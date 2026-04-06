पक्ष, कुटुंब आणि राजकारण; ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टच सांगितलं
तसेच निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, अशी मागणी करणे हे लोकशाहीविरोधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केलंय. काँग्रेसनं दिलेला पाठिंबा अन् संभाव्य पक्ष विलीनीकरणाबाबत झालेल्या चर्चांवरही पवारांनी प्रकाश टाकलाय.
Published : April 6, 2026 at 8:11 PM IST
नवी दिल्ली - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रमुख शरद पवार यांनी निवडणुका, पक्षाचे नेतृत्व, कौटुंबिक निर्णय, संभाव्य पक्ष विलीनीकरण आणि महाराष्ट्राचे राजकारण यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर मनमोकळेपणाने भाष्य केलंय. राजकारणात प्रवेश करण्याचा मुख्य उद्देश जनतेची सेवा करणे हाच असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केलंय. तसेच निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात अशी मागणी करणे हे लोकशाहीविरोधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केलंय. राज्यसभेत जाण्याचा आपला निर्णय, काँग्रेस पक्षाने दिलेला पाठिंबा आणि संभाव्य पक्ष विलीनीकरणाबाबत झालेल्या चर्चा यांवरही पवार यांनी प्रकाश टाकलाय. याव्यतिरिक्त अशोक खरात प्रकरणावर ठाम भूमिका घेत त्यांनी "बनावट बाबांच्या" (ढोंगी धर्मगुरूंच्या) सहभागाचा तीव्र शब्दांत निषेध केलाय आणि अशा प्रकारच्या कृती महाराष्ट्राच्या मूळ विचारसरणीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केलंय. इस्रायलच्या अलीकडील दौऱ्यातील अनुभव सांगतानाच शरद पवार यांनी कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबतचे आपले प्राधान्यक्रमही मांडलंय.
राज्यव्यापी दौरा लवकरच सुरू होणार : आपल्या आरोग्याविषयी बोलताना शरद पवार यांनी नमूद केलंय की, पूर्वी आपण नेहमीच स्वतःच्या पायांवर चालत आणि फिरत असलो तरी न्यूमोनियामुळे महिनाभर रुग्णालयात दाखल राहावे लागल्याने आणि त्यानंतर दीड महिन्यांनी दिल्लीत आगमन झाल्यामुळे सध्या व्हीलचेअरचा वापर करणे आवश्यक ठरलंय. आपण लवकरच संपूर्ण राज्याचा दौरा सुरू करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
इतर कोणत्याही नेत्याचा सल्ला घेण्याची गरज नाही : निवडणूक प्रक्रियेबाबत बोलताना शरद पवार यांनी स्पष्ट केलंय की, राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणुकीत उमेदवार उभे करणे हे कोणत्याही प्रकारे चुकीचे नाही. हा पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आणि मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केलंय; त्यामुळे या विषयावर अधिक चर्चा करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी मागणी करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. लोकशाहीमध्ये जर एखाद्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तिथे स्पर्धा (लढत) होणे अपरिहार्य असते. अगदी ज्याप्रमाणे यापूर्वी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात निवडणूक झाली होती, अगदी तसेच. कौटुंबिक बाबी आणि राजकीय निर्णय यांच्यातील परस्परसंबंधांविषयी बोलताना शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय की, या संदर्भात त्यांना इतर कोणत्याही राजकीय नेत्याचा सल्ला घेण्याची काहीही गरज नाही.
कुटुंब आणि निवडणुका यांबाबत शरद पवारांची भूमिका : राजकारणात प्रवेश करण्याचा मूळ उद्देश हा जनतेची सेवा करणे हाच आहे. अजित पवार हे जनसेवेच्या कार्यात सक्रियपणे सहभागी होते आणि याच वस्तुस्थितीमुळे ते आदरास पात्र ठरतात, याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र, दुर्दैवाने एका दुःखद अपघातात त्यांचे निधन झालंय. पवार यांनी पुढे नमूद केले की, कुटुंबातील सदस्यांच्या भविष्यातील भूमिका आणि वाटचाल निश्चित करण्याची जबाबदारी कुटुंबाच्या प्रमुखावर असते, अशी कुटुंबात दीर्घकाळापासून चालत आलेली परंपरा आहे. आज कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून ही जबाबदारी त्यांच्यावर आहे; त्यांनी असा निर्णय घेतला आहे की, ते स्वतः निवडणूक लढवणार नाहीत आणि कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणारही नाहीत.
