोपाठ आता राज्यसभेतील खासदार प्रमोद तिवारी यांनी संसदेत गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. या कारखान्यात आरोग्यासाठी धोकादायक रसायनांसाठी युरोपमध्ये कुप्रसिद्ध असलेल्या एका इटालियन कंपनीची यंत्रसामग्री वापरली जाते. या कारखान्यात घातक रसायने तयार केली जात आहेत, जी जनतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात, असंही काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी म्हणालेत.
रसायनाच्या वापरामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणीय भीती : शून्य प्रहरात खासदार प्रमोद तिवारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केलाय. "पीएफएएस या बनावट आणि धोकादायक रसायनाच्या वापरामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणीय भीती निर्माण झालीय. ही यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान मिटेनी नावाच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली होती, विशेष म्हणजे कंपनीच्या विरोधात झालेल्या निषेधानंतर इटलीमध्ये ही कंपनी बंद करण्यात आली होती. पीएफएएस रसायन बराच काळ वातावरणात राहते. त्यामुळे कर्करोग होण्याची आणि गर्भधारणेवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे, असंही प्रमोद तिवारी म्हणालेत.
काळ्या यादीतील कंपनीला भारतात काम करण्याची परवानगी कशी दिली जाते? : खरं तर हा रासायनिक प्रकल्प कोकण किनाऱ्याजवळ आहे आणि ग्रामीण भागाच्या जवळ आहे. मी सरकारला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अहवाल मागवण्याची विनंती करतो. सरकारने अशा रासायनिक प्रकल्पाला सुरुवातीला परवानगी कशी देण्यात आली, याचीही चौकशी करावी. विशेषतः जेव्हा देशात पीएफएएस रसायने आणि त्यांच्या वापराबद्दल नियमांचा अभाव आहे. एखाद्या देशात त्याविरुद्ध निषेध झाल्यानंतर कंपनी बंद केली जाते आणि नंतर तिला भारतात काम करण्याची परवानगी दिली जाते. त्यामागे काही भ्रष्टाचार असल्याचे दिसते," असा आरोपही प्रमोद तिवारी यांनी केलाय.
वादग्रस्त इटालियन कंपनी मिटेनीची मशिनरी वापरली जाते : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरही या कंपनीविरोधात आवाज उठवला होता. रत्नागिरीच्या एमआयडीसी परिसरात लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्सने उभारलेल्या प्लांटमध्ये वादग्रस्त इटालियन कंपनी मिटेनीची मशिनरी वापरली जात होती. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, याच कंपनीच्या पीएफएएस रसायनांमुळे इटलीतील विसेंझा येथील एका जलसाठ्याला दूषित करण्यात आलंय, ज्यामुळे अंदाजे 3,00,000 लोक प्रभावित झालीत. सार्वजनिक निषेधानंतर कंपनीला बंद करावे लागले आणि तीच मशिनरी भारतात आणून येथे बसवण्यात आलीय.
पीएफएएस रसायने धोकादायक का आहेत? : पीएफएएस किंवा पॉलीफ्लुरोआल्काइल पदार्थ ही कृत्रिम रसायने आहेत, जी वातावरणात दीर्घकाळ टिकून राहतात. तज्ज्ञांनी त्यांचा संबंध कर्करोग, हार्मोनल असंतुलन आणि इतर गंभीर आजारांशी जोडला आहे. पीएफएएसचे नियमन करणारे कोणतेही स्पष्ट कायदे नसताना भारतात अशा धोकादायक उद्योगाला कसे चालवण्याची परवानगी देण्यात आली, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता.
प्रदूषण अहवालानंतर लक्ष्मी ऑर्गेनिकच्या उत्पादनावर बंदी घालण्याची शक्यता: उदय सामंत : महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर लोटे एमआयडीसीमध्ये लक्ष्मी ऑर्गेनिकच्या रसायन उत्पादनावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. जर या रसायनांमुळे कोकण प्रदेशाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला तर सरकार बंदी घालण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. कंपनी इटलीच्या वादग्रस्त मिटेनी कंपनीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीएफएएस रसायने तयार करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे स्थानिक चिंता व्यक्त होतेय. व्यावसायिक उत्पादन अद्याप सुरू झालेले नाही, फक्त चाचण्या सुरू आहेत आणि या चाचण्यांमधील कचरा तळोजाला विल्हेवाटीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
कोणताही धोका आढळल्यास सरकार कारवाई करणार : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 4 नोव्हेंबर रोजी सुविधेची तपासणी केली आणि चाचण्यांचा तपशीलवार अहवाल मागितला. इटलीमध्ये पीएफएएसवर बंदी असली तरी काही अटींनुसार भारतात "उदयोन्मुख प्रदूषक" म्हणून त्याला परवानगी आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने देशातील इतरत्रही अशाच प्रकारच्या कारवाया सुरू असल्याचे सांगून प्रकल्पाला मान्यता दिलीय. तांत्रिक अहवाल अनुकूल असला तरी कोणताही धोका आढळल्यास कोकण पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य निर्णायकपणे कारवाई करेल, यावर मंत्री सामंत यांनी भर दिला. सर्वांच्या नजरा आता येणाऱ्या प्रदूषण अहवालावर आहेत.
