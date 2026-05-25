पेट्रोल डिझेलचा भडका : नागरिकांच्या खिशाला 'जाळ', 12 दिवसात चौथ्यांदा वाढले दर; जाणून घ्या आताचे भाव
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज पुन्हा वाढ करण्यात आली. त्यामुळे देशभरात पेट्रोल, डिझेलच्या दराचा भडका उडाला. आज पेट्रोल 2.61 तर डिझेल 2.71 रुपयांनी वाढवण्यात आलं.
Published : May 25, 2026 at 8:42 AM IST
नवी दिल्ली : सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2.71 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. गेल्या दोन आठवड्यांतील ही चौथी दरवाढ असून 15 मे पासून इंधनाचे दर प्रति लिटर 7.5 रुपयांनी वाढले आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या दरांनी नागरिकांच्या खिशाला जाळ लावला असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यातच आता पंपांवर पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा असल्यानंही नागरिकांना यातना सहन कराव्या लागत आहेत.
जाणून घ्या किती रुपयांनी वाढले दर : उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ताज्या दरवाढीमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 2.61 रुपयांनी, तर डिझेलचे दर 2.71 रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत. दिल्लीमध्ये पेट्रोलचे दर आधीच्या 99.51 रुपयांवरून वाढून 102.12 रुपये प्रति लिटर झाले आहेत, तर डिझेलचे दर 92.49 रुपयांवरून वाढून 95.20 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहेत.
इराणवर अमेरिका युद्धाचा परिणाम : कच्च्या तेलाच्या दरात फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून झालेल्या 50 टक्क्यांहून अधिक वाढीचा हा परिणाम आहे. इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यांमुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वधारले आहेत. 15 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी 3 रुपयांनी, तर 19 मे रोजी प्रति लिटर 90 पैशांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 23 मे रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 87 पैशांनी आणि डिझेलच्या दरात 91 पैशांनी वाढ करण्यात आली होती.
काय आहेत मुंबईतील दर : सोमवारच्या दरवाढीनंतर मुंबईतील सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) पंपांवर आता पेट्रोलचा दर 111.21 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर 97.83 रुपये झाला आहे. तर कोलकातामध्ये हे दर अनुक्रमे 113.51 रुपये आणि 99.82 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. चेन्नईमध्ये पेट्रोलचा दर 107.77 रुपये आणि डिझेलचा दर 99.55 रुपये इतका आहे. सरकारी मालकीच्या 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन' (IOC), 'भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (BPCL) आणि 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (HPCL) या कंपन्यांचे मिळून भारताच्या इंधन बाजारपेठेवर 90 टक्के नियंत्रण आहे. 15 मे रोजी झालेली ही दरवाढ, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर काही दिवसांनी करण्यात आली. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवले, तेव्हा 'नयारा एनर्जी'सारख्या खासगी इंधन विक्रेत्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तितक्याच प्रमाणात वाढवले.
देशातील प्रमुख शहरातील दर :
|City
|Petrol
|Diesel
|New Delhi
|Rs 102.12
|Rs 95.20
|Mumbai
|Rs 111.21
|Rs 97.83
|Kolkata
|Rs 113.51
|Rs 99.82
|Chennai
|Rs 107.87
|Rs 99.68
|Bengaluru
|Rs 110.69
|Rs 98.69
|Kochi
|Rs 113.25
|Rs 102.26
