संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस; नवे उपकर लागू करण्याकरिता सादर होणार विधेयक

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशाचा आज चौथा दिवस दिवस आहे. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक आज संसदेत सादर केलं जाणार आहे.

Parliament Winter Session
संग्रहित-संसद (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 11:58 AM IST

नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. संसदेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी एसआयआरवर चर्चा होणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर विरोधकांचा आक्रमकपणा कमी झाला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या गुरुवारी लोकसभेत आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर करणार आहेत. या विधेयकाचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्च पूर्ण करण्यासाठी संसाधने निर्माण करणे आणि विशिष्ट वस्तूंच्या निर्मिती किंवा उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि इतर प्रक्रियांवर उपकर लादणे आहे.

प्रदूषणाच्या समस्येवर ठोस उपाय करण्याची मागणी- दिल्लीसह आणि उत्तर भारतातील प्रदूषण वाढत असताना गुरुवारी लोकसभेत काँग्रेस खासदारांनी प्रदूषणाच्या समस्येवर तातडीनं चर्चा करण्याची मागणी केली. विषारी हवा लाखो लोकांसाठी दररोजच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहे, याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. खासदार माणिकम टागोर, मनीष तिवारी आणि विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत यांनी स्थगन प्रस्ताव सूचना मांडत केंद्राला प्रदूषणाला राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्याची मागणी केली. लोकसभेचे सरचिटणीस यांना लिहिलेल्या सूचनेमध्ये टागोर यांनी म्हटलं की, सरकार अजूनही निष्क्रिय आहे. कृतीऐवजी सल्लागार, उपायांऐवजी समित्या आणि समन्वित राष्ट्रीय रणनीतीऐवजी केवळ घोषणा देण्यात येत आहे. प्रदूषणामुळे कर्करोग, मूत्रपिंडाचे आजार आणि मधुमेहासारख्या आजारांचा धोका वाढत आहे. हे सरकार प्रदूषणाला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधान्य म्हणून घोषित करण्यास नकार देत आहे. आपत्कालीन आरोग्यासाठी नियमावली आणि शास्त्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी त्यांनी मागणी

कायदा आयोग संसदेच्या संयुक्त समितीला देणार माहिती- देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदा आयोगाकडून संसदेच्या संयुक्त समितीला माहिती देणार आहेत. एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या कायदेशीर बाबींबद्दल कायदा आयोगाकडून गुरुवारी संसदेच्या संयुक्त समितीला माहिती देण्यात आहे. यापूर्वी, आयोगानं एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास परवानगी देणाऱ्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला ५० टक्के राज्य विधिमंडळांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, अशी संसदीय समितीला माहिती दिली होती. हे विधेयक पूर्णपणे संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकारात येते, असे म्हटलं होते. कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी (निवृत्त), सदस्य सचिव अंजू राठी राणा आणि सहसचिव वर्षा सिन्हा आज खासदारांना या मुद्द्यांवर माहिती देणार आहेत.

