नवीन वर्षाचं 'झिंगाट' सेलिब्रेशन: तेलंगाणातील तळीरामांनी तीन दिवसात ढोसली 1 हजार कोटींची दारू
तेलंगाणातील तळीरामांनी केवळ तीन दिवसात 1 हजार रुपयाची दारू ढोसली आहे. हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. त्यामुळे तेलंगाणातील तळीरामांनी नवीन वर्षाचं झिंगाट सेलिब्रेशन केल्याचं दिसून येते.
Published : January 1, 2026 at 8:39 PM IST
हैदराबाद : नवीन वर्षाचे स्वागत करताना तेलंगाणातील तळीरामांनी मनसोक्त दारू ढोसली. तळीरामांनी तीन दिवसात ढोसलेल्या दारूचा आकडा वाचला तर, सामान्य नागरिकांचे डोळे फिरल्याशिवाय राहत नाहीत. तेलंगाणातील तळीरामांनी नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी तब्बल 1 कोटींची दारू ढोसली आहे. केवळ तीन दिवसात तेलंगाणातील तळीरामांनी ही 1 हजार कोटींची दारू ढोसली आहे. 31 डिसेंबरला राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारू विक्रीची नोंद झाली. त्यामुळे तेलंगाणात दारूचा महापूर वाहिल्याचं स्पष्ट झालं. दुपारपासूनच तळीरामांनी दुकानांसमोर रांगा लावल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दारूची विक्री जास्त झाली. केवळ या सहा दिवसांत तब्बल 1350 कोटी रुपयांची दारू तळीरामांनी ढोसली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दारूच्या विक्रीत वाढ : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दारूच्या विक्रीत वाढ झाली. 2023 च्या शेवटच्या दिवशी 736 कोटी रुपयांच्या दारू विक्रीची नोंद करण्यात आली होती. काही ठिकाणी दारू पिऊन गाडी चालवल्याबद्दल तळीरामांना पोलिसांनी पकडल्याच्या घटना समोर आल्या. मात्र कुठंही कोणताच अनुचित प्रकार घडला नाही.
सहा दिवसात तळीरामांनी ढोसली 1350 कोटींची दारू : नवीन वर्षानं तेलंगाणा राज्याच्या तिजोरीला मोठा हातभार लावला. तेलंगाणा राज्याच्या इतिहासात अभूतपूर्व आणि विक्रमी दारू विक्रीची नोंद झाली. केवळ सहा दिवसात 1,350 कोटी रुपयांची दारू तळीरामांनी डोसली. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, केवळ गेल्या तीन दिवसात 1000 कोटी रुपयांची दारू विकली गेली. या तीन दिवसात दारूचे 8.30 लाख आणि बिअरचे 7.78 लाख बॉक्स विकले गेले. नवीन वर्षाच्या निमित्तानं वाईन शॉप्समध्ये दारूची विक्री जोरात झाली. "दारूची विक्री पूर्वीपेक्षा जास्त झाली. अनेक ठिकाणी विक्री दुप्पट झाली. वाईन शॉप्समध्ये मद्यपींची गर्दी होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी केवळ डिसेंबर महिन्यात 3,805 कोटी रुपयांची दारू विकली गेली, यात दारूचे 38.07 लाख बॉक्स आणि बिअरचे 45.09 लाख बॉक्सचा समावेश होता," अशी माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
