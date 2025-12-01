ETV Bharat / bharat

संसदेचं अधिवेशन 2025 : आम आदमी पार्टी विरोधकांच्या बरोबरीनं मैदानात, SIR घोटाळ्याचा केला आरोप

आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2025 सुरू झालं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांची एकजूट दिसून आली. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला.

Parliament Winter Session
आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST

नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2025 आजपासून सुरू झालं असून विरोधकांनी विविध विषयावरुन सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. त्यातच आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह यांनी SIR प्रक्रियेत घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला. त्यासह त्यांनी या प्रक्रियेमुळे दबावाखाली येऊन बिएलओच्या मृत्यावर चर्चा करण्यासाठी नियम 267 अंतर्गत सभागृहात त्वरित चर्चा करण्याची मागणी केली. आम आदमी पार्टीनं थेट केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यानं राजकीय वातावरण तापलं आहे.

अधिवेशनात विरोधी पक्षांची एकजूट : लोकसभा निवडणुकीनंतर आम आदमी पार्टीनं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2025 सुरू होताच SIR मुद्द्यावर विरोधी पक्षांना साथ दिली. आपचे खासदार संजय सिंह यांनी संसदेत SIR ला निवडणूक घोटाळा आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन म्हटल आहे. "एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत नावं काढून टाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव असतो. त्यामुळे अनेक बीएलओ तणाव आणि मानसिक छळामुळे आत्महत्या करतात आहेत," असा आरोप केला.

आपनं केली चर्चेची मागणी : आपचे खासदार संजय सिंह यांनी नियम 267 अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. "देशभरात बीएलओच्या मृत्यूंची संख्या वाढली आहे. एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमितता हे सार्वजनिक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्यावर तातडीनं चर्चा केली पाहिजे," अशी मागणी आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली. "एसआयआर प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे. मात्र ही प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर राजकीय हत्यार म्हणून वापरली जात आहे. विरोधी पक्षांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या भागातील मतदारांना यादीतून पद्धतशीरपणे वगळलं जात आहे. यामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचवणारा हा सर्वात मोठा निवडणूक घोटाळा बनला आहे. बीएलओना मतदारांना फॉर्म वाटणं टाळण्यासाठी एकाच ठिकाणी बसण्यास भाग पाडलं जात आहे. यामुळे चुकीच्या याद्या तयार होत आहेत," असा आरोप आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केला.

बीएलओ मृत्यूंना जबाबदार कोण : संजय सिंह यांनी मृत बीएलओंच्या कुटुंबीयांबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. "या आत्महत्या नाहीत तर खून आहेत, एसआयआरच्या दबाव आणि कटाचा परिणाम आहेत. मृत बीएलओंच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपये भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी खासदार संजय सिंह यांनी मागणी केली. पीडितांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात यावी. एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत दबाव आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

