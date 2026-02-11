'भारताला सूचना देणारी अमेरिका कोण, कुणाकडून तेल खरेदी करायचं, हे ट्रम्प ठरविणार का?'- राहुल गांधी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एपिस्टीन फाईल आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या करारावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : February 11, 2026 at 2:13 PM IST
नवी दिल्ली - अमेरिकेकडून सातत्यानं भारताला आयातशुल्क वाढीची धमकी देण्यात येते. अशातच अमेरिका- भारतामध्ये व्यापार करार झाल्यानं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले.
लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "भू-राजकीय संघर्ष वाढत आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीन, रशिया आणि इतर उदयोन्मुख शक्ती आव्हान देत आहेत. त्यावरील आर्थिक सर्वेक्षणातील ठोस मुद्दे मला आवडले. दुसरे महत्त्वाचं निरीक्षण म्हणजे, जागतिक सत्ता संघर्षात उर्जा आणि वित्त यांचा वापर धोरणात्मक साधने म्हणून वाढत्या प्रमाणात होत आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांनी पूर्वीचं युद्धाचं युग संपल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, सध्याच्या जागतिक घडामोडी उलट दर्शवितात. खरं तर, आपण युद्धाच्या युगात जात आहोत". jराहुल गांधी यांनी युक्रेनमधील चालू युद्ध, गाझामधील संघर्ष, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि इराणशी संबंधित युद्धाच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. "जग एका महासत्ता व्यवस्थेपासून एका नवीन, अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेकडे जात आहे. याचा अंदाज लावणे कठीण आहे".
राहुल गांधींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
- पंतप्रधानांच्या डोळ्यात भीती दिसत आहे.
- अमेरिकेला फक्त भारताचा डेटा हवा आहे.
- अर्थसंकल्पात अदानीला फायदा झाला आहे.
- एआयमुळे वेगळ्या प्रकारचं संकट दिसत आहे.
- सरकारनं सर्वकाही अमेरिकेला सोपवलं आहे.
- भारताला सूचना देणारी अमेरिका कोण, कुणाकडून तेल खरेदी करायचंय, हे ट्रम्प ठरविणार का..
- मोदींच्या डोळ्यात भय दिसत आहे.
- तुम्ही भारतमातेला विकून टाकलं आहे.
- मोदींची मान अडकलीय म्हणून त्यांनी देश विकून टाकला आहे
- डॉलरला वाचविण्यासाठी अमेरिकेला डेटा हवा आहे.
- अमेरिकेसोबतची ट्रेड डील नाही तर सरेंडर डील आहे.
- एपिस्टीन फाईलमध्ये अनिल अंबानी आणि हरदीप सिंग यांचा उल्लेख आहे.
- राहुल गांधी पुराव्याशिवाय बोलत आहेत, असा दावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी केला. त्यावर राहुल गांधी यांनी एपस्टीनचे पुरावे अमेरिकेच्या न्यायालयात असल्याचं सांगितलं.