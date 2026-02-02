'भाजपावर आरोप केलेली फाईल अजित पवारांजवळ नेहमी असायची'- संजय राऊत यांचा संसदेत खळबळजनक दावा
शिवसेनेचे यूबीटी खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूबाबत संसदेत बोलताना गंभीर आरोप केले. तसेच लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवरून सरकारवर निशाणा साधला.
नवी दिल्ली- तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूवरून विरोधी पक्षाचे नेते संशय व्यक्त करत आहेत. शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी संसदेच्या अधिवेशनात अजित पवारांच्या मृत्यूवरून भाजपावर निशाणा साधला.
खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत मनरेगा, अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू यावरून प्रश्न उपस्थित केले. खासदार राऊत म्हणाले, राष्ट्रपती अभिभाषणावर वाचल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतरही कळते की देशाची स्थिती चांगली नाही. राष्ट्रपती हे अभिभाषणात नेहमीच माझे सरकार म्हणतात. पण, हे सरकार पाखंडी आणि गैरजबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांचे माझे सरकार म्हणणं हे घटनात्मक नाही. देशात कुठेही लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे सरकारच्या कठपुतळी आहेत. निवडणूक आयोग हा भाजपाचा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनली आहे. कुठे न्याय मिळेल?"
ही लोकशाही नाही- लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ऑक्टोबरमध्ये अटक करण्यात आलेली आहे. तीन महिनेही होऊनही त्यांची सुटका करण्यात आलेली नाही. त्यावर खासदार राऊत म्हणाले," सोनम वांगचुक कुठे आहेत. त्यांचे काय झाले? त्यांची कशी परिस्थिती आहे? ते जिवंत आहेत का? त्यांचा काय अपराध आहे? आपली (भारताची) जमीन चीननं ताब्यात घेतल्याचं सांगितल्यानं त्यांना तुरुंगात टाकलं. ही लोकशाही नाही. गरिबांना सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या मनरेगाचे नाव बदलले. सरकारनं रोजगाराची गॅरंटी कमी केली आहे. मराठवाड्यात 3 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत".
खासदार राऊत यांचे भाषण सुरू असताना सत्ताधारी खासदार त्यामध्ये अडथळा आणत होते. त्यावर खासदार राऊत म्हणाले," तुम्ही ऐकून घेण्याची सवय लागली तर लोकशाही मजबूत होईल. सर्व भ्रष्टाचारी एकत्र करून तुम्ही सरकार स्थापन करता. आम्ही नेते घडवितो. तर तुम्ही आता नेते खरेदी करत आहात".
स्वतंत्र न्यायलयीन चौकशी व्हावी- अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. त्यांच्या मृत्यूबाबत राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. त्यावर खासदार राऊत म्हणाले," आमचे महाराष्ट्राचे नेते अजित पवार यांची आठवण येते. त्यांच्यावर 70 हजार घोटाळ्याचा तुमच्या सरकारनं आरोप केला. भाजपासोबत आल्यानंतर ते पवित्र झाले. त्यांनी 15 जानेवारीला वक्तव्य केलं होतं. जलसिंचन घोटाळ्यात भाजपानंही पैसे खाल्ल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. भाजपाची फाईल माझ्याजवळ असल्याचही त्यांनी म्हटलं होतं. ती फाईल त्यांच्याजवळ नेहमी असायची. ते मुंबईतून बारामतीला निघाले होते, तेव्हा त्यांच्याजवळ फाईल होती. अजित पवारांच्या अपघाताला पाहून मला जस्टीस लोया यांची आठवण आली. तशी घटना तर घडली नाही ना, असे वाटले. अजित पवार यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र न्यायलयीन चौकशी व्हावी".
