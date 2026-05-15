ETV Bharat / bharat

महागाईचा पुन्हा भडका; संपूर्ण देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ, जाणून घ्या आजचे दर

सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी आज इंधनाचे दर वाढविले आहेत. मुंबई, कोलकातासह प्रमुख महानगरांमधील दर जाणून घ्या.

Petrol diesel prices hiked by fuel
पेट्रोल पंपावर नागरिकांची गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 7:13 AM IST

|

Updated : May 15, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होईल, असे अंदाज आता खरे ठरले आहेत. शुक्रवारी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. देशात पेट्रोलच्या किमतीत 3.14 रुपयांची, तर डिझेलच्या किमतीत 3.11 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 97.77 रुपये इतका झाला आहे. तर डिझेलचे दर दर वाढून 90.67 वर पोहोचले आहे. कोलकातामध्ये, पेट्रोलचा नवीन दर 108.74 रुपये आहे, तर डिझेलचे दर वाढून 95.13 रुपये झाले आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीत मुंबईमध्ये, पेट्रोलचा नवीन दर 106.68 रुपये आहे. तर डिझेलचा दर 93.14 पोहोचला आहे. चेन्नईमध्ये, एक लिटर पेट्रोलचा दर 103.67 रुपये आहे. एक लिटर डिझेलचा दर वाढून 95.25 रुपये झाला आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा अंदाजे 30 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल सुमारे यापूर्वी 70 डॉलरच्या आसपास होते. मात्र, हे दर प्रति बॅरल 126 डॉलरवर पोहोचले आहेत. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्या चार वर्षांपासून स्थिर होते. परंतु आज इंधन दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. या प्रचंड दरवाढीचा फटका देशांतर्गत ग्राहकांना बसू नये, यासाठी सरकारी मालकीच्या 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन' (IOC), 'भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (BPCL) आणि 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (HPCL) या कंपन्यांनी एप्रिल 2022 मध्ये इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवले होते.

2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत तेल कंपन्यांना कंपन्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला होता. मात्र, त्यानंतरच्या महिन्यांत तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला. परंतु, पश्चिम आशियामध्ये सुरू झालेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात देशात आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑइल) दर सरासरी 69 अमेरिकन डॉलर्स प्रति बॅरल इतके होते. त्यानंतरच्या महिन्यांमध्ये या सरासरी किमती वाढून 113 ते 114 प्रति अमेरिकन डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

यापूर्वी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं ग्राहकांना इंधनाचा अखंड पुरवठा होण्यासाठी अनेक प्रभावी उपाययोजना केल्याचा दावा केला होता. तसेच देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून तुटवड्याची कोणतीही नोंद झालेली नाही, असेही म्हटलं होतं.

हेही वाचा-

Last Updated : May 15, 2026 at 7:30 AM IST

TAGGED:

PETRO DIESEL RATE
PETROL DIESEL LATEST PRICE
पेट्रोलचे आजचे दर
डिझेलचे आजचे दर
PETROL DIESEL PRICE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.