दिल्ली पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसविरुद्ध 'आयसा' अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी केलेली याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
Published : October 23, 2026 at 8:22 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन'च्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान नेहा बोरा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. त्यांनी या नोटीसच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी कोणत्याही अधिकृत परवानगीची गरज नाही; उलट पोलिसांनाच कायद्याचे धडे देण्याची गरज आहे.
...त्यांनी कधीही हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिलेले नाही : त्यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण मर्यादित स्वरूपाचे असून, ते 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 126 आणि 130 अंतर्गत बजावलेल्या नोटीसशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ती 'आयसा'ची नेत्या असून, सार्वजनिक जीवनात सक्रिय आहेत. त्यांनी नमूद केले की, देशात सरकारी निर्णयांविरुद्ध अनेक आंदोलने झाली असली, तरी त्यांच्या अशिलाने कधीही हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिलेले नाही; तिची सर्व आंदोलने पूर्णपणे शांततापूर्ण राहिली आहेत.
कलम 126 आणि 130 चा एकत्रित वापर करण्यास परवानगी देतो : सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी नेहा बोरा यांच्या याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, कायदा कलम 126 आणि 130 चा एकत्रित वापर करण्यास परवानगी देतो, विशेषतः जेव्हा शांतता भंग होण्याची शक्यता असते. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या प्रकरणाकडे केवळ तांत्रिक बाबी म्हणून पाहू नये, अन्यथा दिल्लीत मोठी अराजकता निर्माण होऊ शकते. त्यांनी या कारवाईला एक प्रतिबंधात्मक उपाय असल्याचे म्हटले, ज्याचा उद्देश संसदेच्या अभिप्रेतानुसार कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे.
19 ऑक्टोबरला विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश : नेहा बोरा यांनी आपल्या याचिकेत, त्यांना 10,000 रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) भरण्याचे आणि शांतता राखण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले होते. 18 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी बोरा यांना एक नोटीस बजावून 19 ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Special Executive Magistrate) हजर राहण्याचे निर्देश दिले. 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 126 अंतर्गत नेहा बोरा यांना 10,000 रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) आणि एक जामीनदार सादर करण्यास सांगण्यात आले, जेणेकरून त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासादरम्यान शांतता राखली जाईल.
दिल्ली पोलिसांकडून 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांची सुटका : 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारे आयोजित 'लेहरा दो तिरंगा' (तिरंगा फडकवा) मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी जात असताना नेहा बोरा यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांनी 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांची सुटका केली. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनाही 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'च्या कलम 126 आणि 170 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवण्यात आले होते. शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत दिल्ली पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी 50,000 रुपयांचे 'शांतता बंधपत्र' (peace bond) भरल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. या बंधपत्राच्या अटींनुसार, दिपके यांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी शांतता राखणे बंधनकारक आहे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांचीही 21 ऑक्टोबर रोजी सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले.
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