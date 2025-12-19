ETV Bharat / bharat

"मोदी सरकारकडून 20 वर्षांपासून सुरू असलेली मनरेगा एका दिवसामध्ये उद्धवस्त"-राहुल गांधी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही विरोधी पक्षांचा आक्रमक पवित्रा कायम आहे. मनरेगा योजना बदलून 'व्हीबी जी राम जी' सुरू करण्याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला.

parliament winter session 2025
डावीकडून - राहुल गांधी यांच्यासह पंतप्रधान, उजवीकडे संसद (Source- PTI/Sansad TV)
Published : December 19, 2025 at 12:37 PM IST

नवी दिल्ली- विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवित संसदेच्या आवारात मनरेगा योजनेतील बदलाला विरोध केला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेच्या पायाऱ्यांवर आंदोलन सुरू ठेवले आहे.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत व्हीबी जी राम जी या नवीन विधेयकाची संरचना ही राज्यविरोधी आणि गावविरोधी असल्याचा आरोप केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, "मोदी सरकारनं 20 वर्षांपासून सुरू मनरेगाला एका दिवसामध्ये उद्धवस्त केलं. 'व्हीबी जी राम जी' ही मनरेगाची सुधारणा नाही. या विधेयकामुळे मागणीवर आधारित हमी देणारी योजना उद्धवस्त केली आहे. दिल्लीचे नियंत्रण असणारी योजना झाली आहे. मनरेगानं ग्रामीण भागातील मजुरांना दरावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद दिली होती. योग्य संधी उपलब्ध झाल्यामुळे, त्यांचे होणारे शोषण आणि संकटामुळे होणारे स्थलांतर कमी झाले. मजुरीचे प्रमाण वाढल्यानं कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली. त्याचवेळी ग्रामीण पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि तेथील पुनरुज्जीवनही झाले. नेमकी हीच ताकद सरकार मोडून काढू इच्छित आहे. कामावर मर्यादा घालून काम नाकारण्याचे अधिक मार्ग निर्माण करण्यात येत आहेत. व्हीबी जी. राम जी. ग्रामीण गरिबांकडे असलेले एकमेव साधन कमकुवत करत आहे," असे ते म्हणाले.

श्रमिकांना कमकुवत करणे हा उद्देश- पुढे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यानं म्हटलं की, "मनरेगा योजनेनं कोट्यवधी लोकांना उपासमार आणि कर्जाच्या खाईत जाण्यापासून वाचवले. योजनेचा सर्वाधिक फायदा महिलांना झाला. हा कायदा संसदेत योग्य छाननीशिवाय रेटून मंजूर करण्यात आला. विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली. श्रमिकांना कमकुवत करणे, ग्रामीण भारताचा, विशेषतः दलित, ओबीसी आणि आदिवासींचा प्रभाव कमकुवत करणे, सत्ता केंद्रीकृत करणे आणि त्यानंतर 'सुधारणा' म्हणून घोषणा विकणे," असा सरकारचा उद्देश असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला.

योजना राज्यांना परवडू शकणार नाही-काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनीही सरकारवर टीका करत हे विधेयक अत्यंत गरीब लोकांसाठी खूप नुकसानीचं ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं," केंद्र सरकारकडून 90 टक्के निधी देण्यात येत होता. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. रोजगार मिळण्यास अडचण येणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा आधार होती. विधेयकाच्या या नवीन स्वरूपात, केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतील वाटप खूप कमी झाल्यानं योजना राज्यांना परवडू शकणार नाही. याचा अर्थ ही योजना बंद पडून खूप नुकसान होणार आहे."

योजनेतील बदलामुळे राज्यांना 10 ऐवजी द्यावे लागणार 40 टक्के- 18 डिसेंबर रोजी, 2025 च्या संसदेनं 'विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) विधेयक मंजूर केले. लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेनंही या कायद्याला संमती दिली.हे विधेयक ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला सध्याच्या 100 दिवसांऐवजी 125 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देते, असा सरकारचा दावा आहे. विधेयकाच्या कलम 22 नुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील निधी वाटपाचे प्रमाण 60:40 असणार आहे. तर ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर) हे प्रमाण 90:10 असणार आहे.

