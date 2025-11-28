पतंजली तुपाच्या नमुन्यांचा दर्जा आढळला निकृष्ट, न्यायालयानं ठोठावला दंड
बाबा रामदेव यांची कंपनी पतंजली तुप हे आवश्यक चाचणीत अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे न्यायालयानं कंपनीला दंड ठोठावला आहे.
Published : November 28, 2025 at 7:22 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 7:37 PM IST
पिथोरागड (डेहराडून) - उत्तराखंडमधील सीमावर्ती जिल्ह्यातील पिथोरागडमध्ये बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीच्या तुपाचे नमुने चाचणीत अपयशी ठरले. कंपनीसह इतर तीन व्यावसायिकांना न्यायालयानं १ लाख ४० हजार दंड ठोठावण्यात आला आहे. पिथोरागड येथील अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त आर. के. शर्मा यांनी ही माहिती दिली. हे तुपाचे नमुने २०२० मध्ये घेण्यात आले होते. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
पिथोरागड येथील अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त आर. के. शर्मा यांनी सांगितलं की, पिथोरागड येथे तुपाचे नमुने घेण्यात आले. त्याची राज्यस्तरीय (रुद्रपूर) आणि राष्ट्रीयस्तरीय (गाझियाबाद) प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्यात आली. हे तूप दर्जानुसार नव्हते. हे तूप खाल्ल्यानं दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे आजारही होऊ शकतात.
सहाय्यक आयुक्त आर.के. शर्मा यांच्या माहितीनुसार २० ऑक्टोबर २०२० रोजी, अन्न सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन यांनी नियमित तपासणी दरम्यान पिथोरागडच्या कासनी येथील करण जनरल स्टोअरमधून पतंजली गायीच्या तुपाचा नमुना घेतला. त्यानंतर नमुना रुद्रपूर येथील राज्य सरकारच्या राज्य प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. तिथे तूप निकृष्ट असल्याचं आढळून आलं होतं.
केंद्रीय प्रयोगशाळेत चाचणी करण्याचे दिले आदेश- सहाय्यक आयुक्त आर. के. शर्मा यांच्या माहितीनुसार २०२१ मध्ये पतंजली अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली होती. परंतु कंपनीनं बराच काळ प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, कंपनी अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पुन्हा चाचणी करण्याची विनंती केली. कंपनीनं नमुन्यांची केंद्रीय प्रयोगशाळेत चाचणी करण्याची विनंती केली. या प्रकरणात पतंजलीकडून ५,००० रुपये दंड आकारण्यात आला.
तुपाचे नमुने मानके पूर्ण करण्यात अपयशी- अधिकाऱ्यांच्या एका पथकानं १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील राष्ट्रीय अन्न प्रयोगशाळेत नमुने तपासण्यासाठी पाठविण्यात आले. तिथं तूप पुन्हा चाचणी करण्यात आली. राष्ट्रीय अन्न प्रयोगशाळेनं २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अहवाल सादर केला. पतंजली गायीच्या तुपाचे नमुने मानके पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. त्यानंतर दोन महिने अहवालाचा अभ्यास करण्यात आला. १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी हा खटला न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर, पतंजलीला नोटीस बजावण्यात आली.
१,३४८ दिवसांनी दिला निकाल- अन्न सुरक्षा विभागाचे अधिकारी दिलीप जैन यांनी या प्रकरणात पिथोरागड येथील न्यायाधिकरण अधिकारी/अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी योगेंद्र सिंह यांच्या न्यायालयात पुरावे सादर केले. न्यायालयानं गुरुवारी १,३४८ दिवसांनी निकाल दिला. त्यामध्ये पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड (उत्पादक) वर १००,००० रुपये, ब्रह्मा एजन्सीवर (वितरक) २५,००० रुपये आणि करण जनरल स्टोअरवर (विक्रेता) १५,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यांना अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या तरतुदींचं पालन करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला.