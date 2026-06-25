"पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, केवळ...", परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यावरून वाद
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 20 चा संदर्भ देण्यात आल्याचं वृत्त आहे.
Published : June 25, 2026 at 5:50 PM IST
नवी दिल्ली : "पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, केवळ एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे," या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानामुळं वाद निर्माण झाला आहे. सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी आणि नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्टचा वापर करण्याबाबत आधीच लोकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. अशात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानामुळं आता कायदेशीर प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं बुधवारी (24 जून) 14 व्या पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सांगितलं की, "भारतीय पासपोर्टकडे प्रामुख्यानं प्रवासाचे दस्तऐवज म्हणून पाहिलं पाहिजं, नागरिकत्वाचा निश्चित पुरावा म्हणून नव्हे." अधिकाऱ्याच्या या वक्तव्यामुळं सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. रिपोर्टनुसार, अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, विविध तपासण्या आणि कागदपत्रांची कसून छाननी केल्यानंतर पासपोर्ट जारी केला जातो, परंतु त्याचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करणे आणि पासपोर्ट धारकाचे परदेशातील नागरिकत्व सिद्ध करणं हा आहे.
If the MEA believes Passport is not a document of citizenship:— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 24, 2026
1) What do the police verify before granting a passport?
2) Does our country give passports as travel documents to non Indians as well?
3) Wouldn’t this announcement create doubts in the minds of other countries,… pic.twitter.com/p3ebg90A3C
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, जरी अनेक सरकारी संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सखोल पडताळणीनंतर पासपोर्ट जारी केला जात असला तरी, कायद्याच्या दृष्टीनं तो एक प्रवासाचा दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. देशभरात पासपोर्ट सेवांच्या विस्तारावर भर देताना परराष्ट्र मंत्रालयानं चिप-आधारित ई-पासपोर्टच्या प्रारंभासह, पासपोर्ट सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला.
यादरम्यान, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, या विधानामुळं भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली जाऊ शकतात, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि सरकारी नोंदींनुसार, भारतात जन्मजात नागरिकांसाठी नागरिकत्वाचा कोणताही एकच सार्वत्रिक दस्तऐवज नाही. आधार, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरली जातात, परंतु ती स्वतःच नागरिकत्वाचा निश्चित पुरावा नाहीत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 20 चा संदर्भ देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. हे कलम भारत सरकारला, सार्वजनिक हिताचे असेल तर, भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला पासपोर्ट जारी करण्याची परवानगी देते. कलम 20 मध्ये असं म्हटलं आहे की, "पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज जारी करण्यासंबंधीच्या पूर्वीच्या तरतुदींमध्ये काहीही असलं तरी, केंद्र सरकार, भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज जारी करू शकते किंवा करवून घेऊ शकते, जर सरकारच्या मते सार्वजनिक हितासाठी असं करणं आवश्यक असेल."
Felicitations to all Passport Authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2026
The rollout of Passport Seva Programme 2.0, introduction of chip-enabled e-Passports, opening of new PSKs and POPSKs, and record levels of passport issuance are… pic.twitter.com/20zISWwlfZ
भारतात किंवा परदेशात पासपोर्ट जारी करण्यासंबंधीच्या भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असंही नमूद केलं आहे की, पासपोर्ट हे एक ओळख आणि प्रवासाचे दस्तऐवज आहे आणि पासपोर्ट कायद्यानुसार भारत सरकार बिगर-नागरिकांनाही पासपोर्ट जारी करू शकतं. दरम्यान, यापूर्वी 19 जून रोजी, वार्षिक प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी परिषदेला संबोधित करताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितलं होतं की, "भारतीय पासपोर्ट हे राष्ट्रीय ओळखीचे एक साधन असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याकडे आदर आणि विश्वासानं पाहिलं जातं."
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पोलीस पडताळणी आणि सखोल तपासानंतरच पासपोर्ट जारी केले जातात. त्यामुळं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या वक्तव्यामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय पासपोर्टच्या स्थितीबद्दल संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. "जर परराष्ट्र मंत्रालयाचा असा विश्वास असेल की पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे दस्तऐवज नाही, तर... 1) पासपोर्ट जारी करण्यापूर्वी पोलीस कोणती पडताळणी करतात? 2) आपला देश परदेशी नागरिकांनाही प्रवासाचे दस्तऐवज म्हणून पासपोर्ट जारी करतो का? 3) या घोषणेमुळं इतर देशांच्या मनात अशी शंका निर्माण होणार नाही का, की परदेशी नागरिकदेखील प्रवासाचे दस्तऐवज म्हणून भारतीय पासपोर्ट मिळवू शकतात?," असे सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केले आहेत.
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