शांततापूर्ण निदर्शकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेता येणार नाही; मेट्रो, रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत केल्या पाहिजेत: सर्वोच्च न्यायालय
रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाऊ नये.
Published : October 11, 2026 at 6:03 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्लीतील निदर्शकांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी निदर्शकांना ताब्यात घेतल्याविरोधातील याचिकांवर तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या अवमान याचिकेवर सुनावणी केली.
रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाऊ नये. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील शांततापूर्ण आणि निशस्त्र जमावावर मनमानीपणे कारवाई करून त्यांना ताब्यात घेऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला. संविधानाच्या अनुच्छेद 19(2) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्यामुळे निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याशिवाय मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू ठेवाव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. लोकांच्या हालचालींबाबत, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करून शहरांतर्गत मुक्त हालचालींना परवानगी दिली जावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते सरसकट बॅरिकेड्स अडथळे लावण्याच्या बाजूने नाही. कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीची परिस्थिती लक्षात घेऊन बॅरिकेड्सचा त्वरित आढावा घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच इंटरनेट सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. दिल्ली मेट्रो पूर्णपणे कार्यरत असून, काल रात्री 10 वाजल्यापासून सर्व स्थानके खुली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिलेल्या ग्वाहीची खंडपीठाने दखल घेतली.
रेल्वे सेवा सुरू असून, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीही पूर्ववत करण्यात आली आहे, अशी खात्रीही मेहता यांनी खंडपीठाला दिली. न्याय मिळवण्याबाबत कोणतीही भीती किंवा शंका निर्माण होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचे दर्शवणारे फलक (जर ते अजून काढले नसतील तर) त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन करून अधिकारी दिल्ली मेट्रोची स्थानके बंद करत आहेत आणि रेल्वे सेवा थांबवत आहेत, असा आरोप करणारी वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
यापूर्वी न्यायालयाने टिप्पणी केली की, "आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत. काही वकिलांना यादीत नसलेल्या (unlisted) याचिकांचा उल्लेख करायचा आहे. आमचा उद्देश 'बार'मध्ये (वकिलांच्या बाजूला) उजवीकडून डावीकडे जाणे आणि प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे हा आहे." या मुद्द्यांवर विशेष सुनावणी घेतल्याबद्दल वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले असता, न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले, "आमचे आभार मानण्याची गरज नाही. आम्ही सदैव देशाच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत." ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी व्यक्तींना ताब्यात घेण्याच्या आणि कलम 163 लागू करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर युक्तिवाद केला. सिबल म्हणाले, "ते लोकांना ट्रेनमधून आणि इतर ठिकाणांहून उचलून नेत आहेत." त्यानंतर त्यांनी इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
आंदोलकांना ज्या प्रकारे ओढत नेले गेले आणि बळजबरीने बसमध्ये चढवले गेले, त्या पद्धतीवर ज्येष्ठ वकील शदान फरासत यांनी आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे, प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आंदोलनात सहभागी असताना खुद्द शदान फरासत यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी टिप्पणी केली की, "नागरिकांचा शहरात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे."
वकिलांना ताब्यात घेण्याचा मुद्दा उपस्थित : ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी वकिलांना ताब्यात घेण्याचा मुद्दा मांडला. ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, जंतरमंतरच्या बाहेर वकिलांवरील पोलीस कारवाईचे व्हिडिओ त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. वकिलांवर आणि इतरांवर झालेल्या हिंसाचाराचे व्हिडिओ पाहण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, शहरात मुक्त हालचाल पूर्ववत करण्याचे आणि सर्व बॅरिकेड्स हटवण्याचे निर्देश दिले जावेत. ते म्हणाले, "काल बॅज नसलेले लोकही तिथे उपस्थित होते आणि यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जाब विचारला गेला पाहिजे." ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सांगितले की, वकिलांना त्यांच्या अशिलांना मदत करण्यापासून रोखले जात होते आणि पोलिसांकडून त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची धमकी दिली जात होती.
