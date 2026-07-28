संसद मोर्चातील हिंसाचारात गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींचा सहभाग, दिल्ली पोलिसांचा दावा
संसद मोर्चादरम्यान उपस्थित असलेल्या अनेक लोकांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची होती, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.
Published : July 28, 2026 at 2:23 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीत 20 जुलै रोजी झालेल्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. संसद मोर्चादरम्यान उपस्थित असलेल्या अनेक लोकांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची होती, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. पोलीस आयुक्तांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार, पोलिसांनी हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांशी संबंधित पूर्वीचे गुन्हेगारी खटले असलेल्या 2873 लोकांची ओळख पटवली आहे. त्यानुसार हत्या, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार, शस्त्र कायदा आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित असलेले अनेक गुन्हेगार देखील असल्याचं म्हटलं आहे.
पोलीस अहवालात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड : दिल्ली पोलिसांच्या अहवालानुसार, हिंसाचाराच्या वेळी 101 खुनाचे आरोपी, 62 हत्येच्या प्रयत्नाचे आरोपी, 284 दरोडा आणि लुटमारीचे आरोपी, 229 शस्त्र कायद्याचे आरोपी, 135 स्नॅचिंगचे आरोपी, 61 बलात्काराचे आरोपी, 25 विनयभंगाचे आरोपी, 19 अपहरणाचे आरोपी, 67 एनडीपीएस (मादक पदार्थ) आणि 6 पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोपी देखील उपस्थित होते, असं तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, उपलब्ध असलेले सर्व व्हिडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज, चेहरा ओळख प्रणाली (एफआरएस) आणि हिंसाचारानंतर पोलीस व नागरिकांनी रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओंच्या आधारे संशयितांची ओळख पटवण्यात आली. तपास अजूनही सुरू असून, ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड झाली आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू राहील.
अनेक सराईत गुन्हेगार : दिल्ली पोलिसांच्या अहवालानुसार, संसद मोर्चादरम्यान केवळ एक-दोन किरकोळ गुन्हे असलेलेच नव्हे, तर अनेक सराईत गुन्हेगारही आढळले आहेत. 101 हत्या आरोपींपैकी 42 जणांवर दोन किंवा अधिक गुन्हे दाखल आहेत, तर 12 जणांवर 10 किंवा अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्याचप्रमाणे, हत्येचा प्रयत्न केलेल्या 62 आरोपींपैकी 25 जणांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. दरोडा आणि लुटमारीच्या 284 आरोपींपैकी 155 जण दोन किंवा अधिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपी आहेत, तर 31 जणांचा गुन्हेगारी इतिहास 10 किंवा अधिक गुन्ह्यांचा आहे. याशिवाय, पोलिसांनी बलात्काराच्या 61 आरोपींपैकी 8, विनयभंगाच्या 25 आरोपींपैकी 6 आणि एनडीपीएसच्या 67 आरोपींपैकी 9 जणांना सराईत गुन्हेगार म्हणून ओळखलं आहे.
... म्हणून बळाचा वापर केल्याचा पोलिसांचा दावा : तपास अहवालात दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे की, केवळ जंतर-मंतर येथील आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली होती. तर संसदेकडे मोर्चा नेण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. तरीही आंदोलकांनी अनेक बॅरिकेट्स तोडून संसद परिसराकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. तसंच पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांना अनेक वेळा इशारा देण्यात आला होता, परंतु जेव्हा त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलं, बॅरिकेट्स तोडणं सुरूच ठेवलं आणि दगडफेक करून पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. तेव्हा बळाचा वापर करण्यात आला. याचबरोबर, या हिंसाचारात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जखमी झाले, तरीही पोलिसांनी बराच काळ संयम बाळगला, असंही अहवालात असंही अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केल्याचा आरोप : अहवालानुसार, अनेक संशयित विविध ठिकाणी दगडफेक करताना, पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ला करताना, सरकारी वाहनांचे नुकसान करताना आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करताना दिसून आले. त्यानंतर या घटनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये शांततापूर्ण आंदोलकांमध्ये घुसखोरी करून हिंसाचार भडकवण्याचा कथित प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशीही करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की, उपलब्ध डिजिटल पुरावे आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयितांची ओळख पटवली जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
जनहित याचिकांवर विचार केला जाईल- न्यायालय : दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित एका सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यांचे संरक्षण केलेच पाहिजे. तसंच पोलिसांनी केलेल्या कथित अतिरेकाची आणि पोलीस अधिकारी व पत्रकारांवरील हल्ल्यांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर विचार केला जाईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेण्याचं आवाहनही न्यायालयानं केलं आहे.
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