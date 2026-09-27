'महाराष्ट्रात पाण्यावर पहिला हक्क कोणाचा, शेतकरी की डाटा सेंटर्स?'-पवन खेरांचा दुष्काळावरून राज्य सरकारला सवाल
राज्यात अभूतपूर्व अशा पद्धतीनं दुष्काळाची स्थिती असताना काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनी डाटा सेंटरला देण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबतच्या धोरणावरून फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला.
By ANI
Published : September 27, 2026 at 4:10 PM IST
नवी दिल्ली - फडणवीस सरकारनं राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याचं जाहीर केला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारकडून डाटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या राज्य सरकारच्या नियोजनाबाबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. एकीकडं शेती, घरांमध्ये आणि औद्योगिक वापराकरिता मर्यादित पाण्याचे स्त्रोत आहेत. दुसरीकडं डाटा सेंटरकरिता लागणाऱ्या पाण्याबाबत खेरा यांनी चिंता व्यक्त केली.
राज्य सरकारनं जवळपास 74 टक्के राज्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यात पावसाची टंचाई झाल्यानं खरीप हंगामातील पेरणी अडचण संकटात सापडली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना आणि मदत जाहीर केली आहे. असे असले तरी राज्यातील वेगळ्या स्थितीबाबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी लक्ष वेधलं आहे.
पवन खेरा यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये म्हणजे राज्यात जवळपास 75 टक्के दुष्काळ जाहीर केला आहे. डाटा सेंटर विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आक्रमकपणे काम करत आहे. डाटा सेंटरमध्ये 300 अब्ज डॉलरची महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली आहे. त्यामध्ये 5.7 गिगावॅटच्या डाटा सेंटरच्या क्षमतेचे 2032 पर्यंत उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं आहे. डाटा सेंटरला मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज लागते. त्यामध्ये कुलिंग तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. कुलिंग टेक्नॉलॉजीच्या गरजेप्रमाणं पाण्याची गरज भासते. पण, सध्या राज्यात पाणीटंचाई असताना पाण्याची काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे.
जलस्त्रोतांचा वापर डाटा सेंटरसाठी- सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून औद्योगिक वापरासाठी आणि डाटा सेंटरसाठी ते वापरले जाण्याचं नियोजन असल्याचा दावा पवन खेरा यांनी केला. महानगरपालिकांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता आणि त्या पाण्याचे एमआयडीसीमध्ये शुद्धीकरण करून डाटा सेंटरसह उद्योगांना देण्याकरिता नियोजन केले जात असल्याचा दावा काँग्रेस नेते खेरा यांनी केला. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलस्त्रोतांचा वापर हा शेतकरी आणि सामान्यांपासून वळवून हा डाटा सेंटरच्या विस्ताराकरिता होणार नाही, याची ते खात्री देणार आहेत का, असा प्रश्न खेरा यांनी उपस्थित केला.
पाणी देण्याबाबत प्राधान्य कशाला?- राज्यातील 74 टक्के भागात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर झाला असताना राज्य सरकारकडून पाण्याचे नियोजन काय असेल, याबाबत पवन खेरा यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं सर्वाधिक प्रमाण आहे. अशा राज्यात पाण्यावर प्रथम अधिकार कोणाचा आहे? शेतकऱ्यांचा की डाटा सेंटरचा? पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक वापरासाठी तत्परता दाखविली जात आहे, तेवढी तत्परता शेतीला लागण्याऱ्या पाण्याकरिता का नाही?
राज्य सरकारनं दुष्काळाबाबत काय उपाययोजना जाहीर केल्यात?- महाराष्ट्र सरकारनं पीककर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूलासह कृषीवीज बिलावर सवलत, गरज भासेल तिथे पाणी टँकर आणि चारांची व्यवस्था करण्यासह रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथीलता अशा घोषणा केल्या आहेत. पीक नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी आढावा घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे मदत जाहीर केली जाणार असल्याचंही राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे. ही मदत पीकनुकसानीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जाहीर केली जाणार आहे.
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