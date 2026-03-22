एलपीजी संकट: सर्व राज्यांना 20% अधिक गॅस मिळणार; उद्यापासून नवीन प्रणाली लागू होणार
देशातील एलपीजी (LPG) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांना पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Published : March 22, 2026 at 7:27 AM IST
नवी दिल्ली : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं देशात सुरू असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या संदर्भात मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मित्तल यांच्या पत्रानुसार, उद्या सोमवार (23 मार्च) पासून राज्यांना आधीच्या तुलनेत 20 टक्के अधिक गॅस पुरवला जाणार आहे. यामुळे राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा टंचाईपूर्व (प्री-क्रायसिस) पातळीच्या सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
हॉटेल, ढाबे आणि औद्योगिक कँटीनला प्राधान्य : अतिरिक्त 20 टक्के गॅसचा वापर निवडक क्षेत्रांना प्राधान्यानं दिला जाणार आहे. डॉ. मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा मुख्यतः ढाबे, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि औद्योगिक कँटीन यांना दिला जाईल. यामागील उद्दिष्ट खाद्य सेवा आणि अन्न उद्योगावर या संकटाचा परिणाम कमीत कमी होईल याची खात्री करणं आहे.
Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries— ANI (@ANI) March 21, 2026
" i wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the state, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5
प्रवासी मजुरांसाठी 5 किलोचे सिलेंडर उपलब्ध करावेत : प्रवासी मजुरांच्या गरजांचाही मंत्रालयानं विचार केला आहे. मित्तल यांच्या पत्रानुसार, 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर प्रवासी मजुरांना उपलब्ध करून देण्यात यावेत. याबाबत सचिवांनी राज्यांना कडक सूचना दिल्या असून, या अतिरिक्त वाटपाची काळाबाजार किंवा गैरवापर होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फूड प्रोसेसिंग आणि दुग्ध व्यवसायालाही दिलासा : याशिवाय, गॅसच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि दुग्ध व्यवसायालाही होणार आहे. तसेच राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कँटीन आणि आउटलेट्सनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. यासोबतच, सर्वसामान्यांना अन्न उपलब्ध राहावं, यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
