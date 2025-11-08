हिवाळी अधिवेशनाची तारीख पक्की, संसदेचं हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या १ तारखेपासून १९ पर्यंत
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन निश्चित झालं आहे. यामध्ये नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारतील.
नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होईल, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबतची माहिती आज शनिवारी दिली. त्यांच्या X वरील एका पोस्टमध्ये रिजिजू म्हणाले, “भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १ डिसेंबर २०२५ ते १९ डिसेंबर २०२५ (संसदीय कामकाजाच्या अटळतेनुसार) संसदेचं #हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.”
"आपल्या लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण अधिवेशनाची अपेक्षा आहे," असं यानिमित्तानं मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट दरम्यान २१ बैठका झाल्या. वारंवार व्यत्यय आल्याने राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्हीमध्ये अपेक्षित कामकाज मात्र झालं नाही.
लोकसभेचं कामकाज नियोजित १२० तासांपैकी फक्त ३७ तास चाललं, तर राज्यसभेनं अनुक्रमे ४१ तास १५ मिनिटे कामकाज केलं, म्हणजेच त्यांची उत्पादकता केवळ ३१ टक्के आणि ३८.८ टक्के होती. हिवाळी अधिवेशनात उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारतील. त्यांनी १२ सप्टेंबर रोजी देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली आहे.
२१ ऑक्टोबर रोजी राधाकृष्णन यांनी संसद भवनातील राज्यसभा सचिवालयाच्या विविध विभागांना भेट दिली आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या भेटीत टेबल ऑफिस, कायदेमंडळ विभाग, प्रश्न शाखा, सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते शाखा, सदस्यांचे सुविधा विभाग, बिल ऑफिस, सूचना कार्यालय, लॉबी ऑफिस आणि रिपोर्टर्स शाखा यासारख्या प्रमुख विभागांचा समावेश होता. कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी राज्यसभेचं कामकाज सुरळीत आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यात त्यांच्या भूमिकेचं कौतुक केलं.