राज्यसभा, काँग्रेसचा पाठिंबा आणि पक्ष विलीनीकरणाबाबतचे विधान : राज्यसभेत प्रवेश करण्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना शरद पवार यांनी नमूद केलंय की, जेव्हा त्यांनी तसा निर्धार केला, तेव्हा काँग्रेस पक्षाने त्यांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. संभाव्य पक्ष विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी स्पष्ट केलंय की, जयंत पाटील आणि अजित पवार हे त्यांच्या वतीने या विषयावर चर्चा करत होते. अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर या चर्चा थांबल्या. त्यांनी सांगितले की, तोपर्यंत चर्चेच्या पाच-सहा फेऱ्या पूर्ण झाल्या होत्या आणि त्या चर्चेतील घडामोडींची त्यांना पूर्ण माहिती दिली जात होती. भविष्यात पक्ष विलीनीकरण होईल का, असे विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, या टप्प्यावर त्याचे निश्चित उत्तर देणे शक्य नाही.
पक्ष नेतृत्व आणि पार्थ पवार यांच्याबाबत शरद पवारांचे भाष्य : पक्ष नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना शरद पवार यांनी ठामपणे सांगितले की, ज्याच्या हाती पक्षाचे नेतृत्व असते, त्याच्याकडेच त्या अनुषंगाने येणारे अधिकारही असतात. पक्ष कोणाच्या हाती सोपवायचा किंवा कोणाच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची वाटचाल पुढे न्यायची, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ पक्ष नेतृत्वाचाच असतो. पार्थ पवार यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी नमूद केलंय की, राजकारणात एका विशिष्ट पातळीवरील परिपक्वतेची आवश्यकता असते आणि पार्थ यांच्यामध्ये ती परिपक्वता कितपत आहे, याचे मूल्यांकन करणे त्यांना या क्षणी शक्य नाही.
अशोक खरात प्रकरणात भोंदू 'बाबां'वर पवारांचा हल्लाबोल : अशोक खरात प्रकरणावर भाष्य करताना शरद पवार यांनी निरीक्षण नोंदवलंय की, महाराष्ट्रात भोंदू 'बाबां'ची (स्वतःला देव मानणाऱ्या बुवांची) संख्या सातत्याने वाढतेय. एका बाजूला शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांची चर्चा केली जाते; तर दुसऱ्या बाजूला, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच अशा 'बाबां'च्या मागे धावताना दिसून येतात. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हे वर्तन महाराष्ट्राच्या मूळ विचारसरणीशी पूर्णपणे विसंगत आहे. पवार यांनी नमूद केलंय की, 'खरत बाबा' यांच्या जोडीलाच महाराष्ट्राच्या पटलावर अलीकडेच आणखी एका नवीन 'बाबा'चा उदय झालाय. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणी किती दूरध्वनी (फोन कॉल्स) केले, याच्या नोंदींमध्ये अनेक नामवंत व्यक्तींची नावे आढळतात, ज्यामध्ये राजकीय क्षेत्रात तसेच व्यापक समाजात उच्च पदांवर विराजमान असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. ही परिस्थिती असा निष्कर्ष त्यांनी काढला, महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा आणि लौकिक याला कोणत्याही प्रकारे साजेसी नाही.
कृषी तंत्रज्ञान आणि मोदी यांच्याशी संबंधित एक किस्सा : इस्रायल भेटीची आठवण सांगताना शरद पवार यांनी नमूद केलंय की, ते एका शिष्टमंडळासह तिथे गेले होते आणि त्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, त्या देशातील कृषी पद्धती आणि तंत्रज्ञान समजून घेण्यातच त्यांना प्रामुख्याने रस आहे. त्यांनी सांगितलंय की, त्यावेळी नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनीही इस्रायलला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पवार यांच्या मते, त्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता आणि ही भेट विशेषतः कृषी आणि कृषी संवर्धन या विषयांवर केंद्रित होती. त्यांनी पुढे सांगितले की, या भेटीदरम्यान मोदी यांनी त्यांना आपला मुक्काम आणखी काही दिवस वाढवण्याची विनंती केली होती आणि या विनंतीसाठी त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांची परवानगी मागितली आणि ती त्यांना मिळालीही.
बास्केटबॉल रिंगचा खांब अंगावर कोसळून बी.टेक विद्यार्थ्याचा मृत्यू; दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
मेळघाटातील तारूबांदा गावात चिमुकले, तरुण, वृद्ध साऱ्यांचीच पाण्यासाठी पायपीट, पहाटेपासून विहिरीवर लागतात रांगा