ताब्यात घेणे आणि मेट्रो बंद करण्याबाबतचे मुद्दे : सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना ताब्यात घेणे आणि दिल्ली मेट्रो बंद करणे यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी केली. एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, काही वकील शांतपणे चालत असताना बॅज नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना बळजबरीने व्हॅनमध्ये ढकलले. ज्येष्ठ वकील शोएब आलम यांनी सांगितले की, लोकांना ट्रेनमध्ये असतानाच ताब्यात घेण्यात आले. प्रवाशांना बळजबरीने खाली उतरवण्यात आले. लोकांना आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. आलम म्हणाले, "लोकांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, तरीही त्यांच्या निषेध करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे; एका माजी मुख्यमंत्र्यांसह 6 हजार ते 7 हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे." न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, मेट्रो स्थानके बंद करण्याबाबतचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश ते संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, राज्याने आणीबाणी लागू केली आहे का? त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नागरिकांचा शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार मर्यादित करण्यात आला आहे; तसेच, यापूर्वी अशी परिस्थिती 50 वर्षांपूर्वी 'आणीबाणी'च्या काळात उद्भवली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल, शदान फरासत, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी आणि एन. हरिहरन यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद सादर केले. न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्रिपाठी यांच्या अवमान याचिकेबाबत केंद्र सरकारकडून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, त्यांना आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत कोणतीही हरकत नाही, परंतु अशी आंदोलने प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसारच केली जावीत. एका वकिलाने युक्तिवाद केला की, कलम 19(1)(ए) अन्वये मिळालेला अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन आहे. सिबल यांनी शहरात इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आणि कोणालाही ताब्यात घेतले जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश मागितला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिकेत नमूद केलेल्या सर्व व्यक्तींना दुपारी २ वाजेपर्यंत घटनास्थळावरून हटवण्यात आले होते आणि संध्याकाळी 6 च्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली. मेहता म्हणाले, "10 ऑक्टोबर रोजी मेट्रो सेवांवर कोणतीही कपात करण्यात आली नव्हती... त्या दिवशी मेट्रोच्या एकूण कामकाजात कोणतीही घट झाली नाही... संपूर्ण मेट्रो नेटवर्कमध्ये 303 स्थानके आहेत; त्यापैकी केवळ 45 स्थानकांवरच प्रवेश आणि निर्गमनाबाबत निर्बंध लागू करण्यात आले होते." त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्व मेट्रो स्थानके आदल्या रात्री 10 वाजल्यापासून खुली होती आणि आजही खुली आहेत.
मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशक्षमतेची आणि लागू असलेल्या निर्बंधांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी खंडपीठाने खुली आणि बंद असलेल्या मेट्रो स्थानकांचे फोटो पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. खंडपीठाने 9 ऑक्टोबरच्या आदेशाचे मंगळवारपर्यंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आणि असेही आदेश दिले की, दरम्यानच्या काळात मेट्रोचे कामकाज सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू राहावे, मात्र कलम 19(2) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्थेबाबतच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक असेल.
न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली, "कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही आमची जबाबदारी नाही... कोणत्याही वकिलाला त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला जाऊ नये. शहरातील इंटरनेट सेवा पूर्ववत करून सामान्य स्थितीत आणली पाहिजे." मेहता यांनी सांगितले की, इंटरनेट सेवा आधीच आदल्या दिवशी पूर्ववत करण्यात आली होती. खंडपीठाने हलक्या-फुलक्या शैलीत टिप्पणी केली की, ते सिबल यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. शनिवारी सिबल म्हणाले होते, "मी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन थकलो आहे. मी माझी भूमिका मांडत आहे. तिथे जाण्यात काही फायदा आहे असे मला वाटत नाही. मला सर्वोच्च न्यायालयाकडून फारशी अपेक्षा नाही."
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