NEET पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; NTA बरखास्त करून वैधानिक संस्था स्थापन करण्याची मागणी

NTA ची सध्याची रचना बदलून त्याजागी संसदेच्या कायद्याद्वारे गठित केलेली एक स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण संस्था स्थापन करण्यात यावी.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 9:34 PM IST

नवी दिल्ली : 'युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट'ने (UDF) शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत भारताच्या राष्ट्रीय परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली. या याचिकेत प्रामुख्याने 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'च्या (NTA) जागी संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेली एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था (Statutory Authority) असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल यांनी 'ETV भारत'ला सांगितले की, "कोटींहून अधिक विद्यार्थी सहभागी असलेल्या परीक्षांचे आयोजन 'सोसायट्या कायद्या'च्या (Societies Act) धर्तीवर करता येणार नाही; कारण या पद्धतीत योग्य तेवढी उत्तरदायित्व (Accountability) नसते. आम्ही अशी मागणी केली आहे की, NTA ची सध्याची रचना बदलून त्याजागी संसदेच्या कायद्याद्वारे गठित केलेली एक स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण संस्था स्थापन करण्यात यावी."

परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी NTA ची सध्याची रचना अपुरी आणि असमर्थ : 'ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड' रितू रेनीवाल यांच्यामार्फत, तसेच वकील डॉ. चारू माथूर आणि महेंद्र यांच्या सहकार्याने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, परीक्षांबाबत वारंवार उद्भवणारे वाद, कथित पेपरफुटीच्या घटना, तांत्रिक अडचणी आणि NTA च्या कामकाजावर संसदेचे थेट नियंत्रण नसणे, यांसारख्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. डॉ. मित्तल यांनी नमूद केले की, देशभरातील कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी NTA ची सध्याची रचना अपुरी आणि असमर्थ आहे. UDF ने याकडे लक्ष वेधले की, NTA ही संसदेने निर्माण केलेली वैधानिक संस्था नसून, ती 'सोसायट्या नोंदणी कायदा 1860' (Societies Registration Act, 1860) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली एक 'सोसायटी' (संस्था) म्हणून कार्यरत आहे.

एक सक्षम संस्थात्मक रचना असणे अत्यंत आवश्यक : याचिकेनुसार, NEET-UG, JEE, CUET आणि UGC-NET यांसारख्या परीक्षा दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य निश्चित करतात; त्यामुळे या परीक्षांसाठी वैधानिक उत्तरदायित्वाचा भक्कम आधार असलेली एक सक्षम संस्थात्मक रचना असणे अत्यंत आवश्यक आहे. डॉ. मित्तल यांनी ठामपणे सांगितले, "लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवणाऱ्या या परीक्षांचे आयोजन, केवळ 'सोसायट्या कायद्या'अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि एखाद्या स्वायत्त स्वयंसेवी संस्थेसारखी (NGO) रचना असलेल्या चौकटीत यापुढेही सुरू ठेवता येणार नाही; कारण अशा रचनेत वैधानिक आणि संसदीय उत्तरदायित्वाची योग्य ती यंत्रणाच अस्तित्वात नसते."

'राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण' स्थापन करण्यात यावे : या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अशी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे की, संसदेच्या कायद्याद्वारे (Parliamentary Legislation) एक पूर्णपणे स्वतंत्र आणि वैधानिक 'राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण' (National Testing Authority) स्थापन करण्यात यावे. UDF च्या मते, प्रस्तावित संस्था ही अशा एका भक्कम कायदेशीर चौकटीअंतर्गत कार्यरत असावी, ज्यामध्ये संसदेचे थेट नियंत्रण असेल आणि उत्तरदायित्वासाठीच्या यंत्रणा स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या असतील.

पारदर्शकतेसाठी कायदेशीररीत्या अंमलबजावणीयोग्य तरतुदींचा समावेश : या याचिकेत मागितलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये एक मजबूत पेपरफुटी विरोधी प्रणालीची स्थापना, आवश्यक सायबर सुरक्षा उपाययोजना, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यामार्फत सर्वसमावेशक लेखापरीक्षण, विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर तक्रार निवारण यंत्रणा आणि पारदर्शकतेसाठी कायदेशीररीत्या अंमलबजावणीयोग्य तरतुदी यांचा समावेश आहे. या याचिकेत घटनात्मक उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आलाय आणि असे प्रतिपादन केले आहे की, परीक्षा प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी तात्पुरते प्रशासकीय उपाय अपुरे आहेत.

देशाला एका कायदेशीररीत्या सक्षम संस्थेची आवश्यकता : UDF ने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांच्या संदर्भातील वारंवार होणाऱ्या वादांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. UDF चा युक्तिवाद आहे की, दरवर्षी 20 दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थी विविध प्रवेश आणि पात्रता परीक्षांना बसत असल्याने देशाला एका कायदेशीररीत्या सक्षम संस्थेची आवश्यकता आहे, जी प्रशासकीय गुंतागुंतीपासून दूर असेल आणि जी निष्पक्षता आणि गुणवत्तेच्या आधारावर निवड सुनिश्चित करू शकेल.

विविध हितधारकांकडून सुधारणांची मागणी : अलीकडच्या वर्षांत झालेल्या अनेक स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता आणि तडजोड केलेल्या सचोटीच्या आरोपांसंदर्भात देशव्यापी चर्चा सुरू असतानाच हे आवाहन करण्यात आलंय. प्रश्नपत्रिका फुटणे, निकालांना होणारा विलंब, तांत्रिक अडचणी आणि कथित प्रक्रियात्मक चुका यांसारख्या समस्यांमुळे वारंवार विद्यार्थ्यांची आंदोलने झालीत आणि विविध हितधारकांकडून सुधारणांची मागणी जोर धरू लागली आहे. डॉ. मित्तल यांनी सांगितले की, प्रस्तावित वैधानिक प्राधिकरणाने परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करताना विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ते म्हणाले की, "देशाला आता एका सशक्त, पारदर्शक आणि घटनात्मकदृष्ट्या उत्तरदायी वैधानिक परीक्षा प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे, ज्याची प्राथमिक जबाबदारी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि गुणवत्तेवर आधारित निवडीचे समर्थन करणे असेल."

