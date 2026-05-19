महागाईचा आणखी एक दणका: अवघ्या तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या
एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली. तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या दरात प्रति लिटर सुमारे 90 पैशांची वाढ केली.
Published : May 19, 2026 at 9:08 AM IST
नवी दिल्ली : देशात पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी आज मंगळवारी (19 मे) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर सुमारे 90 पैशांची वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या एका आठवड्यात इंधन दरवाढीची ही दुसरी वेळ असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
तीन दिवसात दुसऱ्यांदा वाढ : या नव्या दरवाढीच्या अवघ्या तीन दिवस आधी, शुक्रवारीच केंद्र सरकारनं देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची मोठी वाढ केली होती. त्या वाढीनंतर दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर 94.77 रुपयांवरून 97.77 रुपये प्रतिलिटर झाला होता, तर डिझेलचा दर 87.67 रुपयांवरून 90.67 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला होता.
आता मंगळवारी पुन्हा दरवाढ झाल्यानंतर राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या दरात आणखी 87 पैशांची वाढ होऊन ते 98.64 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे. तर डिझेलच्या किमतीत 91 पैशांची वाढ होऊन त्याचा दर 91.58 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला आहे.
Diesel prices increased by 91 paise per litre and petrol by 87 paise per litre. Diesel in Delhi hiked to Rs 91.58 per litre, and Petrol hiked to Rs 98.64 per litre— ANI (@ANI) May 19, 2026
प्रमुख महानगरांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ : राजधानी दिल्लीप्रमाणेच देशातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत 91 पैशांची वाढ झाल्याने ते 107.59 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे, तर डिझेल 94 पैशांनी महाग होऊन 94.08 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे.
कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक 96 पैशांची वाढ झाली असून तेथील पेट्रोलचा दर 109.70 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे. तसेच डिझेलच्या किमतीत 94 पैशांची वाढ होऊन ते 96.07 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे.
चेन्नईमध्येही इंधन दरवाढीचा परिणाम दिसून आला आहे. येथे पेट्रोल 82 पैशांनी महाग होऊन 104.49 रुपये प्रतिलिटर झाले आहे, तर डिझेलच्या दरात 86 पैशांची वाढ होऊन ते 96.11 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचलं आहे.
तीन रुपये वाढवल्यानं तेल कंपन्यांना किती नफा झाला? : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ केल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या दरवाढीनंतर तेल कंपन्यांचा दररोजचा तोटा सुमारे 25 टक्क्यांनी कमी होऊन 750 कोटी रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी हा तोटा जवळपास 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, तेल कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी कोणतंही विशेष मदत पॅकेज किंवा अनुदान देण्याचा सध्या विचार करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही सरकारी तेल कंपन्यांनी 15 मेपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री जुन्या दरानेच सुरू ठेवली होती.