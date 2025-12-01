ETV Bharat / bharat

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस; एसआयआरवरून विरोधक सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता

१८ व्या लोकसभेचे सहावे सत्र आणि राज्यसभेचे २६९ वे अधिवेशन आज सकाळी ११ वाजता सुरू होईल. हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयक सादरणा होणार आहेत.

संग्रहि-संसदेचे हिवाळी अधिवेशन
December 1, 2025

नवी दिल्ली- संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवार (३० नोव्हेंबर) विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सभागृहाचे कामकाज एकमतानं चालविण्याची गरज सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली. संसदेचं कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे रिजिजू यांनी बैठकीत सांगितलं.

विरोधी पक्षांनी एआयआरसह विविध मुद्द्यांवर केंद्र ससरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली आहे. कायद्याबाबत सरकार या अधिवेशनात सभागृहात काही विधेयके सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९४४ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर करण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च भागविण्यासाठी संसाधने वाढविण्यासाठी आणि विविध उपकर आकारण्यासाठी अर्थमंत्री आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ देखील सादर करू शकतात. लोकसभेत चर्चेसाठी या विधेयकाला सहा तासांची तरतूद करण्यात आली आहे.

  • सरकार मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ देखील सादर करण्याची शक्यता आहे. यावर चर्चेसाठी तीन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अठराव्या लोकसभेच्या सहाव्या अधिवेशनापूर्वी सकाळी १० वाजता संसद भवनातील हंस द्वार येथे माध्यांना माहिती देतील. पंतप्रधानांच्या अशा माहितीमुळे अधिवेशनाच्या कायदेविषयक आणि सरकारच्या धोरणाबद्दल स्पष्ट माहिती होते.

एकूण १३ विधेयके सूचीबद्ध- हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विचारार्थ एकूण १३ विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. त्यापैकी अनेक विधेयके स्थायी समितीनं तपासलेली नाहीत. जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५ चा समावेश आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२५, रद्दीकरण आणि सुधारणा विधेयक, २०२५, राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, २०२५, अणुऊर्जा विधेयक, २०२५, कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), २०२५, विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५, मध्यस्थी आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५, आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, २०२५. (एएनआय) या विधेयकांचा सूचीबद्ध विधेयकात समावेश आहे.

