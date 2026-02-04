'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये लोकसभेत येण्याची हिंमत असेल, असं वाटत नाही'- राहुल गांधी
तत्कालीन सैन्यदलाचे प्रमुख मनोज नरवणे यांनी लिहलेल्या पुस्तकावरून संसदेत वातावरण चांगलच तापलं आहे. दरम्यान राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली.
Published : February 4, 2026 at 2:33 PM IST
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर चीनसोबतच्या लडाख संघर्षाचा प्रश्न हाताळणीवरून जोरदार टीका केली. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका महत्त्वाच्या क्षणी जबाबदारी घेण्यात अपयशी ठरले. सैन्यदलाच्या नेतृत्वाला एकटं सोडलं. "जो उचित समजो वो करो" असं म्हणत", राहुल गांधींनी मोदींवर टीकास्त्र डागलं. संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्रांची प्रत असल्याचं सांगितलं. तसंच लोकसभेत पंतप्रधान मोदींना हे पुस्तक वैयक्तिकरित्या देण्यास तयारी दाखविली.
मी स्वत: त्यांना हे पुस्तक देईन : "मला वाटत नाही की पंतप्रधानांमध्ये आज लोकसभेत येण्याची हिंमत असेल. कारण जर ते आले तर मी त्यांना हे पुस्तक देईन. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत आले, तर मी प्रत्यक्ष जाऊन त्यांना हे पुस्तक देईन. जेणेकरून ते ते वाचू शकतील. देशाला सत्य कळेल," असे राहुल गांधी म्हणाले.
भारतातील तरुणांनी हे पुस्तक वाचावं : सैन्यदलाच्या माजी प्रमुखांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत काँग्रेस राहुल गांधी यांनी सांगितलं की, "हे पुस्तक लडाखमधील घटनांचं तपशीलवार वर्णन करतं. जास्तीत जास्त लोकांनी ते वाचलं पाहिजे. विशेषतः भारतातील तरुणांनी हे पुस्तक वाचलं पाहिजे. हे सैन्यदलाचे माजी प्रमुख मनोज नरवणे यांनी लिहलेलं पुस्तक आहे. त्यांनी या पुस्तकात लडाखची संपूर्ण माहिती दिली आहे," असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
त्यांनी प्रतिक्रियाच दिली नाही : "जेव्हा चिनी रणगाडे कैलास पर्वतरांगावर पोहोचले. तेव्हा भारताचे तत्कालीन सैन्यदलाचे प्रमुख मनोज नरवणे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी संपर्क साधून कोणती अॅक्शन घ्यायची याबाबत विचारलं. त्यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मुख्य मुद्दा म्हणजे पंतप्रधान म्हणाले 'जो उचित समजो वो करो'. तत्कालीन लष्कर प्रमुख नरवणे यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि पुन्हा संरक्षण मंत्री यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. "त्यांनी जयशंकर जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांना विचारलं. पण कोणतंही उत्तर मिळालं नाही. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा राजनाथ सिंह यांना फोन केला. राजनाथ सिंह यांनी त्यांना सांगितलं की ते 'वरच्या' अधिकाऱ्यांना विचारतील," असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
...तरी भारतीय सैन्यानं हल्ला करू नये : "जरी चिनी सैन्यानं भारतीय हद्दीत प्रवेश केला तरी, भारतीय सैन्याने स्पष्ट परवानगीशिवाय गोळीबार करू नये, असा वरिष्ठ नेतृत्वाचा आदेश असा होता. परंतु नरवणे यांना भारतावर चालून येणाऱ्या चिनी सैन्यावर गोळीबार करण्याचा तयारीत होते," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
संपूर्ण संस्थेनं मला सोडून दिलं : पंतप्रधानांनी तत्कालीन सैन्यदलाच्या प्रमुखांना दिलेल्या प्रतिसादाचं वर्णन करताना गांधी म्हणाले, "नरेंद्र मोदींनी 'जो उचित समजो वो करो' असा संदेश दिला. याचा अर्थ असा की नरेंद्र मोदींनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली नाहीत. त्यांनी नरवणे यांना 'मेरे बस की नहीं है' म्हणून जे काही करायचं ते करा, असं सांगितलं. हा क्षण लिहताना नरवणे म्हणाले 'त्यावेळी मला खरोखर एकटं वाटलं. संपूर्ण संस्थेनं मला सोडून दिलं होतं."
