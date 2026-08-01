"प्रत्येक वाद न्यायालयातच संपत नाही", सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा मध्यस्थी-केंद्रित न्यायव्यवस्थेवर भर!
जयपूर इथं आयोजित 'शांतता, मध्यस्थी आणि कायद्याचे राज्य' या विषयावरील तीन दिवसीय परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या एका सत्रादरम्यान सरन्यायाधीशांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
Published : August 1, 2026 at 6:18 PM IST
जयपूर : "जर एखाद्या व्यक्तीच्या खऱ्या गरजा सुरुवातीलाच समजून घेतल्या तर वाद निर्माण होत नाहीत. अनेकदा, हक्कांची व्याख्या करण्यात नव्हे, तर खरी गरज समजून घेण्यातच उपाय असतो. प्रत्येक वाद न्यायालयातच संपला पाहिजे, असा कायदा कधीही बंधनकारक करत नाही. प्रत्येक नागरिकाला परवडणारा, सन्मानजनक आणि सहज उपलब्ध होणारा न्याय मिळावा, हे सुनिश्चित करणे हा कायद्याचा उद्देश आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितलं. जयपूर इथं आयोजित 'शांतता, मध्यस्थी आणि कायद्याचे राज्य' या विषयावरील तीन दिवसीय परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या एका सत्रादरम्यान सरन्यायाधीशांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
संत्र्याच्या गोष्टीद्वारे स्पष्टीकरण : सरन्यायाधीशांनी एकाच संत्र्यावरून भांडणाऱ्या दोन बहिणींची गोष्ट सांगितली. त्यातून असं दिसून आलं की, एका बहिणीला फक्त साल हवी होती, तर दुसऱ्या बहिणीला रस हवा होता. खटल्याद्वारे संत्र्याची मालकी कोणाची हे ठरवले जातं, तर मध्यस्थीद्वारे कोणाला काय हवं आहे? हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ते म्हणाले की, "भारतीय न्यायिक संस्कृती नेहमीच संघर्षापेक्षा संवाद आणि तडजोडीला प्राधान्य देते." तसंच महात्मा गांधी यांचे उदाहरण देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, "न्यायालयाबाहेर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचा क्षण त्यांच्यासाठी सर्वात समाधानकारक होता."
गावांमध्ये मध्यस्थी शतकानुशतके अस्तित्वात : या प्रसंगी बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विजय बिश्नोई म्हणाले की, "मध्यस्थीला अलीकडच्या काळात औपचारिक मान्यता मिळाली असली तरी, ती भारतातील गावांमध्ये आणि पंचायतींमध्ये शतकानुशतके अस्तित्वात आहे. प्रत्येक प्रकरण केवळ एक कायदेशीर विवाद नसतो. त्यामागे असे लोक असतात, जे न्याय, सन्मान आणि मनःशांतीच्या शोधात असतात."
मोठे वाद सोडवण्याचे एक साधन : परिषदेला संबोधित करताना न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांनी सांगितलं की, "जेव्हा राज्यात मध्यस्थीची प्रथम सुरुवात झाली, तेव्हा ती अव्यवहार्य मानली जात होती, परंतु कालांतरानं अनेक मोठे वाद सोडवण्याचे ते एक साधन बनलं आहे." याचबरोबर, "एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू असताना, दुसरीकडे ते समोरासमोर चर्चाही करत आहेत. काही देश मध्यस्थीही करत आहेत आणि सरतेशेवटी, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थी हाच मुख्य उपाय आहे, " असंही पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांनी सांगितलं.
आई ही प्राथमिक मध्यस्थ : दरम्यान, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एस. पी. शर्मा यांनी हलक्याफुलक्या अंदाजात म्हटलं की, "कुटुंबातील दोन मुलांमधील वाद मिटवण्यासाठी आई ही प्राथमिक मध्यस्थ असते. जेव्हा ती अयशस्वी ठरते, तेव्हा वडील दुसरे मध्यस्थ म्हणून पुढं येतात." तर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आणि महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यांनीही परिषदेला संबोधित केले.
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