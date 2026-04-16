'धर्मावर आधारित आरक्षण घटनाबाह्य'; अखिलेश यादव आणि अमित शाह यांच्यात खडाजंगी

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 'सपा'चे प्रमुख अखिलेश यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या शाब्दिक वाद झाला.

Published : April 16, 2026 at 2:16 PM IST

नवी दिल्ली - जात जनगणना आणि महिला आरक्षण विधेयकावरुन सध्या विरोधक आणि सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. या चर्चेदरम्यान 'सपा'चे प्रमुख अखिलेश यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या शाब्दिक वाद झाला. जात जनगणनेवरुन अखिलेश यादव यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, देशात जनगणना प्रक्रिया सुरू असून ती जात जनगणनेसोबतच घेतली जाईल. धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना दिले जाणारे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असेही ते म्हणाले. लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणा आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन विधेयके सादर करताना समाजवादी पक्षाचे (एसपी) नेते अखिलेश यादव आणि धर्मेंद्र यादव यांनी केलेल्या काही टिप्पणींना उत्तर देताना शाह यांनी हे विधान केले.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी सभागृहात संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, 2026 आणि सीमांकन विधेयक, 2026 सादर केलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 सादर केले. महिला आरक्षण विधेयक आणण्याच्या केंद्राच्या घाईवर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यावर लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू झाली.

जनगणना न झाल्याबद्दल अखिलेश यादव यांनी चिंता व्यक्त केली होती. सरकार जात-आधारित गणना टाळत असल्याचा आरोप केला होता. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले.

चर्चेत सहभागी होताना अखिलेश यादव यांनी विचारले, "केंद्र सरकारला महिला आरक्षण लागू करण्याची इतकी घाई का आहे? त्यांनी आधी जनगणनेपासून सुरुवात करायला हवी." त्यांनी पुनरुच्चार केला की, त्यांचा पक्ष तत्त्वतः महिला आरक्षणाचं समर्थन करतो, परंतु मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे ते लागू करण्यास त्यांचा विरोध आहे.

अखिलेश यादव यांनी पुढे असा आरोप केला की, जात जनगणना आणि वाढीव आरक्षणाच्या मागण्या टाळण्यासाठी सरकार हेतुपुरस्सर जनगणनेला विलंब लावत आहे. या टीकेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, जनगणनेचे काम आधीच सुरू झाले असून, जात-आधारित जनगणनाही घेण्यात येईल.

अमित शाह म्हणाले, "देशभरात जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि त्यानंतर आम्ही जात-आधारित जनगणना देखील करू. सध्या घरांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. घरे कोणत्याही विशिष्ट जातीला वाटप केली जात नाहीत." विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत अमित शाह म्हणाले, "जर समाजवादी पक्षाचे चालले, तर ते सुद्धा जातीनुसार घरांची यादी तयार करतील." जात जनगणनेसोबतच ही जनगणनाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.

